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Прядкин: «По третьему еврокубку были дискуссии на совете УЕФА»

сегодня, 11:15

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал новость о возможном появлении еще одного еврокубка.

По третьему еврокубку были дискуссии на стратегическом совете УЕФА. И было принято решение пока не забегать вперед. В принципе, это дополнительная нагрузка. Пока нет окончательного решения, будет этот турнир или нет. Заместитель генерального секретаря УЕФА Джоржо Маркетти будет встречаться с европейской ассоциацией лиг, чтобы обсудить, нужен ли этот турнир. Дискуссия по нему идет.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 12:05
В пятом у Спартака будут шансы!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:41
Двух турниров вполне хватает.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:38
не нужен,будет болото
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