Кирьяков: «Думаю, что гол для Дзюбы - не самоцель»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, который 2 сентября сыграет против «Спартака».

Его игра вызывает оптимизм. Когда форвард постоянно забивает или имеет голевые моменты, создает моменты для партнеров, это вызывает оптимизм и у болельщиков «Зенита», и у журналистов, и у специалистов. Понятно, что Дзюба набрал потрясающую форму. В каждой игре он принимает участие в опасных моментах, поражает ворота. Конечно, забитых мячей могло быть еще больше, учитывая то количество моментов, которое создается, но, в любом случае, видно, что человек чувствует уверенность в своих силах, играет на вдохновении. Думаю, что в силах Дзюбы положительно повлиять на результат предстоящей встречи со «Спартаком». Тем более это встреча с прямым конкурентом. Мы все вправе ожидать, что Артем сыграет со «Спартаком» так же удачно, как он делал это в играх с другими командами в последнее время.

Я думаю, что гол для него - не самоцель. Он много раз об этом говорил сам, что самое главное, чтобы «Зенит» побеждал. При этом Дзюба, конечно, хочет участвовать в ситуациях, которые приводят к забитым мячам. Не так важно, забивает он сам или отдает передачи. Мы уже увидели, что в сегодняшнем «Зените» Дзюба не только завершитель, но и футболист, который не жадничает, играет на партнеров - это большой плюс для команды. Артем действует очень разнообразно в этом сезоне.

Впереди важный матч. Конечно, надо смотреть на состояние Дриусси и Заболотного перед этой встречей. Наверное, выйдет с Дзюбой тот, кто будет в лучшей форме. Но я считаю, что Дриусси надо играть с первых минут, потом посмотрим, как будет складываться игра. Аргентинец может действовать в оттяжке, он технически оснащен лучше, чем Заболотный. Антон - центрфорвард таранного типа, может навязывать борьбу, как и Дзюба. А Дриусси обладает более широким диапазоном действий. Он более разнообразен. С первых минут можно было бы выпустить Дзюбу и Дриусси. Есть варианты изменения схемы действий в атаке, Заболотный способен усилить давление на оборонительные порядки «Спартака», если матч будет складываться не так, как хотелось бы. Возможно, придется по ходу встречи переходить на более упрощенный вертикальный футбол, как это было в ответной игре с минским «Динамо». Тогда очень эффективно могут быть использованы в паре Дзюба и Заболотный, они готовы выигрывать верховые дуэли в штрафной и сбрасывать мячи под удары друг другу. У Семака очень приличный выбор игры в нападении. И все же склоняюсь к тому, что в старте будут Дзюба и Дриусси.