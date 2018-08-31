  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца - - -
ГлавнаяНовости

Кирьяков: «Думаю, что гол для Дзюбы - не самоцель»

сегодня, 08:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак02.09.2018 в 19:00 Не начался

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, который 2 сентября сыграет против «Спартака».

Его игра вызывает оптимизм. Когда форвард постоянно забивает или имеет голевые моменты, создает моменты для партнеров, это вызывает оптимизм и у болельщиков «Зенита», и у журналистов, и у специалистов. Понятно, что Дзюба набрал потрясающую форму. В каждой игре он принимает участие в опасных моментах, поражает ворота. Конечно, забитых мячей могло быть еще больше, учитывая то количество моментов, которое создается, но, в любом случае, видно, что человек чувствует уверенность в своих силах, играет на вдохновении. Думаю, что в силах Дзюбы положительно повлиять на результат предстоящей встречи со «Спартаком». Тем более это встреча с прямым конкурентом. Мы все вправе ожидать, что Артем сыграет со «Спартаком» так же удачно, как он делал это в играх с другими командами в последнее время.

Я думаю, что гол для него - не самоцель. Он много раз об этом говорил сам, что самое главное, чтобы «Зенит» побеждал. При этом Дзюба, конечно, хочет участвовать в ситуациях, которые приводят к забитым мячам. Не так важно, забивает он сам или отдает передачи. Мы уже увидели, что в сегодняшнем «Зените» Дзюба не только завершитель, но и футболист, который не жадничает, играет на партнеров - это большой плюс для команды. Артем действует очень разнообразно в этом сезоне.

Впереди важный матч. Конечно, надо смотреть на состояние Дриусси и Заболотного перед этой встречей. Наверное, выйдет с Дзюбой тот, кто будет в лучшей форме. Но я считаю, что Дриусси надо играть с первых минут, потом посмотрим, как будет складываться игра. Аргентинец может действовать в оттяжке, он технически оснащен лучше, чем Заболотный. Антон - центрфорвард таранного типа, может навязывать борьбу, как и Дзюба. А Дриусси обладает более широким диапазоном действий. Он более разнообразен. С первых минут можно было бы выпустить Дзюбу и Дриусси. Есть варианты изменения схемы действий в атаке, Заболотный способен усилить давление на оборонительные порядки «Спартака», если матч будет складываться не так, как хотелось бы. Возможно, придется по ходу встречи переходить на более упрощенный вертикальный футбол, как это было в ответной игре с минским «Динамо». Тогда очень эффективно могут быть использованы в паре Дзюба и Заболотный, они готовы выигрывать верховые дуэли в штрафной и сбрасывать мячи под удары друг другу. У Семака очень приличный выбор игры в нападении. И все же склоняюсь к тому, что в старте будут Дзюба и Дриусси.

Напомним, что Дзюба получил отдых во вчерашнем матче Лиги Европы против «Мольде». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «У нас хорошая группа, обязаны из нее выходить»
Сегодня, 17:23 3
Деменко: «Российские клубы должны выходить из своих групп в ЛЕ»
Сегодня, 17:19 8
Сенников: «„Спартаку“ будет легче в группе Лиги Европы, чем „Зениту“»
Сегодня, 17:14 15
Семак: «Группа у „Зенита“ абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров»
Сегодня, 16:25 22
Мусаев: «Встречи с „Севильей“ станут для „Краснодара“ серьезной проверкой»
Сегодня, 15:56 3
Родионов: «Перед „Спартаком“ стоит задача дойти до четвертьфинала ЛЕ»
Сегодня, 15:52 38
Обсудить
Все комментарии
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 10:50
Ждем трешечки!
mat73
mat73
сегодня в 09:06
Поживем - увидим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:46
"Гол для Дзюбы - не самоцель"

"5 - самоцель"
andre_can
andre_can
сегодня в 08:33
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100