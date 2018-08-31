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Промес против «Краснодара», Джеррард против «Спартака»

сегодня, 16:21

«Спартак», «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы. «Соккер.ру» комментирует итоги жеребьевки, которая подарила пару сюрпризов.

«Зенит»: сказки, вино и Прага

У болельщиков «Зенита», особенно у тех, кто может себе позволить путешествовать за командой, есть все причины порадоваться выпавшему на долю «сине-бело-голубых» жребию. Копенгаген, Бордо и Прага – прекрасный маршрут, да и команды в этих городах играют крепкие, но не настолько, чтобы до предела осложнить «Зениту» задачу выхода из группы.

«Копенгаген». Датский клуб даже немного надоел – слишком часто встречается на пути российских клубов в еврокубках в последнее время. Еще десять лет назад «Копенгаген» играл против «Москвы», которой уже нет, а потом выступил лучше казанского «Рубина» в группе Лиги чемпионов. Именно из этой команды в РПЛ, а конкретно в «Локомотив» приезжал видный форвард Даме Н’Дойе. К слову, год назад «Копенгаген» был соперником железнодорожников по групповому раунду Лиги Европы. Выездная встреча завершилась со счетом 0:0, а дома «Локо» выиграл 2:1. Тренирует эту команду по-прежнему Столе Сольбаккен, который пытался заявить о себе в Германии и Англии после первой полосы успехов в «Копенгагене». Главная звезда – Виктор Фишер, также вернувшийся на родину после неудачных сезонов в АПЛ и Бундеслиге.

«Бордо». Команда из топ-чемпионата в соперниках у «Зенита», шестое место в Лиге 1 по итогам прошлого сезона. «Бордо» не раз играл против российских клубов: «жирондинцы» встречались со «Спартаком» и «Ротором» в 90-е, а три года назад встречались с казанским «Рубином». Сейчас «Бордо» по всем параметрам – середняк чемпионата Франции, в составе даже нет футболиста, которого «Трансфермаркт» оценил бы дороже 7 миллионов евро. И да, летом «жирондинцы» лишились своей главной звезды, продав Малкома в «Барселону» за 41 миллион евро.

«Славия». Первое, что приходит на ум в связи со «Славией» - это то, что за пражский клуб до недавнего времени играл Мигель Данни, культовый легионер в истории «Зенита». Но знаковая встреча не состоится: этим летом португалец вернулся на родину, где присоединился к «Маритиму». Сейчас самый известный игрок «Славии» - Мирослав Стох. Этот словак за свою сборную однажды забил победный мяч в ворота Игоря Акинфеева в матче Россия – Словакия.

«Краснодар»: Промес, Очоа и турецкие воины

«Краснодару» досталась команда с самым высоким рейтингом из первой корзины, да и бельгийцы с турками не подарок. Любопытно, что в составе каждого соперника «Краснодара» найдутся знакомые нам по выступлениям в РПЛ футболисты.

«Севилья». Самый успешный клуб в истории турнира, «Севилья» завоевывала Кубок УЕФА пять раз, что является рекордом соревнования. Вообще, от встреч наших команд с андалусийцами в XXI веке уже рябит в глазах. «Севилья» играла и против ЦСКА, и против «Зенита», были встречи с «Локомотивом». А «Спартак» соперничал с испанской командой буквально в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, причем добился домашней победы 5:1. В той игре солировал Квинси Промес, который сегодня стал игроком «Севильи». Голландец осенью вернется в Россию, чтобы сыграть против команды, в ворота которой не раз забивал, выступая за «Спартак». Фигура Квинси в центре сюжета грядущего противостояния «Краснодара» и «Севильи».

«Стандард». Против этого бельгийского клуба дважды играл «Зенит» и неизменно выигрывал на своем поле со счетом 3:0. В составе «Стандарда» обращает на себя внимание фигура мексиканского вратаря Гильермо Очоа, который ярко зажигает на чемпионатах мира и далеко не так стабилен в каждодневных выступлениях на клубном уровне. Возглавляет «Стандард» с недавнего времени знаменитый в прошлом вратарь Мишель Прюдомм, а в его команде встречаем знакомые лица: Мехди Карсела-Гонсалес, выступавший за «Анжи», Максим Лестьенн, отметившийся в «Рубине», Реджиналь Горо, которого помнят в Самаре и Ростове-на-Дону.

«Акхисар Беледиеспор». В чемпионате Турции 2017/2018 «Акхисар» занял 11-е место, а в Лигу Европы пробился как обладатель Кубка Турции. Героическая команда: в финале Кубка они переиграли «Фенербахче» 3:2, а недавно завоевали Суперкубок Турции, одолев «Галатасарай» в серии пенальти. Это высшие достижения в истории клуба. Своих гостей «Акхисар» принимает на трехтысячном стадионе, где на гостей оказывается дикое давление, хотя, возможно, в еврокубках будет другая арена. У «Акхисара» один из слабейших по именам и оценочным стоимостям составов в турецкой лиге, что не помешало команде под руководством Сафета Сушича, экс-наставника сборной Боснии и Герцеговины, взять трофеи. Выделяется в «Акхисаре» украинский форвард Евгений Селезнев, который, кстати, недолго поиграл в Краснодаре, только защищал он цвета «Кубани».

«Спартак»: «субмарина», «рабочие» и Джеррард

Спартаковцы тоже не обижены интересными поездками. Тут и Испания, и красивейшая Вена, и Глазго с поющим стадионом, а не какая-нибудь «деревня», которая вполне могла достаться из четвертой корзины. При этом нынешний «Рейнджерс» точно не выглядит непобедимым.

«Вильярреал». Очередной испанский клуб, с которым предстоит сыграть нашим командам этой осенью. Будет и «Реал», и «Севилья», и «Вильярреал» для разнообразия. «Спартак», кстати, встречался с «Вильярреалом» в Кубке Интертото в середине нулевых, но с тех пор много воды утекло. «Желтая субмарина» - однозначный фаворит группы, но играть против этих ребят можно. Хотя состав сейчас у «Вильярреала» приличный: Форнальс, Тригерос, Морено, Бакка, Гаспар, Асенхо, Мори, Лайюн, постаревший Сориано, которого когда-то хотел «Спартак»… В общем, матчи против испанского клуба станут крепким испытанием для «красно-белых».

«Рапид». В соперничестве с «бело-зеленым» венским клубом «Спартаку» предстоит нарушить многолетнюю неприятную традицию. «Рапид» - крайне неудобный соперник для российских команд. Эти «работнички» из Вены четырежды выбивали наших из еврокубков: в середине 90-х оставили «Динамо» без полуфинала Кубка Кубков, десять лет спустя лишили «Локомотив» Лиги чемпионов, а «Рубин» и вовсе оставляли за бортом еврокубков дважды. Такой вот злой гений. Хочется верить, «Спартак» прервет эту черную традицию. Любопытно, что именно в «Рапид» перешел на правах аренды Андрей Иван из «Краснодара». За «быков» румын не играл против «Спартака», может быть, выйдет в составе австрийцев?

«Рейнджерс». Стивен Джеррард на заре тренерской карьеры любит приезжать в Россию. В прошлом сезоне гостил в нашей стране с юношеской командой «Ливерпуля», играя против сверстников из «Спартака». В раунде плей-офф нынешней Лиги Европы с «Рейнджерс» прошел «Уфу», а теперь снова приедет в Россию, чтобы сыграть против «Спартака». Москвичей ждет антуражный матч в Глазго, при этом уровень соперника позволяет рассчитывать на положительный исход в обеих встречах. Да и дома проще будет собрать аудиторию на звучное имя «Глазго Рейнджерс», нежели если бы достался «Дюделандж» или «Яблонец». Так что из четвертой корзины «Спартак» вытащил золотую карту. А как сложится турнир в плане результатов – тут уже все в руках команды Массимо Карреры.

Между жизнью и смертью. Группы новой Лиги чемпионов

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:51
Верь и вера твоя тебя обличит).
ВЦСПС
ВЦСПС
сегодня в 17:39
Нормальная такая группа, послезавтра потренеруемся на бомжах, и за дело.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 17:35
За Краснодар особенно тревожно чё-то, как бы не обосерились, с такой своей унылой игрой. Но думаю минимум за 2-е место со Стандардом будут бороться. Зенит обязан выходить с первого места, хотя Бордо...всё-таки из топ-чемпионата, хз)) ну а у Спартака группа наиболее ровная что ли, разве что Рейнджерс слабее всех выглядит. Битва за 1-ю строчку развернётся между Вильярреалом, Рапидом и Спартаком.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 17:01
30 международных матчей наших клубов в еврокубках. Сборная в лиге наций и отборе на евро. Прекрасная осень. Побед нашим, удачи! Ну или хотя бы не опозорится некоторым.
Carcasss
Carcasss
сегодня в 17:00
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 16:40
    Спартак и Краснодар если пройдут то только со второго места.

    Не удивлюсь если Спартак без Промеса останется вообще за бортом и пропустит вперед себя Рапид.

    Зенит должен выходить без проблем, но после вчерашней игры уже ни в чем не уверен.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 16:38
    Отличный жребий ,но сначала накажем выскочек в чемпионате
    parallels
    parallels
    сегодня в 16:38
    верю, что спартак мужественно поборется за четвёртую строчку, а не расформируется по ходу турнира.
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