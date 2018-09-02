  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль - - -
ГлавнаяНовости

«Лацио» минимально обыграл «Фрозиноне»

вчера, 23:26
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозинонеМатч завершен

«Лацио» одержал победу над «Фрозиноне» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» - «Фрозиноне» 1:0 (0:0)
Гол: Альберто 49

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Раду, Уоллес, Милинкович-Савич (Мурджа 82), Пароло, Лейва, Лулич, Марушич, Иммобиле (Кайседо 85), Альберто (Бадель 90)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Фрозиноне»: Спортиелло, Бригенти, Капуано, Саламон, Молинаро, Дзампано (Гильоне 71), Кассата (Соддимо 81), Маиелло, Чибса, Перица (Ардаис 71), Чьяно
Главный тренер: Лонго Морено.

Предупреждения: Бригенти 3, Пароло 20, Гильоне 90+2

В параллельном матче «Сампдория» разгромила «Наполи».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Марсель» вырвал победу у «Монако»
Вчера, 23:55 4
«Севилья» проиграла в дерби «Бетису» в дебютном матче Промеса
Вчера, 23:44 12
«Сампдория» разгромила «Наполи»
Вчера, 23:27 38
«Ахмат» одержал победу над «Уфой»
Вчера, 23:23 15
«Барселона» отправила восемь мячей в ворота «Уэски»
Вчера, 21:22 128
«Зенит» и «Спартак» победителя не выявили
Вчера, 20:58 722
Обсудить
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:36
Я ставил на ничью ошибся
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
вчера в 23:44
Старт положен.
С победой!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
вчера в 23:35
Тот самый случай, когда от победы получаешь разочарование. Кроме Ачерби в команде и выделить некого!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100