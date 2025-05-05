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Хазенхюттль уволен с поста главного тренера «Вольфсбурга»

сегодня, 00:21

Ральф Хазенхюттль покинул пост главного тренера «Вольфсбурга».

Ранее команда из Нижней Саксонии крупно уступила «Боруссии» Дортмунд в матче Бундеслиги (0:4).

У «Вольфсбурга» 8-матчевая серия без побед, в которой 6 поражений. Коллектив идет на 12-м месте в турнирной таблице высшего немецкого дивизиона.

До конца нынешней кампании «зелёно-белыми» будет руководить тренер команды U19 Даниэль Бауэр.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:37, ред.
клуб сильно зависит от финансов корпорации Фольксваген.
и если команда проваливает, виноват только тренер)) а не боссы клуба или Фольксваген.
у команды проблемы на ментальном уровне. она не всегда способна выдерживать давление чужих трибун, но хуже всего, слабо играет на родном стадионе.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:47
Тренер как ответственный за результат первый под раздачу попал
hwuha9833hkv
hwuha9833hkv
сегодня в 05:12
Последней каплей стала четвёрочка от Боруссии
drug01
drug01
сегодня в 00:59
Плохой результат вот и пошли отставки
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