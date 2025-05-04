«Жирона» — «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (5.05.2025)

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вчера, 23:53

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.03. В случае победы «Мальорки», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают за ТБ 2- 1.78 и ТМ 2 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Жирона» не показывает достойных результатов, она вылетела из Лиги Чемпионов от «Арсенала» (1:2), в Ла Лиге команда расположилась в низу таблицы, занимая 17 место, с 35 очками. От зоны вылета команду отделяют всего 3 очка. Последний матч «Жироны» завершился ничьёй с «Леганесом» (1:1)

«Мальорка» довольно неплохо проявляет себя в этом сезоне, команда идёт на девятом месте с 44 очками, отставая от зоны еврокубков по дополнительным параметрам. Команда также проиграла «Реал» Мадриду в 1/2 Суперкубка Испании (3:0). Последний матч «Мальорки» завершился поражением от лидера сезона «Барселоны» (0:1).

Информация для ставок

«Жирона» не выигрывает на протяжении 11 матчей

«Мальорка» проиграла два из пяти выездных встреч

«Жирона» забила четыре гола в четырёх последних поединках

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд и их текущую форму, рекомендуем сделать ставку на исход тотал меньше 2, за 2.05 в букмекерской конторе Пари.