Луис Адриано вернулся в общую группу «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что нападающий команды Луис Адриано вернулся в общую группу. Напомним, что форвард пропустил матч первого тура РПЛ против «Оренбурга» из-за повреждения.
Во вторник утренняя тренировка «Спартака» стартовала в одиннадцать утра в тренажерном зале, а затем команда под руководством Массимо Карреры занималась на поле. В общей сложности тренировка длилась полтора часа. Наравне со всеми в общей группе работал нападающий Луис Адриано, который пропустил матч первого тура Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за небольшого повреждения.
ПОМНИМ ВЕРИМ
https://youtu.be/PT8CvFIrk5Y
ПОМНИМ ВЕРИМ
Чего ему и желаю.
Чего ему и желаю.
Я то писал про тренерскую чехарду, если вы хотите про награды, пожалуйста: 1 балл за третье, два за второе. три за победу в чемпионате. Два балла за кубок россии, все таки с чемпионством не сравнить. Три за международный кубок, всё таки с кубком россии не сравнить. Подсчитайте в этом веке у зенита, цска, спартака, я вам доверяю. Только что за КЧС не понятно.
У меня разговор с хрюнами проходят по одному сюжету
Сначала они выльют ушат помоев, типа у зенита 10 составов или спартак больше всех преуспел в том то и том.
Затем я прошу обосновать эти заявления.
После чего они уходят с новости на другую, продолжая гадить.
Весь день сегодня по сайту гоняю стайку свинтусов.
Я то писал про тренерскую чехарду, если вы хотите про награды, пожалуйста: 1 балл за третье, два за второе. три за победу в чемпионате. Два балла за кубок россии, все таки с чемпионством не сравнить. Три за международный кубок, всё таки с кубком россии не сравнить. Подсчитайте в этом веке у зенита, цска, спартака, я вам доверяю. Только что за КЧС не понятно.
У меня разговор с хрюнами проходят по одному сюжету
Сначала они выльют ушат помоев, типа у зенита 10 составов или спартак больше всех преуспел в том то и том.
Затем я прошу обосновать эти заявления.
После чего они уходят с новости на другую, продолжая гадить.
Весь день сегодня по сайту гоняю стайку свинтусов.
Не нравится только то,что у нападения Спартака,состоящего из легионеров часто стали болеть пупки и пятки........Хорошо хоть,что по очереди....
Не нравится только то,что у нападения Спартака,состоящего из легионеров часто стали болеть пупки и пятки........Хорошо хоть,что по очереди....
https://www.youtube.com/watch?v=wccBYsxoYTA