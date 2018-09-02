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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 8:2 Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 81’ Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 1:0 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
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Дубль Лукаку позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Бернли»

сегодня, 19:53
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ.

Бернли, стадион «Тюрф Мур»

«Бернли» - «Манчестер Юнайтед» 0:2 (0:2)
Голы: Лукаку 27, Лукаку 44

Нереализованный пенальти: - Погба 69

«Бернли»: Харт, Ми, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Корк, Вествуд, Макнил (Барнс 82), Леннон, Вуд (Выдра 84), Хендрик (Воукс 58)
Главный тренер: Дайч Шон.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Матич, Погба (Байи 90+2), Феллаини, Лукаку, Санчес (Рэшфорд 61), Лингард (Эррера 76)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Санчес 18, Макнил 52, Бардсли 71, Лукаку 74, Шоу 74

Удаление: Рэшфорд 71

В параллельном мачте «Тоттенхэм» проиграл «Уотфорду».

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Все комментарии
anyway
anyway
сегодня в 23:11
Y.N.W.A.:
Гори гори ясно! Не обижайся, ведь это только начало!!
начало чего!!!? очередного чемпионского сезона сквозеров!!!!!? или 6 эльче
Палыч82
Палыч82
сегодня в 23:07
Y.N.W.A.:
МЮ возвращается, товаристчи! Неповторимый Жозе вновь обскакал лысого шарлатана и немецкого очкарика. Это вам не лестеры и арсеналы на выезде обыгрывать- в гостях побеждён великий Бернли с 19 места. Шутки шутками, но с трясущимися от волнения пальцами и учащенным сердцебиением я могу с полной уверенностью отметить- Манчестер Юнайтед вернулся, они вновь главные фавориты в борьбе за шестую строчку! Эвертон и Уотфорд, поберегись! глоры глоры манюнайтед!
Когда будут легендарные опусы за Милан, Валерошка?)
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 22:49
cevin cigan:
Ман Юнайтед с победой!!!
и опять в топе комменты от глоров мс и портовиков...как же сильно хейтеры ненавидят МЮ,аж гордость пробирает)))) это как Реал и барсуки,вечно догоняющие!)))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 22:15
anyway:
МЮ возвращается, товаристчи! Неповторимый Жозе вновь обскакал лысого шарлатана и немецкого очкарика. Это вам не лестеры и арсеналы на выезде обыгрывать- в гостях побеждён великий Бернли с 19 места. Шутки шутками, но с трясущимися от волнения пальцами и учащенным сердцебиением я могу с полной уверенностью отметить- Манчестер Юнайтед вернулся, они вновь главные фавориты в борьбе за шестую строчку! Эвертон и Уотфорд, поберегись! глоры глоры манюнайтед!
Гори гори ясно! Не обижайся, ведь это только начало!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 22:14
Ice van Reed:
Это же не героически спасать свою пятую точку с Лестером!!!)))
Эти самые пятые точки вы уберечь не можете - уже дважды) а с Лестером была прагматика, победа на классе, так сказать. Ты ведь знаешь, что такое класс? Хотя...
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 22:03
dzvinka:
эта победа хуже всего как раз для самого клуба МЮ, ведь моур задерживается)) МЮ могла спасти только серия поражений к ряду и увольнение моура. Так что шутки шутками, но лично я только рад! молодци!) Физрук верим, держись до зимнего ТО, а там еще 200 лямов тряси с Вудворда... для... для наигрывания автобуса в 3 опорника))
Злобно :-)))
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 22:02
Limp Bizkit:
Почему розовые дьяволы?)))
Третий комплект формы ;-)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 22:01
Ман Юнайтед с победой!!!
Dude-MU
Dude-MU
сегодня в 21:56
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 21:30
    эта победа хуже всего как раз для самого клуба МЮ, ведь моур задерживается))
    МЮ могла спасти только серия поражений к ряду и увольнение моура.
    Так что шутки шутками, но лично я только рад! молодци!) Физрук верим, держись до зимнего ТО, а там еще 200 лямов тряси с Вудворда... для... для наигрывания автобуса в 3 опорника))
    Заратустра
    Заратустра
    сегодня в 21:08
    Нормально. Лукаку молоток.
    MrAnfielD
    MrAnfielD
    сегодня в 20:46
    Как же больно наблюдать Фергюсону! Во что Португальский физрук превратил его детище!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 20:33
    Лукаку танк.
    Limp Bizkit
    Limp Bizkit
    сегодня в 20:32
    sihafazatron:
    https://www.soccer.ru/news/1066111/manchester-yunayted
    аааа, точняк)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 20:32
    Y.N.W.A.:
    МЮ возвращается, товаристчи! Неповторимый Жозе вновь обскакал лысого шарлатана и немецкого очкарика. Это вам не лестеры и арсеналы на выезде обыгрывать- в гостях побеждён великий Бернли с 19 места. Шутки шутками, но с трясущимися от волнения пальцами и учащенным сердцебиением я могу с полной уверенностью отметить- Манчестер Юнайтед вернулся, они вновь главные фавориты в борьбе за шестую строчку! Эвертон и Уотфорд, поберегись! глоры глоры манюнайтед!
    Это же не героически спасать свою пятую точку с Лестером!!!)))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 20:21
    Уход Моуриньо откладывается, пока.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 20:14
    ROMA DROGBA:
    Машина постепенно заводится
    Заводится, чтобы слететь в кювет
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 20:12
    Limp Bizkit:
    Почему розовые дьяволы?)))
    https://www.soccer.ru/news/1066111/manchester-yunayted
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 20:11
    Отскочил переводчик
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 20:11
    Мавринья остается, значит цирк продолжится
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 20:11
    У них гостевая форма розового цвета

    вуахахаха, sihafazatron 👍
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    сегодня в 20:11
    Очень плохо, что победили...

    И что самое обидное, сейчас от некоторых индивидов фантаном польется. что все-таки Моуриньо молодец, и что ему просто нужно было время дать...
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 20:10
    Никогда не нравился мю, но ей богу смешно читать язву от болел Ливерпуля, сами то давно поднялись выше 6-го места ?)
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 20:09
    Limp Bizkit:
    Почему розовые дьяволы?)))
    На неделе МЮ презентовал форму в розовом цвете
    owl_fake
    owl_fake
    сегодня в 20:08
    А вот и главная проблема: вместо 10 поражений подряд, дабы избавиться от Водителя, они будут разбавлены такими вот скупыми победами.
    anyway
    anyway
    сегодня в 20:06
    Y.N.W.A.:
    МЮ возвращается, товаристчи! Неповторимый Жозе вновь обскакал лысого шарлатана и немецкого очкарика. Это вам не лестеры и арсеналы на выезде обыгрывать- в гостях побеждён великий Бернли с 19 места. Шутки шутками, но с трясущимися от волнения пальцами и учащенным сердцебиением я могу с полной уверенностью отметить- Манчестер Юнайтед вернулся, они вновь главные фавориты в борьбе за шестую строчку! Эвертон и Уотфорд, поберегись! глоры глоры манюнайтед!
    МЮ возвращается, товаристчи! Неповторимый Жозе вновь обскакал лысого шарлатана и немецкого очкарика. Это вам не лестеры и арсеналы на выезде обыгрывать- в гостях побеждён великий Бернли с 19 места.
    Шутки шутками, но с трясущимися от волнения пальцами и учащенным сердцебиением я могу с полной уверенностью отметить- Манчестер Юнайтед вернулся, они вновь главные фавориты в борьбе за шестую строчку! Эвертон и Уотфорд, поберегись!
    глоры глоры манюнайтед!
    Limp Bizkit
    Limp Bizkit
    сегодня в 20:05
    sihafazatron:
    эта была игра за 6 очков и гениальный моуриньо настроил "розовых дьяволов" на победу! это было шикарно, нужно продлить контракт с особенным!
    Почему розовые дьяволы?)))
    Limp Bizkit
    Limp Bizkit
    сегодня в 20:04
    Y.N.W.A.:
    МЮ возвращается, товаристчи! Неповторимый Жозе вновь обскакал лысого шарлатана и немецкого очкарика. Это вам не лестеры и арсеналы на выезде обыгрывать- в гостях побеждён великий Бернли с 19 места. Шутки шутками, но с трясущимися от волнения пальцами и учащенным сердцебиением я могу с полной уверенностью отметить- Манчестер Юнайтед вернулся, они вновь главные фавориты в борьбе за шестую строчку! Эвертон и Уотфорд, поберегись! глоры глоры манюнайтед!
    ахах)
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 20:00
    играть научились :)
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 19:58
    anyway:
    неплохо если так дальше продолжим - спасем сезон...
    Ага, впереди Уотфорд, который натянет вас как резинку!
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