Хазенхюттль уволен с поста главного тренера «Вольфсбурга»

Ральф Хазенхюттль покинул пост главного тренера «Вольфсбурга».
Ранее команда из Нижней Саксонии крупно уступила «Боруссии» Дортмунд в матче Бундеслиги (0:4).
У «Вольфсбурга» 8-матчевая серия без побед, в которой 6 поражений. Коллектив идет на 12-м месте в турнирной таблице высшего немецкого дивизиона.
До конца нынешней кампании «зелёно-белыми» будет руководить тренер команды U19 Даниэль Бауэр.
и если команда проваливает, виноват только тренер)) а не боссы клуба или Фольксваген.
у команды проблемы на ментальном уровне. она не всегда способна выдерживать давление чужих трибун, но хуже всего, слабо играет на родном стадионе.
и если команда проваливает, виноват только тренер)) а не боссы клуба или Фольксваген.
у команды проблемы на ментальном уровне. она не всегда способна выдерживать давление чужих трибун, но хуже всего, слабо играет на родном стадионе.