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«Зенит» и «Спартак» победителя не выявили

сегодня, 20:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 6-го тура РПЛ.

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

«Зенит» - «Спартак» 0:0

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Мак (Заболотный 79), Паредес, Кузяев, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Эрнани 51)
Главный тренер: Семак Сергей.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго (Джикия 27), Боккетти, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Глушаков (Попов 78), Ломовицкий, Зе Луиш, Педро Роша (Самедов 63)
Главный тренер: Каррера Массимо.

Предупреждения: Боккетти 35, Рассказов 45, Иванович 45+1, Зе Луиш 54, Мельгарехо 84, Попов 90+4

Судья: Москалев Владимир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Зенит» одержал победу над «Уфой».

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Все комментарии
Коля58
Коля58
сегодня в 23:28
Наберите Ливерпуль Зенит!
Тупорылый ПУПС
Тупорылый ПУПС
сегодня в 23:27
великий отскок пупсиков
Коля58
Коля58
сегодня в 23:27
ВЦСПС:
Какая связь между свинопасом и играми болотных?
Интернет есть у ВАС?
MAUS
MAUS
сегодня в 23:27
spartak kursk:
Уважаемый земеля,не нужно опускаться до уровня обычных глоров.Если что,то пенальти судья мог дать в пользу Спартаке задолго до ситуации с Дриусси. Жёлтую карточку против Рассказова судья показал на ровном месте-у Зенита таких нарушений было как минимум семь,а карточка показана всего одна.Так что удаления Рассказов точно не заработал... В данном конкретном матче ничья-закономернейший результат.Зенит ни в чём не превзошёл Спартак.Статистикой пусть занимаются эксперты.... И очень порадовало,что в Спартаке сыграли сразу трое воспитанников,Максименко,Рассказов,Ломовицкий.И сыграли вполне достойно на поле соперника,претендующего на чемпионство.... А касаемо грубости на поле........Жиго вне игры.........А Дзюба отделался лёгким .......удивлением...
ага, а толчка Москалев не заметил, после которого Жиго и получил травму!
А передас коленом в спину наглую Глушакову , это нормально))))
Зато потом перадас решил в ТЕАТР поиграть ))))
Коля58
Коля58
сегодня в 23:26
ВЦСПС:
Матч премьер - детище Газ Пром Медиа, Ты вот, у меня слов нет. Ребенок, ну понятно что Вы сейчас книжки не читаете, телек не смотрите, ну хоть погуглить то можно было или даже это лень сделать?
Да деньги Газпром платит! А только Тарасня в ней пасется! Кости и тд и тп!
Saban18
Saban18
сегодня в 23:26
Коля58:
Нет Московская студия так что бы вы все же понимали!
Вот как?)) гостевой матч Спартака неправильно показали, потому что трансляцию вела Московская студия?
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 23:26
Коля58:
Поищите! Я Вам что свинопас что то искать?
Какая связь между свинопасом и играми болотных?
зенит - Спартак 0-0 ждём в Москве
зенит - Спартак 0-0 ждём в Москве
сегодня в 23:26
ВЦСПС:
Когда вы за Ливерпуль радели, мы с ним играли, вопрос - когда ВЫ последний раз с Ливером играли?
С Ливерпулем и вовсе казус. Да, Спартак проиграл вчистую, но за тот же месяц, что он проиграл Ливерпулю, красно-белые вынесли ЦСКА 3-0 и Зенит 3-1. Как бы вспоминать Ливерпуль должно быть стыдно и коням, и бакланам...
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 23:25
Коля58:
Нет Московская студия так что бы вы все же понимали!
Матч премьер - детище Газ Пром Медиа, Ты вот, у меня слов нет. Ребенок, ну понятно что Вы сейчас книжки не читаете, телек не смотрите, ну хоть погуглить то можно было или даже это лень сделать?
Коля58
Коля58
сегодня в 23:25
ВЦСПС:
Когда? Напомни?
Поищите! Я Вам что свинопас что то искать?
Sem25
Sem25
сегодня в 23:25
tuman960:
Зенит содержится из ООО Газпром и к бюджету не имеет никакого отношения,но если вы москвичи предлагаете бабки мы не откажемся!!Как говориться с п...овцы хоть клок шерсти!!!!
Ты попутал, бывший ФГУП, никогда ООО не был.
ПАО «Газпро́м» — российская (ранее советская) транснациональная энергетическая корпорация. Государство контролирует более 50 % акций.
Коля58
Коля58
сегодня в 23:24
Интернет есть?
Коля58
Коля58
сегодня в 23:23
Я уж не говорю что за затяжку времени нужно было пару тройку ЖК показывать
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 23:22
Коля58:
Играли и не так как вы! ))))))))))))))
Когда? Напомни?
Коля58
Коля58
сегодня в 23:22
Saban18:
наши показывали? Спартак тв?
Нет Московская студия так что бы вы все же понимали!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 23:22
Москалёв идёт и улыбается-
видно Москалёву хорошо;
хорошо,хорошо...
и для конкурентов-хорошо.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 23:21
По игре - хваленая оборона спартака была весьма проходимой, и выглядела жалко. В центре поля от них десятки раз отбирали мяч. Когда бы им не позволялась такая грубость - точно бы 5 забили.
Коля58
Коля58
сегодня в 23:21
ВЦСПС:
Когда вы за Ливерпуль радели, мы с ним играли, вопрос - когда ВЫ последний раз с Ливером играли?
Играли и не так как вы! ))))))))))))))
Saban18
Saban18
сегодня в 23:21
Коля58:
Ну так ваши не показывали как ваши валялись
наши показывали? Спартак тв?
Коля58
Коля58
сегодня в 23:21
ВЦСПС:
Да нет, в инете в HD качестве, и причем все поле, а не ограниченое пространство из первого ряда. Пересмотри обзор в ютубе, Тебе понравится.
Вот я и хочу! пересмотреть! Как можно было просмотреть игру рукой в своей штрафной!
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 23:21
Коля58:
40 это у вас! Пока мы за страну радели вы в Ливерпуле страну позорили! Как ваш клуп теперь называют? )) 7я? ))
Когда вы за Ливерпуль радели, мы с ним играли, вопрос - когда ВЫ последний раз с Ливером играли?
Коля58
Коля58
сегодня в 23:20
Saban18:
А мы смотрели повторы и видели все лучше тебя)
Ну так ваши не показывали как ваши валялись
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 23:19
Коля58:
Вы трансляцию наверное смотрели по радио! И Костя Гинеч напевал по нему
Да нет, в инете в HD качестве, и причем все поле, а не ограниченое пространство из первого ряда. Пересмотри обзор в ютубе, Тебе понравится.
Saban18
Saban18
сегодня в 23:19
Коля58:
Слушайте я сидел в первых рядах! И прекрасно видал как ваши валялись и выпрашивали карточку и пенальти! А затем бежали как ошпаренные свинтусы!
А мы смотрели повторы и видели все лучше тебя)
stachel
stachel
сегодня в 23:19
papic337:
Результат закономерен. Могли выиграть, но могли и проиграть. И у тех и у других были очень хорошие моменты для взятия ворот. В ворота Спартака Максименко потащил, в ворота Зенита Боккетти пробил чуть-чуть выше из убойной позиции. И в те и в другие ворота должны были быть назначены пенальти. В первом тайме лучше был Спартак. Во втором, особенно в конце, лучше был Зенит. Ничья справедлива. Москалёв отсудил нормально. Кончно, если покопаться, то какие-нибудь мелочи нарыть можно. Свистел поровну в обе стороны.
В целом согласен. Но если смотреть игру, а не статистику, возникало впечатление, что Спам легче прорывал оборону Зенита. А Зенит уткнувшись в оборону спама выглядел беспомощно. Артем, классный на фоне защитников уфы и Минска, тут смотрелся убого, медленно и деревянно. И еще. Самый верный момент, справедливости ради, был все таки у пищевика.
Коля58
Коля58
сегодня в 23:18
ВЦСПС:
Все 40 человек? Как? Когда? Кто посмел?
40 это у вас! Пока мы за страну радели вы в Ливерпуле страну позорили! Как ваш клуп теперь называют? )) 7я? ))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 23:17
Свиньи решили весь Зенит перекалечить с помощью судьи.
Коля58
Коля58
сегодня в 23:16
ВЦСПС:
Согласен, противно, я вот и думаю на кой он нам нужен. Кормим мы, а свистит в вашу пользу. Надо сплавить в вашу кормушку. Принимайте.
Вы трансляцию наверное смотрели по радио! И Костя Гинеч напевал по нему
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 23:16
Коля58:
Слушайте я сидел в первых рядах! И прекрасно видал как ваши валялись и выпрашивали карточку и пенальти! А затем бежали как ошпаренные свинтусы!
Они надеялись на судейку и он их оправдал.
tuman960
tuman960
сегодня в 23:16
Крейсер:
Ну зачем вилять? Все в этой стране знают две вещи: 1) Газпром - государственная компания; 2) когда Газпром покупает Халков и Паредесов - он тратит государственные деньги.
ты сначала разберись-что такое БЮДЖЕТ и что такое ООО с государственным участием(тем более даже не Газпром ,а дочка газпромнефть),а потом говори надо вилять или нет!!Хоть бы немножко в экономике разобрался бы,а то стыдно за такую неграмотность!!!
Да добавлю-знаешь какая разница между Лукойлом и Газпромом -НИКАКОЙ!!!!!
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