Дубль Лукаку позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ.
Бернли, стадион «Тюрф Мур»
«Бернли» - «Манчестер Юнайтед» 0:2 (0:2)
Голы: Лукаку 27, Лукаку 44
Нереализованный пенальти: - Погба 69
«Бернли»: Харт, Ми, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Корк, Вествуд, Макнил (Барнс 82), Леннон, Вуд (Выдра 84), Хендрик (Воукс 58)
Главный тренер: Дайч Шон.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Матич, Погба (Байи 90+2), Феллаини, Лукаку, Санчес (Рэшфорд 61), Лингард (Эррера 76)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
Предупреждения: Санчес 18, Макнил 52, Бардсли 71, Лукаку 74, Шоу 74
Удаление: Рэшфорд 71
В параллельном мачте «Тоттенхэм» проиграл «Уотфорду».
Шутки шутками, но с трясущимися от волнения пальцами и учащенным сердцебиением я могу с полной уверенностью отметить- Манчестер Юнайтед вернулся, они вновь главные фавориты в борьбе за шестую строчку! Эвертон и Уотфорд, поберегись!
глоры глоры манюнайтед!
Шутки шутками, но с трясущимися от волнения пальцами и учащенным сердцебиением я могу с полной уверенностью отметить- Манчестер Юнайтед вернулся, они вновь главные фавориты в борьбе за шестую строчку! Эвертон и Уотфорд, поберегись!
глоры глоры манюнайтед!