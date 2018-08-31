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«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали своих соперников в Лиге Европы

сегодня, 14:32

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, где примут участие «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

 
Группа А Группа B Группа С Группа D
«Байер» «Зальцбург» «Зенит» «Андерлехт»
«Лудогорец» «Селтик» «Копенгаген» «Фенербахче»
«Цюрих» «РБ Лейпциг» «Бордо» «Динамо» Загреб
АЕК «Русенборг» «Славия» Прага «Спартак» Трнава

 

Группа E Группа F Группа G Группа H
«Арсенал» «Олимпиакос» «Вильярреал» «Лацио»
«Спортинг» «Милан» «Рапид» Вена «Марсель»
«Карабах» «Бетис» «Спартак» Москва «Айнтрахт»
«Ворскла» «Дюделанж» «Рейнджерс» «Аполлон»

 

Группа I Группа J Группа K Группа L
«Бешикташ» «Севилья» «Динамо» Киев «Челси»
«Генк» «Краснодар» «Астана» ПАОК
«Мальме» «Стандард» «Ренн» БАТЭ
«Сарпсборг 08» «Акхисар Беледиеспор» «Яблонец» «Види»
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Все комментарии
EvgenyS
EvgenyS
сегодня в 19:00
korn3512:
Так чего про Реал говорить, если их та же Пльзень уже имела!
Иди опохмелись. И с пятницей.
EvgenyS
EvgenyS
сегодня в 18:59
Спагетти:
Как думаешь что с вами сделает Реал в ЛЧ?)))
То же самое что и сделал бы со Спартаком. Логично?
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 18:52
Должны все выходить,хотя бы со вторых мест,если только не обспартакятся
EvgenyS
EvgenyS
сегодня в 18:51
отменный:
Человек может не знать русский, потому что Соккер - площадка для всего мира. Вряд ли ты знаешь хотя бы пять слов на его родном языке, а он пишет даже по-русски, пусть иногда с ошибками.
Или он просто балбес.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 18:31
Спартаку не повезло с группой.
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 18:24
Всем удачи
Bastardo
Bastardo
сегодня в 18:05
sir-5:
...турок...Так по-русски.
Russian team's and turkish team's do not have to play in the same group. Understand? Сори фор май хард спик инглиш

Кстати, на момент того коментария я не подумал, что АБ тоже из Турции. Получается, один косяк УЕФА повторила сразу два раза за пару дней.
ivany4
ivany4
сегодня в 18:01
У всех наших команд хорошие шансы на евровесну.
Если конечно заранее не уверовают в это.))
Bastardo
Bastardo
сегодня в 17:58
vik1974:
У всех отличные шансы на 2 место.
У всех троих отличные шансы пролететь как фанера над Европой.

Зенит на бумаге вроде бы фаворит, но мы видели, как они могу проваливаться на выезде. Копенгаген. кажется, в прошлом году уже был у Локомотива. Но, скорее всего, выйдут Зенит и Славия.

Спартак в теории должен обходить Рапид и Рейнджерс, да и Вильярреал по слабее Севильи, но на практике буксуют на командах вроде Марибора. Хотя в Австрии так плотно не играют, как это делает Марибор или Анжи, к тому же Рейнджерс тоже играет не идеально.

Краснодар лихорадит уже сейчас на Оренбургах, против Севильи, АБ и Стандарда так играть тоже нельзя. Бельгийцы традиционно готовы огорчить российский клуб в ЛЕ, у турков тоже лига крепкая. Про Севилью мы все и так знаем.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:58
ВЦСПС:
А уж как повезло то вашим, нет слов.
А нам не привыкать с грандами играть в ЛЧ, судьба.
sir-5
sir-5
сегодня в 17:53
Bastardo:
Зальцбург и Лейпциг в одной группе. Ждём догов. Впрочем, чего стоило ждать от конторы, которая до сих пор не разводит по разным группам турков и русских?
...турок...Так по-русски.
Правозащитник
Правозащитник
сегодня в 17:52
Думается мне, что наибольшие шансы взять Лигу Европы у Челси.
sir-5
sir-5
сегодня в 17:51
Дед за ЦСКА:
СпаМу опять крупно не повезло, почти группа смерти (для него). Промес вовремя слинял.
Такого же мнения наиуважаемый ветеран "Спартака" , вождь Золотой Дождь(или Дождь Золота,хрен их поймёшь!!!). См.ниже его гневный крик души.
sir-5
sir-5
сегодня в 17:49
"Синусоида Рейнгольда" :


"Промес бежит из "Спартака" и ставит в очень неудобное положение(раком-м.к.) саму команду. "Спартак" в этом году борется за золотые медали, это явно, это видно, потому что с первых туров идет в лидерах. В "Спартаке" на Промеса играла вся команда, в "Севилье" никто на него играть не станет, там самому придется пахать как ишаку. Если бы он пошел в один из трех ведущих испанских клубов – это одно дело, а Промес выбрал клуб, в котором не получится у него взлета по мастерству", - сказал Рейнгольд...
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 17:48
Дед за ЦСКА:
СпаМу опять крупно не повезло, почти группа смерти (для него). Промес вовремя слинял.
А уж как повезло то вашим, нет слов.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 17:47
А вообще я ЗА то чтобы группы формировались не наобум, а чтобы в каждой была минимум одна-две команды из топ-чемпионатов, а не всякий колхоз как например группы A, D, I... да и вообще... тогда не будет чересчур колхозных групп и слишком топовых. Так было бы справедливее для всех, имхо.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:46
Тяжелый жребий для Астаны, главное удачно сыграть против Ренна и Яблонца, тогда выход в 1/16 будет обеспечен. Арсенал и Челси на изи выйдут с 1 мест даже играя полуосновным составом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:44
СпаМу опять крупно не повезло, почти группа смерти (для него).
Промес вовремя слинял.
starche
starche
сегодня в 17:40
-BallonD'or1984-:
жеребьёвка состоялась, а стыдно почему то за зенит, гы-гы
А может за себя самого!?)))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 17:38
vik1974:
Спартаку можно присмотреться к Вернидубу с Зари, отличный тренер. С финансами лукойла, можно стать конкурентом газпромовского Зенита....(если ДК протупит).
Согласен. Мне тоже этот тренер импонирует. Умеет из г*на конфетку слепить. Проблема в том что боюсь у Федуна мозгов не хватит чтоб пригласить Вернидуба.... :(
vik1974
vik1974
сегодня в 17:38
Жаль, что Заря Луганск не прошла ( И ЭТО НА 90!!!!!(судейка протянул немчуру) МИНУТЕ МАТЧА, КОГДА ЛУГАНСК РЕЗУЛЬТАТ УСТРАИВАЛ). А самое обидное - что в предыдущем туре упл, в точно такой же ситуации, (по рекомендации УЕФА), Зорьку кинули- не дали пенальти., а тут облом (кюала Вернидуба фабрика двойных стандартов). И это не считая вагон и маленькую тележку предвзятостей по отношению к Луганской команде. НЕ ЗРЯ ИХ НАЗЫВАЮТ МУЖИКАМИ!
Bastardo
Bastardo
сегодня в 17:36
Зальцбург и Лейпциг в одной группе. Ждём догов.

Впрочем, чего стоило ждать от конторы, которая до сих пор не разводит по разным группам турков и русских?
starche
starche
сегодня в 17:35
Шишанутый:
Групы Ф и Х самые интересные. А росийким клубам проходные групы достались но кто то из них и здесь навернека обложается (и этот кто то как вы все правелно догадались Зенит).
Глупость обыкновенная.
starche
starche
сегодня в 17:34
Сергеевич вернулся 1:
Этот розыгрыш по именам слабейший из предыдущих. Так что можно и нужно помериться причендалами. Из росклубов, "как обычно" повезло Зинаиде. Видимо она неземной красоты)..
Глупость.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:29
"Зениту" - Копенгаген, как пить дать!
vik1974
vik1974
сегодня в 17:25
PATRIOT1965:
Самая сильная группа у Спартака.)))) Для Спартака точно.)
Спартаку можно присмотреться к Вернидубу с Зари, отличный тренер. С финансами лукойла, можно стать конкурентом газпромовского Зенита....(если ДК протупит).
sn_spb
sn_spb
сегодня в 17:25
vik1974:
У всех отличные шансы на 2 место.
не важно, первое или второе место, главное что дальше проходят. И мне кажется должны продолжить без потерь, тк группы реально проходные у всех.
vik1974
vik1974
сегодня в 17:21
У всех отличные шансы на 2 место.
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 17:20
все должны выйти без лишних вопросов.
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 17:19
С выходом из группы Краснодару и Зениту.
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