«Зенит» и «Спартак» победителя не выявили

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ.
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»
«Зенит» - «Спартак» 0:0
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Мак (Заболотный 79), Паредес, Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Эрнани 51)
Главный тренер: Семак Сергей.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго (Джикия 27), Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Глушаков (Попов 78), Ломовицкий, Зе Луиш, Педро Роша (Самедов 63)
Главный тренер: Каррера Массимо.
Предупреждения: Боккетти 35, Рассказов 45, Иванович 45+1, Зе Луиш 54, Мельгарехо 84, Попов 90+4
Судья: Москалев Владимир.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Зенит» одержал победу над «Уфой».
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