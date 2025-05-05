Хазенхюттль уволен с поста главного тренера «Вольфсбурга»

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сегодня, 00:21

покинул пост главного тренера «Вольфсбурга».

Ранее команда из Нижней Саксонии крупно уступила «Боруссии» Дортмунд в матче Бундеслиги (0:4).

У «Вольфсбурга» 8-матчевая серия без побед, в которой 6 поражений. Коллектив идет на 12-м месте в турнирной таблице высшего немецкого дивизиона.

До конца нынешней кампании «зелёно-белыми» будет руководить тренер команды U19 Даниэль Бауэр.