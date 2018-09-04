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В Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу

сегодня, 12:40

Сегодня состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет в Объединённых Арабских Эмиратах в декабре этого года.

В турнире примут участие победители континентальных соревнований. Представителем Европы станет мадридский «Реал», который завоевал кубок Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Свой полуфинальный матч испанцы проведут 19 декабря. Финал состоится 22 декабря.

В раунде плей-офф за право выйти в четвертьфинал турнира сойдутся клубы «Аль-Айн» и «Тим Веллингтон».

1/4 финала:
Победитель африканской Лиги чемпионов – «Аль-Айн» / «Тим Веллингтон»
Победитель азиатской Лиги чемпионов – «Гвадалахара»

1/2 финала:
Победитель африканской Лиги чемпионов или «Аль-Айн» / «Тим Веллингтон» – победитель Кубка Либертадорес
Победитель азиатской Лиги чемпионов или «Гвадалахара» – «Реал»

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 13:41
Зачем такой кубок, если его обладатель уже известен?
LOpp
LOpp
сегодня в 13:41
sn_spb:
нет. просто в 1/4 гвадалахара играет сама с собой))) так что в любом случае выходит дальше))
в 1/4 играет с командой из Азии, если победит, то в полуфинале с реалом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:38
Жаль, Реал сразу в финал не пустили.
И знатокам географии чуть ниже сообщу, что Гвадалахара - это в Мексике, а Мексика - это не в Азии. Так что сама с собой команда играть не будет...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:13
Ничего интересного.
falloutfun
falloutfun
сегодня в 13:09
А где Зенит?
sn_spb
sn_spb
сегодня в 13:08
barcamilan:
гвадалахара играет и в 1/4 и в полуфинале?
нет. просто в 1/4 гвадалахара играет сама с собой))) так что в любом случае выходит дальше))
Jum13
Jum13
сегодня в 13:01
Тут где-то должен быть "Победитель Copa Del Sol"... Хммм - наверное сразу в финал проходит
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 12:56
Соперники лютые днища. Ещё один кубок в кармане у Реала.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 12:52
гвадалахара играет и в 1/4 и в полуфинале?
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