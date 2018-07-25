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Вьери: «Знаю, как Каррера ценит Зобнина»

25 июля 2018, 00:43

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери полагает, что европейские клубы интересуются хавбеком «Спартака» Романом Зобниным, который удачно выступил на чемпионате мира.

Знаю, как в «Спартаке» его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России. На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый. 

Сам Зобнин недавно сказал, что у него нет конкретных предложений из Европы. 

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Фата лист
Фата лист
25 июля 2018 в 11:03
Да, Роман безусловно один из лидеров Спартака, наравне с Промесом и Фернандо.
ABir
ABir
25 июля 2018 в 06:19, ред.
Правильно, не следует торопиться с переходом в ейропу
Гегемон России
Гегемон России
25 июля 2018 в 04:33, ред.
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