«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали своих соперников в Лиге Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, где примут участие «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
|Группа А
|Группа B
|Группа С
|Группа D
|«Байер»
|«Зальцбург»
|«Зенит»
|«Андерлехт»
|«Лудогорец»
|«Селтик»
|«Копенгаген»
|«Фенербахче»
|«Цюрих»
|«РБ Лейпциг»
|«Бордо»
|«Динамо» Загреб
|АЕК
|«Русенборг»
|«Славия» Прага
|«Спартак» Трнава
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|«Арсенал»
|«Олимпиакос»
|«Вильярреал»
|«Лацио»
|«Спортинг»
|«Милан»
|«Рапид» Вена
|«Марсель»
|«Карабах»
|«Бетис»
|«Спартак» Москва
|«Айнтрахт»
|«Ворскла»
|«Дюделанж»
|«Рейнджерс»
|«Аполлон»
|Группа I
|Группа J
|Группа K
|Группа L
|«Бешикташ»
|«Севилья»
|«Динамо» Киев
|«Челси»
|«Генк»
|«Краснодар»
|«Астана»
|ПАОК
|«Мальме»
|«Стандард»
|«Ренн»
|БАТЭ
|«Сарпсборг 08»
|«Акхисар Беледиеспор»
|«Яблонец»
|«Види»