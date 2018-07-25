Вьери: «Знаю, как Каррера ценит Зобнина»

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25 июля 2018, 00:43

Бывший нападающий сборной Италии полагает, что европейские клубы интересуются хавбеком «Спартака» , который удачно выступил на чемпионате мира.

Знаю, как в «Спартаке» его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России. На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый.

Сам Зобнин недавно сказал, что у него нет конкретных предложений из Европы.