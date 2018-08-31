Каррера: «Мне надоело проигрывать в Санкт-Петербурге»

Наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Зенита», который состоится 2 сентября в Санкт-Петербурге.

Мне надоело проигрывать в Санкт-Петербурге (смеется)! Безусловно, этот матч важен для всех нас, но он не будет определяющим для всего чемпионата, так что не надо приравнивать его к финалу. Впереди еще столько игр, что всё в турнирной таблице много раз еще может поменяться, что показал и минувший чемпионат. При этом бессмысленно отрицать, что поединки «Спартака» с «Зенитом» - это всегда самое серьезное событие для всего российского футбола. И для нас самих, и для болельщиков, и для прессы. Если сравнивать с Италией, то можно провести аналогию, скажем, со знаменитым противостоянием «Ювентуса» и «Интера». Понятно, что к таким матчам всегда повышенный интерес, так что не сомневаюсь, что мы будем играть на переполненном стадионе.

В Санкт-Петерубрге прекрасный стадион! И болельщики «Зенита» на нем - двенадцатый игрок команды. Но и у нас всегда есть двенадцатый игрок - это наши болельщики. Они следуют за нами всегда и везде! Мы чувствуем их солидную поддержку и в гостевых матчах, это важно - и очень приятно.

Насколько матч с «Мольде» в Норвегии помешает «Зениту»? Не думаю, что этот момент будет определяющим. Думаю, что футболисты «Зенита» привыкли играть в подобном ритме, да и скамейка запасных у зенитовцев такая, что позволяет главному тренеру варьировать состав. А общий настрой у «Зенита» должен быть в принципе положительный, ведь команда провела на старте сезона целую серию успешных матчей, а поражение в Минске стало лишь досадной осечкой. Так что гипотетическая физическая усталость питерских футболистов после Норвегии не должна и не может нас убаюкать. Мы настраиваемся на боевой «Зенит»! Впрочем, и «Зенит» ждет боевой «Спартак».