«Лацио» минимально обыграл «Фрозиноне»

«Лацио» одержал победу над «Фрозиноне» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» - «Фрозиноне» 1:0 (0:0)
Гол: Альберто 49
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Раду, Уоллес, Милинкович-Савич (Мурджа 82), Пароло, Лейва, Лулич, Марушич, Иммобиле (Кайседо 85), Альберто (Бадель 90)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Фрозиноне»: Спортиелло, Бригенти, Капуано, Саламон, Молинаро, Дзампано (Гильоне 71), Кассата (Соддимо 81), Маиелло, Чибса, Перица (Ардаис 71), Чьяно
Главный тренер: Лонго Морено.
Предупреждения: Бригенти 3, Пароло 20, Гильоне 90+2
В параллельном матче «Сампдория» разгромила «Наполи».
С победой!
С победой!