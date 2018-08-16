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Васильев: «Перес продолжает обвинять меня в отказе продать „Реалу“ Мбаппе»

16 августа 2018, 11:11

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признался, что «Реал» все еще злится на него за то, что монегаски отказались продать юного нападающего Килиана Мбаппе.

Наши клубы — друзья. Я общался с Флорентино Пересом, и каждый раз, когда мы видимся, он продолжает обвинять меня в отказе продать Килиана Мбаппе.

Прошлым летом «Реал» предпринял немало попыток подписать французского форварда, но Мбаппе в итоге перешел в ПСЖ.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
17 августа 2018 в 08:31
Перес гнилой человек. После того, как он поступил с Раулем, Касильясом, Роналду и Анчелотти, с ним много кто не захочет связаться! И правильно делают!
Madrid FC
Madrid FC ответ Artuom (раскрыть)
16 августа 2018 в 13:28
Честно говоря,я не понимаю,зачем Бенз так низко опускается за мячом?Это установка такая или он сам тяготеет к этой "рутине"?Из-за чего очень часто теряет свою основную позицию.

Реалу действительно нужен чистый форвард.Борха и де Томас-это явно не уровень,даже при такой мощной полузащите.

Бэйл,по предсезонке и вчерашнему матчу-шикарен.Не понимаю,как это можно не замечать?

Асенсии тоже не плохо провел в матч,думаю по ходу сезона вольется.
m grazie
m grazie ответ albucid (раскрыть)
16 августа 2018 в 13:02
Не увидел ,,кавычки"?8
Klopp_OUT
Klopp_OUT
16 августа 2018 в 12:38
Если бы Реал предложил столько же сколько и ПСЖ,я думаю Васильев продал бы
albucid
albucid
16 августа 2018 в 12:30
В Монако нет никакого вице-президента. Это княжество!
Artuom
Artuom ответ marvel777 (раскрыть)
16 августа 2018 в 12:28
От Бейла во вчерашнем матче пользы было больше чем от хвалёного вами Асенсио(в том числе запоровшего отличную передачу Гарета, который вывел 1 на 1).
А центр нап нужен не потому что Бейл якобы редко хорош, а потому что Бенз плох...
marvel777
marvel777
16 августа 2018 в 11:52, ред.
судя по вчерашнему мачту Реалу с уходом Рона просто необходим "решитель" тк Бэйл редко тянет эту роль - плюс у него постоянно травмы.Иско,Асенсио прекрасные игроки но они не тянут Реал когда надо а Килиан даже в своем возрасте способен в решающий момент все перевернуть.
sir_Alex
sir_Alex
16 августа 2018 в 11:20
На обиженных воду возят)))
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