«Шальке» уступил «Герте», Коноплянка получил красную карточку

«Шальке» проиграл «Герте» в матче 2-го тура чемпионата Германии.
Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке» - «Герта» 0:2 (0:1)
Голы: Дуда 15, Дуда 90+6
Нереализованный пенальти: Калиджури 14
«Шальке-04»: Ферманн, Сане, Налдо, Баба (Арит 73), МакКенни, Руди (Сердар 51), Бенталеб, Калиджури, Ут, Коноплянка, Эмболо (Бургшталлер 57)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Герта»: Ярстейн, Рекик (Дилросун 6), Торунарига, Штарк, Дуда, Майер, Миттельштедт, Лазаро, Ибишевич (Лустенбергер 67), Груич, Калу
Главный тренер: Дардаи Паль.
Предупреждения: Ярстейн 51, Ут 81
Удаление: Коноплянка 90+5
Напомним, что вчера «Бавария» одержала победу над «Штутгартом».