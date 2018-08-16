Васильев: «Перес продолжает обвинять меня в отказе продать „Реалу“ Мбаппе»

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16 августа 2018, 11:11

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев признался, что «Реал» все еще злится на него за то, что монегаски отказались продать юного нападающего .

Наши клубы — друзья. Я общался с Флорентино Пересом, и каждый раз, когда мы видимся, он продолжает обвинять меня в отказе продать Килиана Мбаппе.