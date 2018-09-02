«Барселона» отправила восемь мячей в ворота «Уэски»

«Барселона» одержала победу над «Уэской» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» - «Уэска» 8:2 (3:2)
Голы: Лионель Месси 16, Пулидо 24 (автогол), Суарес 39, Дембеле 48, Ракитич 52, Лионель Месси 61, Альба 81, Суарес 90+3 - Кучо 3, Гальяр 42
«Барселона»: тер Штеген, Умтити (Ленгле 65), Пике, Альба, Роберто, Бускетс (Артур Рамос 76), Коутиньо, Ракитич (Видаль 71), Суарес, Дембеле, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Уэска»: Вернер, Эчейта, Пулидо, Луизиньо, Мирамон, Мелеро, Мусто, Гомес, Гальяр (Семеду 65), Кучо (Авила 72), Лонго (Гюрлер 58)
Главный тренер: Франко Леонардо.
Предупреждения: Луизиньо 26, Мусто 87, Видаль 88
Напомним, что вчера мадридский «Атлетико» уступил «Сельте».
Он же не разрезает своими передачами всю оборону, как Рон в матче против "Лацио".
Месси еще расти и расти в культуре паса до КР7.
Он же не разрезает своими передачами всю оборону, как Рон в матче против "Лацио".
Месси еще расти и расти в культуре паса до КР7.