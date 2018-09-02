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15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 2:3 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 2:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 0:2 Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта - - -
Испания. Примера 2018/2019, 3 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:2 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 8:2 Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
21:45 81’ Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 1:0 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне - - -
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб УфаУфа - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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«Барселона» отправила восемь мячей в ворота «Уэски»

сегодня, 21:22
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона8 : 2Логотип футбольный клуб УэскаУэскаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Уэской» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Уэска» 8:2 (3:2)
Голы: Лионель Месси 16, Пулидо 24 (автогол), Суарес 39, Дембеле 48, Ракитич 52, Лионель Месси 61, Альба 81, Суарес 90+3 - Кучо 3, Гальяр 42

«Барселона»: тер Штеген, Умтити (Ленгле 65), Пике, Альба, Роберто, Бускетс (Артур Рамос 76), Коутиньо, Ракитич (Видаль 71), Суарес, Дембеле, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Уэска»: Вернер, Эчейта, Пулидо, Луизиньо, Мирамон, Мелеро, Мусто, Гомес, Гальяр (Семеду 65), Кучо (Авила 72), Лонго (Гюрлер 58)
Главный тренер: Франко Леонардо.

Предупреждения: Луизиньо 26, Мусто 87, Видаль 88

Напомним, что вчера мадридский «Атлетико» уступил «Сельте».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 22:56
Zen-Aku:
А ваш дельфин вообще на сухом пайке сидит..))))
на картон ману копит
juvenale
juvenale
сегодня в 22:55
alexfor:
да столько, сколько месси накручивает, он и не мог никогда) какие у него функции, замыкать в пустые? так че-то он и это уже не тянет. в реале ему за матч по 20 моментов создавали, вот он и назамыкал на 450 голов. а в юве халява закончилась)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
сегодня в 22:52
Zen-Aku:
А ваш дельфин вообще на сухом пайке сидит..))))
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 22:50
    отскочили )) на тоненького обыграли Уэску ))
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    сегодня в 22:43
    juvenale:
    Пока лучший игрок в мире, выигравший все индивидуальные награды в последние годы,в 34 года не боится бросать себе новые вызовы,гном набивает свои липовые рекорды на уэскасах хахха
    А ваш дельфин вообще на сухом пайке сидит..))))
    NGY
    NGY
    сегодня в 22:42
    3ton:
    Где твой роналду без Переса и его судей ? Даже в чемпе одной команды не может забить ,где нет конкуренции .
    3ton
    Сегодня 22:36
    ответ пользователю NGY (раскрыть)
    Где твой роналду без Переса и его судей ?
    Даже в чемпе одной команды не может забить ,где нет конкуренции .
    ___________________

    Помнишь ЛЧ 2016-2017 групповой этап.

    Роналду 2 гола, Месси 10. Помнишь ваши тогдашние ухмылки.

    Потом был плэй-офф..., безумие от Роналду и персофаны Месси под плинтусами!
    NGY
    NGY
    сегодня в 22:38
    Ty4ka98:
    Действительно. Месси отдает самые банальные передачи в 1 метр. И то случайно. Он же не разрезает своими передачами всю оборону, как Рон в матче против "Лацио". Месси еще расти и расти в культуре паса до КР7.
    Да ты что говоришь.

    А что же он так не разрезает передачами в сборной Аргентине?

    Ах да, я же забыл, игрок одной команды не способен на это априоре!

    Что же Месси ни одного официального гола еще не забил топ-5 сборным Европы, и даже Бразилии. Зато в товарняках феерит!

    Что это новоиспеченный обладатель золотой бутцы, так опорожнился на ЧМ с одним голом.
    Ах да, я и забыл все тот же игрок одной команды с партнерами под боком за 150 лямов каждый и да, это ЧМ, где нет Уэсок!
    3ton
    3ton
    сегодня в 22:36
    Где твой роналду без Переса и его судей ?
    Даже в чемпе одной команды не может забить ,где нет конкуренции .
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 22:30
    juvenale:
    ну Роналду давно уже не накручивает никого,в мю он накручивал,сейчас у него другие функции в связи с возрастом
    да столько, сколько месси накручивает, он и не мог никогда) какие у него функции, замыкать в пустые? так че-то он и это уже не тянет. в реале ему за матч по 20 моментов создавали, вот он и назамыкал на 450 голов. а в юве халява закончилась)
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 22:26
    alexfor:
    у гнома другие плюсы, он накручивает с центра поля и забивает, и не по случайности, как у пенальды. чего пенальда никогда не сделает. он быстрее в своих ногах запутается)
    ну Роналду давно уже не накручивает никого,в мю он накручивал,сейчас у него другие функции в связи с возрастом
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 22:25
    ronaldo743:
    ЛОЛ. Ты случайно не родственник шуршани ? Тот тоже не смотрит, но после каждого матча уверяет, что в ворота Барсы не поставили несколько пенальти. =) Ах да. Вы же из одной секты. =)
    я что- то про пенальти написал?или чтобы написать,что он забивает слабым клубам, нужно обязательно матчи смотреть?
    Князь Московский
    Князь Московский
    сегодня в 22:23
    То что они уэсковые короли это ясно, но два мяча пропускать зачем от любительского клуба?)
    Lucifer_Barca
    Lucifer_Barca
    сегодня в 22:17
    шоу от Барсы это всегда круто
    ronaldo743
    ronaldo743
    сегодня в 22:09
    Кстати, странно, что шуршани до сих пор не написал, что пенальти на 93 минуте сломал всю игру. =)
    ronaldo743
    ronaldo743
    сегодня в 22:06
    juvenale:
    я вот честно матчи Барсы не смотрю....максимум с Реалом,если время удобное ,ну и в ЛЧ если с топ клубом
    ЛОЛ. Ты случайно не родственник шуршани ? Тот тоже не смотрит, но после каждого матча уверяет, что в ворота Барсы не поставили несколько пенальти. =)

    Ах да. Вы же из одной секты. =)
    Gallardo10
    Gallardo10
    сегодня в 22:05
    Горят 23ные пуканы!
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 22:03
    juvenale:
    я вот честно матчи Барсы не смотрю....максимум с Реалом,если время удобное ,ну и в ЛЧ если с топ клубом
    вот поэтому и мелешь безосновательный бред про месси, а у меня есть основания что-то говорить про португалку
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 22:03
    juvenale:
    и на сколько он там выпрыгнул)))интересно чтобы с гномом стало,если бы он так подпрыгнул)))либо улетел в космос,либо сломался
    у гнома другие плюсы, он накручивает с центра поля и забивает, и не по случайности, как у пенальды. чего пенальда никогда не сделает. он быстрее в своих ногах запутается)
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 22:02
    cska plus:
    Выиграли удворовой команды и радуются.
    нет, плакать будем
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 22:00
    alexfor:
    да я и не скрываю, что смотрю матчи реала. впрочем, как и ты следишь за месси)
    я вот честно матчи Барсы не смотрю....максимум с Реалом,если время удобное ,ну и в ЛЧ если с топ клубом
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 21:59
    alexfor:
    ахах) одно дело забивать в штрафной с пары метров без опеки практически и борьбы, другое, из-за пределов, еще и в борьбе, в более интенсивной динамике.
    и на сколько он там выпрыгнул)))интересно чтобы с гномом стало,если бы он так подпрыгнул)))либо улетел в космос,либо сломался
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 21:59
    juvenale:
    я вижу ты следишь за ним)
    да я и не скрываю, что смотрю матчи реала. впрочем, как и ты следишь за месси)
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 21:58
    juvenale:
    одно дело кариасу забить, а другое, лучшему вратарю 21 века и возможно всей истории футбола, в Турине
    ахах) одно дело забивать в штрафной с пары метров без опеки практически и борьбы, другое, из-за пределов, еще и в борьбе, в более интенсивной динамике.
    ronaldo743
    ronaldo743
    сегодня в 21:58
    juvenale:
    и через себя не все забивают)
    А теперь вспомни, сколько заходов у него было на такой удар, когда он даже по мячу не попадал. =)
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 21:58
    alexfor:
    попал в коем-то веке с 20 попытки. сколько раз до этого пробовал и сейчас прыгает че-то в сериале, только позорится)
    я вижу ты следишь за ним)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 21:58
    Выиграли удворовой команды и радуются.
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 21:57
    alexfor:
    да уж, прям и вспомнить некого)) руни, бэйл, и еще куча людей, если поискать)
    одно дело кариасу забить, а другое, лучшему вратарю 21 века и возможно всей истории футбола, в Турине
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 21:57
    juvenale:
    и через себя не все забивают)
    попал в коем-то веке с 20 попытки. сколько раз до этого пробовал и сейчас прыгает че-то в сериале, только позорится)
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 21:57
    почему эти блауграны играют на моих нервах? Как можно 2 мяча от какой то уэски пропустить?
    alexfor
    alexfor
    сегодня в 21:56
    juvenale:
    и через себя не все забивают)
    да уж, прям и вспомнить некого)) руни, бэйл, и еще куча людей, если поискать)
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