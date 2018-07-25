Вьери: «Знаю, как Каррера ценит Зобнина»

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери полагает, что европейские клубы интересуются хавбеком «Спартака» Романом Зобниным, который удачно выступил на чемпионате мира.
Знаю, как в «Спартаке» его ценит Массимо Каррера, с которым они выиграли чемпионат России. На чемпионате мира Зобнин также проявил себя очень хорошо. Думаю, интерес европейских клубов к нему уже немалый.
Сам Зобнин недавно сказал, что у него нет конкретных предложений из Европы.
Думающий и интеллигентный человек никогда не пойдёт к немытым.
Думающий и интеллигентный человек никогда не пойдёт к немытым.