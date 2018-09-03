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Эмери: «Чех делает именно то, что мы хотим»

сегодня, 08:46
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

36-летний голкипер «Арсенала» Петр Чех по-прежнему чувствует себя неуверенно под руководством Унаи Эмери, который настаивает, чтобы вратарь тоже принимал участие в комбинационной игре. В матче против «Кардиффа» он едва не допустил результативную ошибку, но «канониры» в итоге выиграли со счетом 3:2. Эмери делится мнением о работе стража ворот.

Он опытный и умный футболист. Он делает именно то, что мы хотим, когда выстраиваем игру на поле.

Для меня очень важно продолжать делать то, что мы делаем, и развиваться. Если каждый раз играть через длинные передачи, команда теряет свое лицо, лишается моментов. Мы идем на определенный риск, но если удастся преодолеть прессинг соперника, можно найти пространство для атаки.

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