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Каррера: «Мне надоело проигрывать в Санкт-Петербурге»

сегодня, 08:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак02.09.2018 в 19:00 Не начался

Наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Зенита», который состоится 2 сентября в Санкт-Петербурге.

Мне надоело проигрывать в Санкт-Петербурге (смеется)! Безусловно, этот матч важен для всех нас, но он не будет определяющим для всего чемпионата, так что не надо приравнивать его к финалу. Впереди еще столько игр, что всё в турнирной таблице много раз еще может поменяться, что показал и минувший чемпионат. При этом бессмысленно отрицать, что поединки «Спартака» с «Зенитом» - это всегда самое серьезное событие для всего российского футбола. И для нас самих, и для болельщиков, и для прессы. Если сравнивать с Италией, то можно провести аналогию, скажем, со знаменитым противостоянием «Ювентуса» и «Интера». Понятно, что к таким матчам всегда повышенный интерес, так что не сомневаюсь, что мы будем играть на переполненном стадионе.

В Санкт-Петерубрге прекрасный стадион! И болельщики «Зенита» на нем - двенадцатый игрок команды. Но и у нас всегда есть двенадцатый игрок - это наши болельщики. Они следуют за нами всегда и везде! Мы чувствуем их солидную поддержку и в гостевых матчах, это важно - и очень приятно.

Насколько матч с «Мольде» в Норвегии помешает «Зениту»? Не думаю, что этот момент будет определяющим. Думаю, что футболисты «Зенита» привыкли играть в подобном ритме, да и скамейка запасных у зенитовцев такая, что позволяет главному тренеру варьировать состав. А общий настрой у «Зенита» должен быть в принципе положительный, ведь команда провела на старте сезона целую серию успешных матчей, а поражение в Минске стало лишь досадной осечкой. Так что гипотетическая физическая усталость питерских футболистов после Норвегии не должна и не может нас убаюкать. Мы настраиваемся на боевой «Зенит»! Впрочем, и «Зенит» ждет боевой «Спартак».

Команды рассудит Владимир Москалев. Букмекерская контора «Марафон» дает коэффициент 1.86 на то, что «Спартак» выполнит пожелание Карреры и не проиграет в Петербурге.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:02
MIvan:
А мне опять "стремно". Игры как таковой нет... Пока по принципу бей, беги + настрой. Нет стержня.
А мне, за Вас стремно, уважаемый коллега. Не мучайте себя. В этом году, думаю у Зенита нет соперников в России. ЦСКА, играет фактически 2-м составом. Спартак- теряет игроков. Локо, похоже, снова, чемпионом не станет, поэтому, думаю у Питера не будет серьёзных проблем. Состав, у вас неплохой для чемп., России, точно. Тренер, тоже неплохой, но ему надо время и набраться опыта, он порой допускает детские ошибки, правда при этом- достаточно самокритичен. Мой прогноз на игру со Спартаком- 3:1 в пользу Зенита!
p.s. Keine Angst!!!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:33
Каррера как всегда тактичен, с уважением к сопернику.

Болельщики Зенита в комментах как всегда истеричны, вопят что-то грязное и брызгают слюнями.
MIvan
MIvan
сегодня в 14:26
А мне опять "стремно". Игры как таковой нет... Пока по принципу бей, беги + настрой. Нет стержня.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:51
Насколько матч с «Мольде» в Норвегии помешает «Зениту»? Не думаю, что этот момент будет определяющим.
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После того, как посмотрел на еле волочащих ноги зенитовцев в матче с Мольде, мнение об этом моменте изменил и настроение от того, что своевременно вылетел из ЛЧ значительно улучшилось.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:44
Некит_Зенит:
Ничего ты привыкнешь. Еще одно поражение и привыкнешь))
Да, к хорошему- быстро привыкаешь....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:43
А придется.....
viv
viv
сегодня в 13:23
Пора привыкать, это не так больно, как в Ливерпуле.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 13:03
При этом бессмысленно отрицать, что поединки «Спартака» с «Зенитом» - это всегда самое серьезное событие для всего российского футбола. И для нас самих, и для болельщиков, и для прессы. Если сравнивать с Италией, то можно провести аналогию, скажем, со знаменитым противостоянием «Ювентуса» и «Интера». Понятно, что к таким матчам всегда повышенный интерес, так что не сомневаюсь, что мы будем играть на переполненном стадионе.

Поросячья секта не согласна с мнением кареришки
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 12:58
Завтра:
Так они до матча ещё перестраховываются - визжат во всю, что судья уже куплен Зенитом, если "свинарня" проиграет.
Визжать это ваша прерогатива, а судей уже купил Федун, причем ВСЕХ, так что не надо ля ля.
Завтра
Завтра
сегодня в 12:45
cska plus:
Какой крутой макарон, этот раз тоже выносят, неужели человек не понимает, что без судей спартак явный аутсайдер.
Так они до матча ещё перестраховываются - визжат во всю, что судья уже куплен Зенитом, если "свинарня" проиграет.
Завтра
Завтра
сегодня в 12:43
"..не надо приравнивать его(матч) к финалу." - Вот из-за такого настроя, "поросятам" пятёрочку и отгружают.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:39
А баксы Федуна то лучше !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:34
Болелам пупсов зато нравится. Стабильно 4-5 банок в ворота спартаковской дырки им наблюдать по кайфу.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 12:21
Snake Plissken:
Да взять хотя бы Кубок УЕФА. Чем бестрофейники за 96 лет могут похвастать?
Хотя бы тем , что стали чемпионами олимпийских игр, все 10 полевых игроков. О таком вы даже мечтать не можете. Что касается кубка УЕФА , то это 17 место в Европе . Спартак был в полуфинале ЛЧ, это 3-4 место.Подумай на досуге.
178
178
сегодня в 12:13
Это традиция .Пятюню получить в Питере.Так-что хряки привыкли.И физрук привыкнит.
Eddja
Eddja
сегодня в 12:06
А все думают, что ты кайф от этого ловишь.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 12:00
Дима Головашич:
Зато от ЦСКА можно ждать многого. Будете потом опять говорить, что у ЦСКА команда воспитанников с Абелем, Беолом, Бекао, Японцем, Сиггурдсаном и целым Чаловым, выходящим на замену. У ЦСКА тяжёлая группа, - каждый раз говорят они. Да не бывает простых групп в ЛЧ. Кстати, в прошлом году им досталась самая донная.
А армейцы когда-то жаловались на группу? К чему это?
Воспитанники сейчас играют неплохо - как ты уже отметил Чалов, Чернов, Ефремов, Кучаев
Дима Головашич
Дима Головашич
сегодня в 11:58
Snake Plissken:
Конечно это разные вещи. И уровень спартака международной арене явно не соответствует. Позапрошлый год - начали в квалификации ЛЕ, вылет из квалификации. Прошлый год - начали ЛЧ в группе, 7:0, 6 очков, выход в 1/16 ЛЕ и моментальный вылет. Этот год - начали в квалификации ЛЧ, вылетели в ЛЕ (слава богу напрямую в группу, а то и оттуда бы вылетели) - и что ждать дальше? Мучение в группе и очередной вылет в лучшем случае в 1/16 ЛЕ? Еврокубки - это очень высокий уровень для такой слабой команды как спартак
Зато от ЦСКА можно ждать многого. Будете потом опять говорить, что у ЦСКА команда воспитанников с Абелем, Беолом, Бекао, Японцем, Сиггурдсаном и целым Чаловым, выходящим на замену. У ЦСКА тяжёлая группа, - каждый раз говорят они. Да не бывает простых групп в ЛЧ. Кстати, в прошлом году им досталась самая донная.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 11:55
Ничего ты привыкнешь. Еще одно поражение и привыкнешь))
Palex
Palex
сегодня в 11:53
1:5 И 2:5 это не сказки,хотя кому я это рассказываю, ты же мелиционер.
papic337
papic337
сегодня в 11:33
Пусть победит сильнейший! Удачи Спартаку! Только вперёд! Только победа!
saha100
saha100
сегодня в 11:16
Какие мучения? С парком всегда тяжело играть и Бенфика это увидела в первом матче. А вот в лч посмотрим как цска и локомотив будут мучиться по 0-5 в каждой игре.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:12
Владимир_Спартак:
Да не смеши. Международная арена это одно, а внутренний чемп. это другое. Ладно, что тебе доказывать. До встречи 2 сентября.
Конечно это разные вещи. И уровень спартака международной арене явно не соответствует. Позапрошлый год - начали в квалификации ЛЕ, вылет из квалификации. Прошлый год - начали ЛЧ в группе, 7:0, 6 очков, выход в 1/16 ЛЕ и моментальный вылет. Этот год - начали в квалификации ЛЧ, вылетели в ЛЕ (слава богу напрямую в группу, а то и оттуда бы вылетели) - и что ждать дальше? Мучение в группе и очередной вылет в лучшем случае в 1/16 ЛЕ?
Еврокубки - это очень высокий уровень для такой слабой команды как спартак
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:07
Да не смеши. Международная арена это одно, а внутренний чемп. это другое. Ладно, что тебе доказывать. До встречи 2 сентября.
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 11:06
Snake Plissken:
О - очередной пасквиль от Антихера
Надоел ты неуемный, жалко тебя. Ну ничего мать природа научит уму. Бывай клон.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:06
Владимир_Спартак:
Что бы выиграть финал в Европе вас готовили целый месяц, отменили игры. А после этого приехал Спартак Нальчик и натянул вас в Питере 4.- 3..
Спартак тоже натягивают все кому не лень - и что, это как-то помогло Федунпректу в Европе?
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:05
ВЦСПС:
Да они и после войны 3 раза подряд были чемпионами, лишь потому, что остальной народ страну восстанавливал, а им тупо заняться было нечем.
О - очередной пасквиль от Антихера
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:04
Что бы выиграть финал в Европе вас готовили целый месяц, отменили игры. А после этого приехал Спартак Нальчик и натянул вас в Питере 4.- 3..
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 11:04
Владимир_Спартак:
Вот ты сам прикинь. Зеня за 100 лет только 4 раза выигрывал чемпионат =))))))
И что? Кубок ЛЕ и Суперкубок Европы. А что у спартака? Ах да - за то вы играли во всех полуфиналах. Какое смешное оправдание )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:02
Да нет. В Советское время он однажды был Чемпионом в 1984 г. И 4 раз в современной России. И все))
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