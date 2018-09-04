Прядкин: «По третьему еврокубку были дискуссии на совете УЕФА»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал новость о возможном появлении еще одного еврокубка.

По третьему еврокубку были дискуссии на стратегическом совете УЕФА . И было принято решение пока не забегать вперед. В принципе, это дополнительная нагрузка. Пока нет окончательного решения, будет этот турнир или нет. Заместитель генерального секретаря УЕФА Джоржо Маркетти будет встречаться с европейской ассоциацией лиг, чтобы обсудить, нужен ли этот турнир. Дискуссия по нему идет.