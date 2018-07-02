«Урожай» переименуют в ФК «Юг»

По данным СМИ, «Урожай» в ближайшее время переименуют в ФК «Юг». Команда в грядущем сезоне выступит в ПФЛ. Тренировать «Юг» будет Владимир Газзаев, генеральным директором клуба стал бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин. Состав команды уже пополнил футболист Владимир Быстров.

«Юг», напомним, является преемником «Кубани».