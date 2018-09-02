Хацкевич подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

сегодня, 23:06

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич после поражения от «Карпат» (0:2) в матче 7-го тура чемпионата Украины подал в отставку.

Это поражение полностью на мне. По поводу дальнейших перспектив мы переговорим с президентом клуба. Я для себя принял решение, поблагодарил ребят за то время, которое мы вместе, и пожелал им удачи в сборной. За этот период нужно принять правильное решение, которое пойдет на пользу команде.

Напомним, что на этой неделе «Динамо» по сумме двух матчей уступило «Аяксу» и вылетело из Лиги чемпионов.