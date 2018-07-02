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«Урожай» переименуют в ФК «Юг»

сегодня, 10:18

По данным СМИ, «Урожай» в ближайшее время переименуют в ФК «Юг». Команда в грядущем сезоне выступит в ПФЛ. Тренировать «Юг» будет Владимир Газзаев, генеральным директором клуба стал бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин. Состав команды уже пополнил футболист Владимир Быстров.

«Юг», напомним, является преемником «Кубани».

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 10:59
Заняться не чем больше? Бедная "Кубань"! Даже над "Ротором" так не издевались!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:48
Такое впечатление ,что бегают от налогов или ещё какая -нить мутная схема.
Иначе какой смысл менять названия как перчатки? Урожай конечно убогое название, но и Юг тоже не айс. Стоило бы вначале подумать, прежде чем суетиться под клиентом...
alexcc2009
alexcc2009
сегодня в 10:42
Новость недели прямо
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:41
Всём понятно на Юге, что УРОЖАЯ с Газзаевыми не соберёшь!
sparxx2
sparxx2
сегодня в 10:40
Эта новость что общего имеет к ЧМ 2018 ?
Или надо когото в смут ввести ? Ща у хорватов паника, не понимают что за "Юг", почему не "Урожай" ?!?!?
cska.78
cska.78
сегодня в 10:27
А что так? Вроде только Урожаем стали :)
Давай, спартак, пора тоже переименовываться :)

YS007
YS007
сегодня в 10:26
Новый сериал, как с выздоровлением Черышева.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 10:23
Шустро переименовывают .
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:22
ППЦ, конечно, Вы фотку в профиле Газзаева поставили)))
Egorium
Egorium
сегодня в 10:20
Сколько стоит поменять название и почему старое не к лицу?
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