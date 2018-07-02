«Урожай» переименуют в ФК «Юг»

По данным СМИ, «Урожай» в ближайшее время переименуют в ФК «Юг». Команда в грядущем сезоне выступит в ПФЛ. Тренировать «Юг» будет Владимир Газзаев, генеральным директором клуба стал бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин. Состав команды уже пополнил футболист Владимир Быстров.
«Юг», напомним, является преемником «Кубани».
Иначе какой смысл менять названия как перчатки? Урожай конечно убогое название, но и Юг тоже не айс. Стоило бы вначале подумать, прежде чем суетиться под клиентом...
Иначе какой смысл менять названия как перчатки? Урожай конечно убогое название, но и Юг тоже не айс. Стоило бы вначале подумать, прежде чем суетиться под клиентом...
Или надо когото в смут ввести ? Ща у хорватов паника, не понимают что за "Юг", почему не "Урожай" ?!?!?
Или надо когото в смут ввести ? Ща у хорватов паника, не понимают что за "Юг", почему не "Урожай" ?!?!?
Давай, спартак, пора тоже переименовываться :)
Давай, спартак, пора тоже переименовываться :)