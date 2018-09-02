«Ахмат» одержал победу над «Уфой»

«Ахмат» обыграл «Уфу» в матче 6-го тура РПЛ.
Грозный, стадион «Ахмат-Арена»
«Ахмат» - «Уфа» 2:1 (0:0)
Голы: Митришев 57, Митришев 59 - Карп 82
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо (Думбия 65), Семёнов, Мохаммади, Вилькер, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев (Харин 74), Балай (Садаев 80)
Главный тренер: Ледяхов Игорь.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян (Дивеев 72), Живоглядов, Пуцко, Неделчару, Засеев (Ванек 61), Пауревич (Бизьяк 65), Карп, Сысуев, Слай
Главный тренер: Томаров Сергей.
Предупреждения: Тумасян 4, Вилькер 23, Швец 43, Неделчару 75, Сухов 88, Бериша 90+3
Судья: Васильев Станислав.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Ахмат» уступил «Уралу».