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«Шальке» уступил «Герте», Коноплянка получил красную карточку

сегодня, 20:57
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 2Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаМатч завершен

«Шальке» проиграл «Герте» в матче 2-го тура чемпионата Германии.

Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»

«Шальке» - «Герта» 0:2 (0:1)
Голы: Дуда 15, Дуда 90+6

Нереализованный пенальти: Калиджури 14

«Шальке-04»: Ферманн, Сане, Налдо, Баба (Арит 73), МакКенни, Руди (Сердар 51), Бенталеб, Калиджури, Ут, Коноплянка, Эмболо (Бургшталлер 57)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Герта»: Ярстейн, Рекик (Дилросун 6), Торунарига, Штарк, Дуда, Майер, Миттельштедт, Лазаро, Ибишевич (Лустенбергер 67), Груич, Калу
Главный тренер: Дардаи Паль.

Предупреждения: Ярстейн 51, Ут 81

Удаление: Коноплянка 90+5

Напомним, что вчера «Бавария» одержала победу над «Штутгартом».

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старина
старина
сегодня в 23:17
выгребайте,Берлин с победой
Свиняка
Свиняка
сегодня в 23:06
Во хохол "отличился")))
Left Boy
Left Boy
сегодня в 21:25
Браво, Герта! Единственный клуб в Бундес, который ещё не пропустил. И это при том, что в их ворота уже успели две пенки назначить)
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:23
конопляночка, го в Динамму, звездой будеш месного разлива))
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