Прядкин: «Мы можем проводить выставочные матчи за рубежом»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что российские клубы могут проводить матчи за рубежом.

Мы считаем, что мы можем проводить за рубежом не матчи текущего чемпионата России, а выставочные матчи. Например, Суперкубок России - это отдельный турнир.