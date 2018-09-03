Рейнгольд: «В ЛЧ ЦСКА и „Локомотиву“ с такой игрой делать нечего»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что у российских клубов нет шансов в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов нам с такой игрой делать нечего. Ни «Локомотиву», ни ЦСКА . Другое дело, что можно занять третье место и попасть в Лигу Европы. Но в Лиге чемпионов наши команды абсолютно неконкурентоспособны. Если мы в чемпионате России показываем такой безобразный футбол, то какая Лига чемпионов? Лига Европы — это наш турнир. Но ведь ни «Спартак», ни «Зенит» ничего сделать в Лиге чемпионов не могут. Мы туда попадаем на правах каких-то беженцев. Впрочем, возможно, какие-то чудеса еще случатся.