Луис Адриано вернулся в общую группу «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что нападающий команды вернулся в общую группу. Напомним, что форвард пропустил матч первого тура РПЛ против «Оренбурга» из-за повреждения.

Во вторник утренняя тренировка «Спартака» стартовала в одиннадцать утра в тренажерном зале, а затем команда под руководством Массимо Карреры занималась на поле. В общей сложности тренировка длилась полтора часа. Наравне со всеми в общей группе работал нападающий Луис Адриано, который пропустил матч первого тура Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за небольшого повреждения.