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Жеребьевка Лиги Европы. «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» узнали соперников

сегодня, 13:04

Накануне определились группы, в которых сыграют «Локомотив» и ЦСКА в Лиге чемпионов, сегодня «Соккер.ру» настраивает на волну Лиги Европы. Бросайте жребий!

Где? В зале Grimaldi Forum, что в Монако.

Когда? 31 августа, то есть сегодня, в 14:00 по московскому времени.

Как следить? Официальный сайт УЕФА будет вести прямую трансляцию, как и российские телеканалы «Матч!» и «Матч! Футбол 1». И, конечно же, «Соккер.ру» проведет онлайн жеребьевки, следите за обновлениями этой записи и участвуйте в обсуждениях!

Вчера отгремела жеребьевка Лиги чемпионов, сопровождавшаяся вручением премий лучшим футболистам предыдущего розыгрыша. Сегодня день Лиги Европы в «Гримальди Форуме», что в Монако. К слову, помимо жеребьевки группового этапа, нас ждет вручение приза лучшему игроку ЛЕ 2017/2018. В шорт-листе претендентов лидеры «Атлетико» - Антуан Гризманн и Диего Годин, а также Димитри Пайет из «Марселя». Но нас, естественно, в первую очередь интересует сам процесс жеребьевки, ведь соперников обретут, в том числе, российские клубы. «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», представляют РПЛ в Лиге Европы. Изучаем состав участников!

Состав участников. По странам

Россия (3): «Зенит», «Краснодар», «Спартак» Москва.

Испания (3): «Севилья», «Вильярреал», «Бетис».

Франция (3): «Марсель», «Бордо», «Ренн».

Германия (3): «Байер», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт».

Турция (3): «Бешикташ», «Фенербахче», «Акхисар Беледиеспор».

Бельгия (3): «Андерлехт», «Генк», «Стандард».

Италия (2): «Лацио», «Милан».

Англия (2): «Челси», «Арсенал».

Украина (2): «Динамо» Киев, «Ворскла».

Австрия (2): «Зальцбург», «Рапид».

Греция (2): «Олимпиакос», ПАОК.

Кипр (2): «Аполлон», АЕК.

Норвегия (2): «Русенборг», «Сарпсборг».

Чехия (2): «Славия», «Яблонец».

Шотландия (2): «Селтик», «Рейнджерс».

Португалия: «Спортинг».  

Болгария: «Лудогорец».

Дания: «Копенгаген».

Казахстан: «Астана».

Беларусь: БАТЭ.

Азербайджан: «Карабах».

Хорватия: «Динамо» Загреб.

Швеция: «Мальмё».

Швейцария: «Цюрих».

Словакия: «Спартак» Трнава.

Венгрия: «Види».

Люксембург: «Дюделандж».

Итого - 48 команд из 27 стран представлены на групповой стадии Лиги Европы. Наибольшее представительство у России, Испании, Франции, Германии, Турции и Бельгии – по три команды. Впервые в основной сетке еврокубка сыграет клуб из Люксембурга – «Дюделандж». 48 команд, согласно клубному рейтингу УЕФА, разбиты на четыре корзины. В каждой из двенадцати групп окажется по одному представителю каждой корзины. На данном этапе турнира не могут встретиться команды из одной национальной ассоциации, кроме того, специальным решением УЕФА разводятся клубы из России и Украины. Итак, корзины.

Корзина 1: «Севилья», «Арсенал», «Челси», «Зенит», «Байер», «Динамо» Киев, «Бешикташ», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Вильярреал», «Андерлехт», «Лацио».

Корзина 2: «Спортинг», «Лудогорец», «Копенгаген», «Марсель», «Селтик», ПАОК, «Милан», «Генк», «Фенербахче», «Краснодар», «Астана», «Рапид».

Корзина 3: «Бетис», БАТЭ, «Карабах», «Динамо» Загреб, «РБ Лейпциг», «Айнтрахт», «Мальме», «Спартак» Москва, «Стандард», «Цюрих», «Бордо», «Ренн».

Корзина 4: «Аполлон», «Русенборг», «Ворскла», «Славия», «Акхисар Беледиеспор», «Яблонец», АЕК, «Види», «Рейнджерс», «Дюделандж», «Спартак» Трнава, «Сарпсборг».

Самая крутая и самая неинтересная группы

Разброс уровня участников в Лиге Европы очень серьезный: от английских грандов «Челси» и «Арсенала» до команды из Люксембурга, поэтому и группы могут получиться абсолютно разными по уровню. Может сформироваться сочетание вполне себе достойное Лиги чемпионов или, напротив, квартет, на который без слез не взглянешь.

Пример мощной группы Лиги Европы: «Челси», «Милан», «РБ Лейпциг», «Рейнджерс».

Пример тусклой группы Лиги Европы: «Андерлехт», «Рапид», «Мальме», «Дюделандж».

Группы для российских клубов. Проходной жребий или жесть

У находящегося в первой корзине «Зенита» мало шансов попасть в действительно сложный по именам соперников квартет. «Краснодар», скорее всего, получит одного сильного соперника и двух рабочих, а вот «Спартак» из третьей корзины может получить группу уровня Лиги чемпионов, если сильно повезет.

Жребий для «Зенита»

Самая простая группа: «Астана», БАТЭ, «Дюделандж».

Всех можно обыграть одной левой ногой Дзюбы.

Самая жёсткая группа: «Милан», «РБ Лейпциг», «Русенборг».

Учитывая, как нелегко далась «Зениту» дуэль с «Мольде», вряд ли Семака порадуют еще одни норвежцы. Кстати, против «Русенборга» питерцы играли в прошлом сезоне, как и против «РБ Лейпцига». А если представителем второй корзины избрать не «Милан», а «Селтик», то можно подобрать «Зениту» группу сплошь из соперников, с которыми «сине-бело-голубые» встречались в рамках прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Жребий для «Краснодара»

Самая простая группа: «Андерлехт», «Карабах», «Види».

Ну, например, такая вариация.

Самая жёсткая группа: «Челси», «РБ Лейпциг», «Акхисар Беледиеспор».

Как вы уже поняли, «РБ Лейпциг» - самый нежелательный оппонент для «Зенита» и «Краснодара» из третьей корзины. Вытаскивать турок из четвертого лукошка тоже не хотелось бы, это всегда непростой выезд. Касается уже всех трех наших команд.

Жребий для «Спартака»

Самая простая группа: «Андерлехт», «Астана», «Спартак» Трнава.

Почему бы не сыграть с «одноклубниками» из Словакии?

Самая жёсткая группа: «Челси», «Милан», «Рейнджерс» или «Арсенал», «Марсель», «Русенборг».

«Спартак» хотел в Лигу чемпионов? Ему могут достаться соперники такого уровня! А еще «красно-белые» могут встретиться со своим бывшим тренером Унаи Эмери, который ныне тренирует лондонский «Арсенал», но есть и более любопытный вариант. Распределение по корзинам позволяет собраться такому квартету: «Севилья» (клуб, где продолжит карьеру Квинси Промес), ПАОК (обидчик «Спартака» в квалификации Лиги Европы) и кипрский АЕК, который два года назад опозорил москвичей в квалификации ЛЕ и назначил Карреру главным тренером. Может получиться такой квартет мести или искупления.

LIVE

Группы Лиги Европы 2018/19
 Группа А  Группа В  Группа С  Группа D
 Байер  Зальцбург  Зенит  Андерлехт
 Лудогорец  Селтик  Копенгаген  Фенербахче
 Цюрих  Лейпциг  Бордо  Динамо З
 АЕК  Русенборг  Славия  Спартак Тр
 Группа Е  Группа F  Группа G  Группа Н
 Арсенал  Олимпиакос  Вильярреал  Лацио
 Спортинг  Милан  Рапид  Марсель
 Карабах  Бетис  Спартак М  Айнтрахт
 Ворскла  Дюделанж  Рейнджерс  Аполлон
 Группа I  Группа J  Группа К  Группа L
 Бешикташ  Севилья  Динамо Киев  Челси
 Генк  Краснодар  Астана  ПАОК
 Мальме  Стандард  Ренн  БАТЭ
 Сарпсборг  Акхисар Б  Яблонец  Види

 

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Все комментарии
Руслан Рабаданов
Руслан Рабаданов
сегодня в 15:42
Что за чушь.Для Краснодара легким вариантом был бы Карабах.Не стоит не дооценивать скакунов. Тренер Шерифа тоже считал что его команда возьмет реванш слегкостью.Итог печальный для Шерифа.Можно напомнить и прошлогодний сюрприз от Карабаха где они по сумме двух матчей обыграли не кого нибудь а Атлетико Мадрид.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 15:42
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 15:16
    Пупсикам с любым клубом будет невесело
    Avalanche85
    Avalanche85
    сегодня в 15:12
    cannongun:
    Ред булл - Ред булл топово склеяли)
    Тупо товарняк скатают. Нужные результаты
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 14:53
    зеня куда не шло, а мясным не повезло канеш
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 14:49
    Лацио - Марсель крутяк, надо будет глянуть
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 14:48
    Ред булл - Ред булл топово склеяли)
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
    сегодня в 14:45
    Спартак из третьей корзины без единого шанса в ЛЕ.
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    сегодня в 14:44
    Сложная группа, но все реализуемо
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 14:42
    Зенит выйдет скорее всего без проблем, если только как обычно не закинет сам себе, Спартак и Краснодар бороться за 2 место будут
    poodle
    poodle
    сегодня в 14:42
    Вот как наши сейчас в группе стоят,в таком порядке и останутся после 6 тура!)
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:40
    Отличная группа, особенно Рейнджерс - надо бы поквитаться за Уфу с ними :)
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов
    сегодня в 14:40
    В принципе группы у всех проходные, но я с нетерпением буду ждать матча Краснодара с Севильей, по комментариям быков в прошлом году они легкомысленно отзывались об этой команде...
    cannongun
    cannongun
    сегодня в 14:38
    оооо батоны к пенсам. сходим сходим ))
    Таганский , давай в РБ на выезд)))
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 14:37
    Не самые простые группы у всех наших команд это точно
    Beza4u
    Beza4u
    сегодня в 14:34
    Надо узнать дату матча Краснодар - Севилия и пойти на матч )))
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    сегодня в 14:33
    AmIIIeR89:
    Украинские и российские клубы разводят до финала
    спартаку бы из группы выйти - а ты "разводят до финала"! )))
    parallels
    parallels
    сегодня в 14:32
    норм.
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:32
    Бедные быки - Промес их в России терроризировал постоянно, да еще и в группу к Севилье попали...
    saha100
    saha100
    сегодня в 14:31
    Промес опять в Краснодар приедет
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 14:31
    Snake Plissken:
    Давай спартак к ДК!!!!
    Украинские и российские клубы разводят до финала
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    сегодня в 14:30
    Давай спартак к ДК!!!!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 14:30
    А че пупсы в 3 корзине?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 14:24
    Пообещал жене, что в зависимости от жеребьевки будем выбирать место отпуска, чтоб на футбол сходить.
    Она ждет Итальянские, Испанские клубы.
    Будет забавно, если казахи с белорусами попадутся.
    parallels
    parallels
    сегодня в 14:20
    только бы нам попался лейпциг.
    Beza4u
    Beza4u
    сегодня в 14:18
    Желаю удачи Арсеналу, Милану, Зениту, Спартаку, Астане, Карабаху, Краснадару
    mat73
    mat73
    сегодня в 14:18
    Ждёмсс!
    бесценный
    бесценный
    сегодня в 14:17
    Великолепный:
    Как говорится почувствуй разницу ЦСКА третья корзина Л/Ч спартак третья корзина Л/Е
    Мы разницу по весне чувствовать будем. Кто-то, скорее всего, будет приносить очки в копилку России, а кто-то на своём любимом четвёртом месте финиширует - каждому своё.
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 14:15
    parallels:
    спартак даже в ле в 3й корзине, приравненный к карабаху и мальмё. рыдаю)
    Как говорится почувствуй разницу

    ЦСКА третья корзина Л/Ч

    спартак третья корзина Л/Е
    бесценный
    бесценный
    сегодня в 14:14
    Roger Young:
    Я думаю Спартак сыграет с португальцами,а Зенит с испанцами.
    А потом в полуфинале с немцами и бразильцами.
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