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Рейнгольд: «В ЛЧ ЦСКА и „Локомотиву“ с такой игрой делать нечего»

сегодня, 17:51

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что у российских клубов нет шансов в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов нам с такой игрой делать нечего. Ни «Локомотиву», ни ЦСКА. Другое дело, что можно занять третье место и попасть в Лигу Европы. Но в Лиге чемпионов наши команды абсолютно неконкурентоспособны. Если мы в чемпионате России показываем такой безобразный футбол, то какая Лига чемпионов? Лига Европы — это наш турнир. Но ведь ни «Спартак», ни «Зенит» ничего сделать в Лиге чемпионов не могут. Мы туда попадаем на правах каких-то беженцев. Впрочем, возможно, какие-то чудеса еще случатся.

ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» из Пльзени, а «Локо» попал в квартет к «Порту», «Шальке» и «Галатасараю».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 18:58
Дедушка совсем плох )))
drug01
drug01
сегодня в 18:57
Этот эксперт лучше бы советовал СПАРТАКУ!
311
311
сегодня в 18:43
Спартаку с такой игрой нынче даже в кубке соли делать нечего!)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:43
Саввиди: «Мне хотелось, чтобы «Спартак» был унижен. Он получил это унижение. Мы выкинули его из ЛЧ»
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:42
Может хоть третьи места в группах займут.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:42
Делать может и нечего,но денежка капает от туда.)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:40
Как ты там сказал?Федун-дармоед.))))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 18:38
Зенит это давно уже понял и поэтому всегда занимает 5 место.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:37
Значит пусть играют в Лиге Европы.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:37
Делать то нечего, тем не менее играть надо.
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 18:35
кому там не место все знают сами!!!
sir-5
sir-5
сегодня в 18:33
LOpp:
Ну как нечего делать? Рекорд 43 сам себя не обновит.
Кого вы ещё за полцены после пролёта в ЛЕ на продажу выставите,как думаешь? Мне кажется-Зе Зулуса,а за трансфер остальных ещё покупателям доплачивать нужно.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:33
Аналитик. Да там в 1/4 делать нечего некоторым. Может нашим клубам не играть в ЛЧ? Может деньги лишние? Вы что несете? Со всем уважением, но это перебор.
sir-5
sir-5
сегодня в 18:31
Ну как нечего? 15-20 мильонов евро всегда пригодятся,при любом самом неблагоприятном исходе,да ещё потом в ЛЕ немного можно добавить.А вот рейгольдмейстеры успешно слились с этого мероприятия,с тоски загнав за полцены свою надежду и гордость.Вот это оценивай,старче!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 18:25
Ну как нечего делать?
Рекорд 43 сам себя не обновит.
Беланов
Беланов
сегодня в 18:19
Хорошо, что спартаку есть что в ЛЧ делать! Кстати - спартак в какой группе? Или сразу с полуфинала начинают?
parallels
parallels
сегодня в 18:19
и чего маразматик хочет в итоге? чтобы они снялись с турнира? лучше бы за спартаком следил - в ЛЕ в 3й корзине, что очень смешно. по логике рыгольда, тогда и зулусне нечего делать в еврокубках.
отменный
отменный
сегодня в 18:14
Ну-ка, ну-ка?! Коней вижу. Палёный запах чувствую. Молодец всё-таки Валерий Леонидович!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:13
С такой игрой Спартаку в лиге Европы ловить нечего. Разве что антирекорд обновить. Гыгыгы
cska plus
cska plus
сегодня в 18:13
Дедок всех сравнивает с своим позорным клубом, бедоносцы даже несчастный Паок не смогли пройти.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:10
Как же хочется,чтобы оба клуба посрамили этого старого маразматика с пятаком и торчащими поросячими ушами.Пусть за свой свинарник переживает,а мы как-нибудь справимся.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:09
Рейнгольд, чудес не случилось - ПАОК гранд!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 18:06
Старый подлил масла в огонь коней и паровозов.Вопрос-для чего? Ответ-для срача!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:56
Рейнгольд бывший игрок СпаМа и этим всё сказано.
СпаМ своё в ЛЧ отыграл, будем бубнить о других.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:54
Твоему семинольному пищевику тем более там делать нечего!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:52
Итак понятно что обе команды отлетят с треском. Там и в ЛЕ у всех наших клубов перспективы так себе.
Sergus
Sergus
сегодня в 17:52
Спартаку и в ЛЕ делать нечего, с ним чудеса не случаются.
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