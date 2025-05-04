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«Жирона» — «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (5.05.2025)

вчера, 23:53
Жирона

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.03. В случае победы «Мальорки», зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 2.05 3.22 4.24
Pari 2.05 3.20 4.20

Также в линии букмекеры предлагают за ТБ 2- 1.78 и ТМ 2 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Жирона» не показывает достойных результатов, она вылетела из Лиги Чемпионов от «Арсенала» (1:2), в Ла Лиге команда расположилась в низу таблицы, занимая 17 место, с 35 очками. От зоны вылета команду отделяют всего 3 очка. Последний матч «Жироны» завершился ничьёй с «Леганесом» (1:1)

«Мальорка» довольно неплохо проявляет себя в этом сезоне, команда идёт на девятом месте с 44 очками, отставая от зоны еврокубков по дополнительным параметрам. Команда также проиграла «Реал» Мадриду в 1/2 Суперкубка Испании (3:0). Последний матч «Мальорки» завершился поражением от лидера сезона «Барселоны» (0:1).

Информация для ставок

  • «Жирона» не выигрывает на протяжении 11 матчей
  • «Мальорка» проиграла два из пяти выездных встреч
  • «Жирона» забила четыре гола в четырёх последних поединках

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд и их текущую форму, рекомендуем сделать ставку на исход тотал меньше 2, за 2.05 в букмекерской конторе Пари.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.79 1.60 2.43 1.29 3.78
Pari 1.60 2.40
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