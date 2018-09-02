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19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 8:2 Логотип футбольный клуб УэскаУэска - - -
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21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
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«Ахмат» одержал победу над «Уфой»

сегодня, 23:23
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Ахмат» обыграл «Уфу» в матче 6-го тура РПЛ.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Ахмат» - «Уфа» 2:1 (0:0)
Голы: Митришев 57, Митришев 59 - Карп 82

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия 65), Семёнов, Мохаммади, Вилькер, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин 74), Балай (Садаев 80)
Главный тренер: Ледяхов Игорь.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев 72), Живоглядов, Пуцко, Неделчару, Засеев (Ванек 61), Пауревич (Бизьяк 65), Карп, Сысуев, Слай
Главный тренер: Томаров Сергей.

Предупреждения: Тумасян 4, Вилькер 23, Швец 43, Неделчару 75, Сухов 88, Бериша 90+3

Судья: Васильев Станислав.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Ахмат» уступил «Уралу».

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cska.78
cska.78
сегодня в 23:26
Терек с победой!
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