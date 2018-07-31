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Луис Адриано вернулся в общую группу «Спартака»

31 июля 2018, 14:11

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что нападающий команды Луис Адриано вернулся в общую группу. Напомним, что форвард пропустил матч первого тура РПЛ против «Оренбурга» из-за повреждения. 

Во вторник утренняя тренировка «Спартака» стартовала в одиннадцать утра в тренажерном зале, а затем команда под руководством Массимо Карреры занималась на поле. В общей сложности тренировка длилась полтора часа. Наравне со всеми в общей группе работал нападающий Луис Адриано, который пропустил матч первого тура Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за небольшого повреждения.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
31 июля 2018 в 19:34
Вот она настоящая Слава Спартака!
ПОМНИМ ВЕРИМ
Великолепный
Великолепный
31 июля 2018 в 18:41
Зулуса не хватало в матче с Оренбургом!)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
31 июля 2018 в 18:32
Надо отАдрианить паровозов.
Чего ему и желаю.
MasterZLO
MasterZLO
31 июля 2018 в 17:46
Уже в России, африканцы начали играть.
Eagle of attack
Eagle of attack
31 июля 2018 в 17:37
На редкость подлый игрочёк, симулянт и провокатор. Неудивительно, что легко прижился в Тарасовке.
Санчо Панса
Санчо Панса
31 июля 2018 в 17:32
С возвращением в строй Спартака - середняка, зулус!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
31 июля 2018 в 17:21
Уходишь от ответа сам начал про это столетие, про тренеров я с другим разговаривал.
proezd2
proezd2
31 июля 2018 в 17:07
замечательнО!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
31 июля 2018 в 16:54
В предверии стыков игр в ЛЧ хорошая новость. Можно варьировать с составом в нападении.
Maksonn
Maksonn
31 июля 2018 в 16:50
Праздник у болел Спартака.
Инсаров
Инсаров
31 июля 2018 в 16:50
Победа - это ещё не всё. Всё - это постоянное желание побеждать. Адриано по своей натуре боец и это желание присутствует в избытке в каждом матче, когда он выходит на поле.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
31 июля 2018 в 16:49
Не видел, повтори пожалуйста свой ответ.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
31 июля 2018 в 16:48
Вот что я тебе написал, заметь, на твой пост, на другой ветке:
Я то писал про тренерскую чехарду, если вы хотите про награды, пожалуйста: 1 балл за третье, два за второе. три за победу в чемпионате. Два балла за кубок россии, все таки с чемпионством не сравнить. Три за международный кубок, всё таки с кубком россии не сравнить. Подсчитайте в этом веке у зенита, цска, спартака, я вам доверяю. Только что за КЧС не понятно.
У меня разговор с хрюнами проходят по одному сюжету
Сначала они выльют ушат помоев, типа у зенита 10 составов или спартак больше всех преуспел в том то и том.
Затем я прошу обосновать эти заявления.
После чего они уходят с новости на другую, продолжая гадить.
Весь день сегодня по сайту гоняю стайку свинтусов.
Трезвый повар
Трезвый повар
31 июля 2018 в 16:40
Хорошая новость для болельщиков Спартака
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
31 июля 2018 в 16:38
я жду когда ты баллы посчитаешь по результатам в этом столетии, а ты здесь трёшься.
Zametka
Zametka ответ 311 (раскрыть)
31 июля 2018 в 15:56
Что за местечковые события ? Это даже не новость)) Вчера написали мол "Роналдо приступил к 1 тренировке", сегодня "Луис Адриано вернулся", не удивлюсь если завтра будет "в Оренбурге сменился главный массажист" или "Уфа заключила новый договор с водителями" = ))
Инсаров
Инсаров
31 июля 2018 в 15:54
80% успеха - это появиться в нужное время в нужном месте.Ждём в основе на матче с "Локомотивом".
Шуnя771
Шуnя771 ответ 311 (раскрыть)
31 июля 2018 в 15:49
Понятно, что для Вас тема "Коневодство и торговля" главная, но надо и на Землю спускаться..
Шуnя771
Шуnя771
31 июля 2018 в 15:47
Прекрасная новость!
ermak6848
ermak6848
31 июля 2018 в 15:44
посмотрим будет ли толк...???
spartak kursk
spartak kursk
31 июля 2018 в 15:15
Выздоровление-это здорово.С возвращением,так сказать..

Не нравится только то,что у нападения Спартака,состоящего из легионеров часто стали болеть пупки и пятки........Хорошо хоть,что по очереди....
311
311
31 июля 2018 в 15:14
Это что у нас, главная новость? В России больше поговорить не о чем?)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
31 июля 2018 в 15:12
И спровоцировал коукалиху на очередные дефекации
LOpp
LOpp
31 июля 2018 в 15:00
и это хорошо. Очень не хватало Адриано в матче с Оренбургом. Зе Луиш продолжает транжирить моменты, я бы его продал прям щас.
makkie
makkie ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
31 июля 2018 в 14:40
Посмотрим, как ваш пионер-отряд выступит в ЛЧ.
drug01
drug01
31 июля 2018 в 14:30
Теперь Спартак явно чемпион!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
31 июля 2018 в 14:28
Вовремя к ЛОКО.
makkie
makkie ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
31 июля 2018 в 14:25
Самосвал с баянами подъехал, ничего нового :)
makkie
makkie ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
31 июля 2018 в 14:19
Адриано - конеЕД!

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