В Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу

сегодня, 12:40

Сегодня состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет в Объединённых Арабских Эмиратах в декабре этого года.



В турнире примут участие победители континентальных соревнований. Представителем Европы станет мадридский «Реал», который завоевал кубок Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Свой полуфинальный матч испанцы проведут 19 декабря. Финал состоится 22 декабря.



В раунде плей-офф за право выйти в четвертьфинал турнира сойдутся клубы «Аль-Айн» и «Тим Веллингтон».



1/4 финала:

Победитель африканской Лиги чемпионов – «Аль-Айн» / «Тим Веллингтон»

Победитель азиатской Лиги чемпионов – «Гвадалахара»



1/2 финала:

Победитель африканской Лиги чемпионов или «Аль-Айн» / «Тим Веллингтон» – победитель Кубка Либертадорес

Победитель азиатской Лиги чемпионов или «Гвадалахара» – «Реал»