В Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу

Сегодня состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет в Объединённых Арабских Эмиратах в декабре этого года.
В турнире примут участие победители континентальных соревнований. Представителем Европы станет мадридский «Реал», который завоевал кубок Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Свой полуфинальный матч испанцы проведут 19 декабря. Финал состоится 22 декабря.
В раунде плей-офф за право выйти в четвертьфинал турнира сойдутся клубы «Аль-Айн» и «Тим Веллингтон».
1/4 финала:
Победитель африканской Лиги чемпионов – «Аль-Айн» / «Тим Веллингтон»
Победитель азиатской Лиги чемпионов – «Гвадалахара»
1/2 финала:
Победитель африканской Лиги чемпионов или «Аль-Айн» / «Тим Веллингтон» – победитель Кубка Либертадорес
Победитель азиатской Лиги чемпионов или «Гвадалахара» – «Реал»
И знатокам географии чуть ниже сообщу, что Гвадалахара - это в Мексике, а Мексика - это не в Азии. Так что сама с собой команда играть не будет...
И знатокам географии чуть ниже сообщу, что Гвадалахара - это в Мексике, а Мексика - это не в Азии. Так что сама с собой команда играть не будет...