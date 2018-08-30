Между жизнью и смертью. Группы новой Лиги чемпионов

вчера, 21:35

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Каждый из 32-х участников обрел соперников, и «Соккер.ру» знакомит читателей со сложившимися квартетами.

Группа «A»: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Монако», «Брюгге»

«Атлетико» и «Боруссия» играли между собой в последний раз 22 года назад. Тоже на групповой стадии Лиги чемпионов, и тогда команды обменялись гостевыми победами в один мяч. Любопытно, что тот розыгрыш ЛЧ 1996/1997 завершился победой дортмундского клуба, так что для «шмелей» встреча с «Атлетико» - хороший знак. А вот с «Монако» у немцев свежие счеты: пару лет назад монегаски не пустили «Дортмунд» в полуфинал Лиги чемпионов. Бельгийский «Брюгге» в этой компании выглядит явным аутсайдером, в то время как в попадании «Атлетико» в плей-офф сомнений практически нет. «Боруссия» и «Монако» оспорят вторую путевку, а Радамель Фалькао сыграет против бывшего клуба из Мадрида. Пожелаем удачи одноклубнику колумбийца Александру Головину, который наверняка восстановится после травмы ко второму туру группового этапа.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Атлетико». 2. «Монако». 3. «Боруссия». 4. «Брюгге».

Группа «B»: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ , «Интер»

Мощный по составу участников квартет, который ознаменуется первой с 1982 года встречей «Барселоны» и «Тоттенхэма» в еврокубках. Интересно, за кого будет болеть Гари Линекер в противостоянии своих бывших клубов? Тут же «Интер», вернувшийся в Лигу чемпионов после долго перерыва. Кстати, «нерадзурри» и «шпоры» дважды встречались в еврокубках в 2010-е: «Интер» неизменно забивает четыре мяча в домашних матчах и пропускает три в выездных. А еще в этой группе играют три клуба, на счету которых есть завоеванные Кубки чемпионов. Только «Тоттенхэм» не может похвастаться ценнейшим трофеем.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Барселона». 2. «Тоттенхэм». 3. «Интер». 4. ПСВ .

Группа «С»: ПСЖ , «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда»

«Црвене Звезде» в этой компании, конечно, вряд ли придется рассчитывать даже на третье место, зато какие гости приедут в Белград! Парижане с Неймаром и Мбаппе, финалист Лиги чемпионов под руководством Юргена Клоппа, «Наполи» с Карло Анчелотти у руля. Парижане из первой корзины вытащили себе мощных противников, команды из Франции, Италии и Англии могут финишировать в любом порядке на первых трех строчках. Отдельное любопытство вызывает соперничество двух немецких тренеров – Юргена Клоппа и Томаса Тухеля, которые в недавнем прошлом работали с дортмундской «Боруссией». Да и Карло Анчелотти попробовал Бундеслигу на вкус, проведя почти полтора года в «Баварии».

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. ПСЖ . 3. «Наполи». 4. «Црвена Звезда».

Группа «D»: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай»

Жребий был благосклонен к «Локомотиву». Железнодорожникам достался один из самых удачных вариантов из второй корзины, да и из третьего лукошка москвичи вытащили не «Ливерпуль», к примеру, а «Шальке». Из четвертой корзины мог выпасть соперник и попроще, зато есть повод включить ностальгию: осенью 2002 года «Локо» тоже играл с «Галатасараем» в Лиге чемпионов, победил в Стамбуле на старом «Али Сами Йен», том самом «адовом» стадионе, и тем самым открыл себе дорогу в следующий раунд турнира. Впрочем, нужно понимать, что жребием доволен не только «Локомотив», но и его соперники, особенно «Галатасарай», который и мечтать не мог из своей четвертой корзины о столь удачной жеребьевке.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Порту». 2. «Шальке». 3. «Локомотив»». 4. «Галатасарай».

Группа «E»: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК

Прекрасная жеребьевка для «Баварии», которая и группы с более серьезными оппонентами щелкает, как орешки, а здесь вообще все «клиенты» мюнхенцев. «Аякс» сейчас сильный и задорный, но с такой реализацией моментов, как в противостоянии с киевским «Динамо», против «Баварии» не потянет. «Бенфика» год назад проиграла шесть из шести матчей на групповом этапе, а АЕК просто рад, что добрался до этой стадии. В плане лидерства – однозначный квартет, а вот за вторую строчку будет борьба между «Бенфикой» и «Аяксом». Давно не видели голландцев в плей-офф Лиги чемпионов. Время пришло?

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бавария». 2. «Аякс». 3. «Бенфика»». 4. АЕК .

Группа «F»: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм»

В принципе, у «Манчестер Сити» ситуация та же, что и у «Баварии», то есть в этом квартете не возникает сомнений относительно того, кто займет первое место, зато другие три команды претендуют на вторую путевку. Напомню, в прошлом розыгрыше «Шахтер» тоже был в одной группе с «Манчестер Сити» и выбрался в плей-офф, опередив «Наполи». На этот раз команде Паулу Фонсеки будут противостоять сразу три соперника из топ-5 чемпионатов. Для «горняков» задача усложняется, хотя в плане лигочемпионского опыта они дадут фору и нынешнему «Лиону», и «Хоффенхайму».

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2. «Хоффенхайм». 3. «Шахтер»». 4. «Лион».

Группа «G»: «Реал», «Рома», ЦСКА , «Виктория» Пльзень

Ба! Знакомые все лица для армейцев. Во второе десятилетие XXI века ЦСКА успел сыграть с каждой из этих команд в Лиге чемпионов. С «Реалом» пересекались даже в плей-офф, тогда после ничьей 1:1 в Москве с поздним голом Вернблума «Мадрид» под руководством Жозе Моуриньо крупно выиграл на «Сантьяго Бернабеу» 4:1 и вышел в четвертьфинал. «Роме» ЦСКА тоже крупно проигрывал на выезде – 1:5, а дома играл вничью. С «Викторией» состоялся обмен победами в 2013 году, причем выездное фиаско стоило вылета из еврокубков. Кстати, на заре XXI века российский клуб уже попадал в одну группу с «Реалом» и «Ромой», тогда это был «Локомотив», сумевший опередить в своем квартете только «Андерлехт». Думаю, для ЦСКА тоже будет успехом занять третье место и перейти в Лигу Европы.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Реал», 2. «Рома», 3. ЦСКА , 4. «Виктория» Пльзень.

Группа «H»: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз»

Главный сюжет этого квартета на поверхности: Криштиану Роналду приедет на «Олд Траффорд» играть против «Манчестер Юнайтед» в составе «Ювентуса». Он уже делал это в футболке «Реала» и даже забивал, причем было это под руководством Жозе Моуриньо, который сейчас возглавляет МЮ . Это прямо интрига интриг. Любопытно понаблюдать и за возвращением в Лигу чемпионов «Валенсии», в составе которой выступает россиянин Денис Черышев. «Янг Бойз» здесь вряд ли что-то светит.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Ювентус», 2. «Манчестер Юнайтед», 3. «Валенсия», 4. «Янг Бойз».