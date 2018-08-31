Жеребьевка Лиги Европы. «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» узнали соперников

сегодня, 13:04

Накануне определились группы, в которых сыграют «Локомотив» и ЦСКА в Лиге чемпионов, сегодня «Соккер.ру» настраивает на волну Лиги Европы. Бросайте жребий!

Где? В зале Grimaldi Forum, что в Монако.

Когда? 31 августа, то есть сегодня, в 14:00 по московскому времени.

Как следить? Официальный сайт УЕФА будет вести прямую трансляцию, как и российские телеканалы «Матч!» и «Матч! Футбол 1». И, конечно же, «Соккер.ру» проведет онлайн жеребьевки, следите за обновлениями этой записи и участвуйте в обсуждениях!

Вчера отгремела жеребьевка Лиги чемпионов, сопровождавшаяся вручением премий лучшим футболистам предыдущего розыгрыша. Сегодня день Лиги Европы в «Гримальди Форуме», что в Монако. К слову, помимо жеребьевки группового этапа, нас ждет вручение приза лучшему игроку ЛЕ 2017/2018. В шорт-листе претендентов лидеры «Атлетико» - Антуан Гризманн и Диего Годин, а также Димитри Пайет из «Марселя». Но нас, естественно, в первую очередь интересует сам процесс жеребьевки, ведь соперников обретут, в том числе, российские клубы. «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», представляют РПЛ в Лиге Европы. Изучаем состав участников!

Состав участников. По странам

Россия (3): «Зенит», «Краснодар», «Спартак» Москва.

Испания (3): «Севилья», «Вильярреал», «Бетис».

Франция (3): «Марсель», «Бордо», «Ренн».

Германия (3): «Байер», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт».

Турция (3): «Бешикташ», «Фенербахче», «Акхисар Беледиеспор».

Бельгия (3): «Андерлехт», «Генк», «Стандард».

Италия (2): «Лацио», «Милан».

Англия (2): «Челси», «Арсенал».

Украина (2): «Динамо» Киев, «Ворскла».

Австрия (2): «Зальцбург», «Рапид».

Греция (2): «Олимпиакос», ПАОК .

Кипр (2): «Аполлон», АЕК .

Норвегия (2): «Русенборг», «Сарпсборг».

Чехия (2): «Славия», «Яблонец».

Шотландия (2): «Селтик», «Рейнджерс».

Португалия: «Спортинг».

Болгария: «Лудогорец».

Дания: «Копенгаген».

Казахстан: «Астана».

Беларусь: БАТЭ .

Азербайджан: «Карабах».

Хорватия: «Динамо» Загреб.

Швеция: «Мальмё».

Швейцария: «Цюрих».

Словакия: «Спартак» Трнава.

Венгрия: «Види».

Люксембург: «Дюделандж».

Итого - 48 команд из 27 стран представлены на групповой стадии Лиги Европы. Наибольшее представительство у России, Испании, Франции, Германии, Турции и Бельгии – по три команды. Впервые в основной сетке еврокубка сыграет клуб из Люксембурга – «Дюделандж». 48 команд, согласно клубному рейтингу УЕФА , разбиты на четыре корзины. В каждой из двенадцати групп окажется по одному представителю каждой корзины. На данном этапе турнира не могут встретиться команды из одной национальной ассоциации, кроме того, специальным решением УЕФА разводятся клубы из России и Украины. Итак, корзины.

Корзина 1: «Севилья», «Арсенал», «Челси», «Зенит» , «Байер», «Динамо» Киев, «Бешикташ», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Вильярреал», «Андерлехт», «Лацио».

Корзина 2: «Спортинг», «Лудогорец», «Копенгаген», «Марсель», «Селтик», ПАОК , «Милан», «Генк», «Фенербахче», «Краснодар» , «Астана», «Рапид».

Корзина 3: «Бетис», БАТЭ , «Карабах», «Динамо» Загреб, «РБ Лейпциг», «Айнтрахт», «Мальме», «Спартак» Москва , «Стандард», «Цюрих», «Бордо», «Ренн».

Корзина 4: «Аполлон», «Русенборг», «Ворскла», «Славия», «Акхисар Беледиеспор», «Яблонец», АЕК , «Види», «Рейнджерс», «Дюделандж», «Спартак» Трнава, «Сарпсборг».

Самая крутая и самая неинтересная группы

Разброс уровня участников в Лиге Европы очень серьезный: от английских грандов «Челси» и «Арсенала» до команды из Люксембурга, поэтому и группы могут получиться абсолютно разными по уровню. Может сформироваться сочетание вполне себе достойное Лиги чемпионов или, напротив, квартет, на который без слез не взглянешь.

Пример мощной группы Лиги Европы: «Челси», «Милан», «РБ Лейпциг», «Рейнджерс».

Пример тусклой группы Лиги Европы: «Андерлехт», «Рапид», «Мальме», «Дюделандж».

Группы для российских клубов. Проходной жребий или жесть

У находящегося в первой корзине «Зенита» мало шансов попасть в действительно сложный по именам соперников квартет. «Краснодар», скорее всего, получит одного сильного соперника и двух рабочих, а вот «Спартак» из третьей корзины может получить группу уровня Лиги чемпионов, если сильно повезет.

Жребий для «Зенита»

Самая простая группа: «Астана», БАТЭ , «Дюделандж».

Всех можно обыграть одной левой ногой Дзюбы.

Самая жёсткая группа: «Милан», «РБ Лейпциг», «Русенборг».

Учитывая, как нелегко далась «Зениту» дуэль с «Мольде», вряд ли Семака порадуют еще одни норвежцы. Кстати, против «Русенборга» питерцы играли в прошлом сезоне, как и против «РБ Лейпцига». А если представителем второй корзины избрать не «Милан», а «Селтик», то можно подобрать «Зениту» группу сплошь из соперников, с которыми «сине-бело-голубые» встречались в рамках прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Жребий для «Краснодара»

Самая простая группа: «Андерлехт», «Карабах», «Види».

Ну, например, такая вариация.

Самая жёсткая группа: «Челси», «РБ Лейпциг», «Акхисар Беледиеспор».

Как вы уже поняли, «РБ Лейпциг» - самый нежелательный оппонент для «Зенита» и «Краснодара» из третьей корзины. Вытаскивать турок из четвертого лукошка тоже не хотелось бы, это всегда непростой выезд. Касается уже всех трех наших команд.

Жребий для «Спартака»

Самая простая группа: «Андерлехт», «Астана», «Спартак» Трнава.

Почему бы не сыграть с «одноклубниками» из Словакии?

Самая жёсткая группа: «Челси», «Милан», «Рейнджерс» или «Арсенал», «Марсель», «Русенборг».

«Спартак» хотел в Лигу чемпионов? Ему могут достаться соперники такого уровня! А еще «красно-белые» могут встретиться со своим бывшим тренером Унаи Эмери, который ныне тренирует лондонский «Арсенал», но есть и более любопытный вариант. Распределение по корзинам позволяет собраться такому квартету: «Севилья» (клуб, где продолжит карьеру Квинси Промес), ПАОК (обидчик «Спартака» в квалификации Лиги Европы) и кипрский АЕК , который два года назад опозорил москвичей в квалификации ЛЕ и назначил Карреру главным тренером. Может получиться такой квартет мести или искупления.

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