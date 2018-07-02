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Шмейхель: «Я и разочарован, и испытываю чувство гордости за нашу команду»

сегодня, 00:50
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился после серии пенальти

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель прокомментировал поражение от Хорватии в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Ощущение странное, ведь я разочарован, но и испытываю чувство гордости за нашу команду. Говорю не только о футболистах, но и про всех, кто сделал всё для нашей сборной. Во второй половине мы играли лучше, чем соперник, но нам не повезло. Да и арбитр нас невзлюбил. Меня переполняют эмоции.

Я не считаю, что партнёры меня подвели. Любой, кто имел смелость пробить пенальти, — герой. У тебя должны быть силы, чтобы пробить с точки. Горжусь своими партнёрами.

Что касается пенальти от Модрича, то я готовился к любой ситуации и просто интуитивно прочувствовал, куда он ударит. В конце у меня не получилось отбить все пенальти. Специально перед матчем 11-метровые не тренировали. Делали это лишь немного», - сказал Шмейхель.

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Все комментарии
Бригант 669
Бригант 669
сегодня в 01:41
Жаль Сына и отца!!! Сборная Дании играла не хуже!! Пенальти это лотерея!!
Protasvuori
Protasvuori
сегодня в 01:09
Каспер всё равно молодец!
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