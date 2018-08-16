Васильев: «Перес продолжает обвинять меня в отказе продать „Реалу“ Мбаппе»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признался, что «Реал» все еще злится на него за то, что монегаски отказались продать юного нападающего Килиана Мбаппе.
Наши клубы — друзья. Я общался с Флорентино Пересом, и каждый раз, когда мы видимся, он продолжает обвинять меня в отказе продать Килиана Мбаппе.
Прошлым летом «Реал» предпринял немало попыток подписать французского форварда, но Мбаппе в итоге перешел в ПСЖ.
Реалу действительно нужен чистый форвард.Борха и де Томас-это явно не уровень,даже при такой мощной полузащите.
Бэйл,по предсезонке и вчерашнему матчу-шикарен.Не понимаю,как это можно не замечать?
Асенсии тоже не плохо провел в матч,думаю по ходу сезона вольется.
Реалу действительно нужен чистый форвард.Борха и де Томас-это явно не уровень,даже при такой мощной полузащите.
Бэйл,по предсезонке и вчерашнему матчу-шикарен.Не понимаю,как это можно не замечать?
Асенсии тоже не плохо провел в матч,думаю по ходу сезона вольется.
А центр нап нужен не потому что Бейл якобы редко хорош, а потому что Бенз плох...
А центр нап нужен не потому что Бейл якобы редко хорош, а потому что Бенз плох...