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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала 1 X 2
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Мутко: «Прослезился, когда 80 тысяч человек на стадионе начали петь гимн»

сегодня, 14:48
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко прокомментировал выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира. Накануне подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти одолели Испанию. 

«Ничего особенного. Команда двигалась к этому, много работала, прошла большой подготовительный период. Она заслужила выход в 1/4 финала. Была огромная самоотдача, тактически грамотно сыграли. Практически ничего не позволили испанцам сотворить. Мы все сделали правильно и порадовали болельщиков. Очень горд за ребят.

Я прослезился, когда 80 тысяч человек на стадионе начали петь гимн. Эти теплые чувства… Парни, которых я люблю и уважаю за их труд, пробились в 1/8 финала. Матч в „Лужниках“… Еще в 2008 году Путин поддержал идею проведения ЧМ и сказал: „Это, конечно, сложная задача, но давай попробуем. Почему бы и нет“. Все это накатило.

Чуйка говорила, что нам должно повезти. В игре с Уругваем везение от нас отвернулось. Здесь нам немного везло. И, конечно же, роскошная игра Игоря Акинфеева. Особенно второй сейв, когда он падал и ногой выбил. Это было фантастически».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 15:57
Ахахах! Во клоун а, изображает неймара.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:51
Всплакнул от счастья ,что и ему то же отвалят деньжат за выход в 1/8 и в 1/4 ! Вот же ..лядь ,там где бабки -там Мутко ! До этого его не видно -не слышно было ! Вон ,нарисовался !
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 15:35
" Прослезился ! Думаю, мама, они ведь реально слова знают, а я до сих пор даже один куплет выучить не могу " !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:34
Надо бы еще себе успех приписать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Шуnя771
сегодня в 15:30
Шуnя771:
Понравилась игра испанцев - владение мячом, комбинирование, физподготовка...!
Понравилось как они плакали красиво. А игра испанцев - унылое перекатывание мяча без всякой мысли. Для Испании наступили тяжёлые времена - эпоха Вильи, Хави, Иньесты подошла к концу. И этот конец вчера поимел это недоразумение, когда-то бывшее "красной фурией"
marvel777
marvel777
сегодня в 15:30
стыдно стало что-ли за все что наделал ? хотя вряд-ли
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 15:29
Прослезишься когда отправим на нары) Чет думаю, народу будет в плюс любой кипеш, сколько б ни кукарекала вата.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:16
Дмитрий Медведев бы тоже прослезился, но он спал.
старина
старина
сегодня в 15:15
Они бы еще больше прослезились,если бы мутко вздернули на перекладине
Alexashka
Alexashka
сегодня в 15:15
196см русской мощи (с) Marca про Дзюбу))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:14
И не ты один всплакнул, Леонтьевич! Я вот прослезился от счастья, когда Игорь отбил ногой удар Аспаса в серии послематчевых пенальти) Такое просто не забывается!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:12
Ну не надо портить этот наш праздник своей жирной Мутной мордой!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:08
Понравилась игра испанцев - владение мячом, комбинирование, физподготовка...!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:07
Да, это было круто и Мутко здесь не одинок. Благодарю парней, тренерский штаб за 1/8. Но все ведь начинается!). Требую продолжения банкета!). Подарите парни радость еще болелам.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 15:03
Чуйка у него появилась. А где она была когда наших отстроняли из за допинга?
Faustello
Faustello
сегодня в 15:02
cska.78
cska.78
сегодня в 15:01
Прослезился ворюга :)
Faustello
Faustello
сегодня в 14:59
Прослезился - сколько есча денюг не отобрано та у народа! пахать и пахать, плавать и плавать, строить и строить!
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
сегодня в 14:59
чего-чего, а чуйка у него ещё та, можно сказать ж-й чует, в "кабинетных верхах" обучили
Знатог
Знатог
сегодня в 14:57
Строитель, строй дома, а о футболе в перерыве поговоришь.
Efimych
Efimych
сегодня в 14:56
    gremaldino
    gremaldino
    сегодня в 14:55
    Мутко ,не открывай рот ! Не порти праздник !
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 14:55
    Прослезился, а сам начал петь Боже царя храни!!! Потом опомнился, но понял, что слов гимна не знает)))
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 14:53
    Чуйка говорила что танкеры с нефтью пойдут в Испанию, а не куда-нибудь в другое место...
    Egorium
    Egorium
    сегодня в 14:48
    А в голове кружились доллары.
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