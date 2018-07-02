Мутко: «Прослезился, когда 80 тысяч человек на стадионе начали петь гимн»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко прокомментировал выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира. Накануне подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти одолели Испанию.

«Ничего особенного. Команда двигалась к этому, много работала, прошла большой подготовительный период. Она заслужила выход в 1/4 финала. Была огромная самоотдача, тактически грамотно сыграли. Практически ничего не позволили испанцам сотворить. Мы все сделали правильно и порадовали болельщиков. Очень горд за ребят.

Я прослезился, когда 80 тысяч человек на стадионе начали петь гимн. Эти теплые чувства… Парни, которых я люблю и уважаю за их труд, пробились в 1/8 финала. Матч в „Лужниках“… Еще в 2008 году Путин поддержал идею проведения ЧМ и сказал: „Это, конечно, сложная задача, но давай попробуем. Почему бы и нет“. Все это накатило.

Чуйка говорила, что нам должно повезти. В игре с Уругваем везение от нас отвернулось. Здесь нам немного везло. И, конечно же, роскошная игра Игоря Акинфеева. Особенно второй сейв, когда он падал и ногой выбил. Это было фантастически».