Прядкин: «Мы можем проводить выставочные матчи за рубежом»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что российские клубы могут проводить матчи за рубежом.
Мы считаем, что мы можем проводить за рубежом не матчи текущего чемпионата России, а выставочные матчи. Например, Суперкубок России - это отдельный турнир.
Кстати, у нас уже есть предложения, мы недавно провели переговоры с Катаром. Буквально после окончания ЧМ-2018 я встречался с делегацией Катара во главе с президентом федерации, и мы обсуждали как раз выставочные матчи. Мы это в голове держим. Надо смотреть, насколько это эффективно будет у испанцев.
Начать с самой репутации Катара как страны впадающей в жесточайшее средневековье. Например, только в 2006 году в Катаре был принят закон, разрешающий мужьям сколько угодно насиловать жен.
Кроме этого, в Катаре все равно никто не ходит на футбол, там скачки на верблюдах рулят, зачем там проводить выставочные матчи?
Катар подкупает многие спортивные федерации для проведения соревнований, в том числе доходит до таких нелепостей, как женский чемпионат мира по шахматам, где все шахматистки должны были играть затянутые с головы до ног в ткани и им нельзя было сделать шаг без сопровождения родственника-мужчины, куда отказались ехать два первых места мирового рейтинга. Но все это объясняется очень просто, в сущности, как и в России, так как все строительные компании принадлежат "друзьям чиновников" и они просто занимаются перегонянием госсредств в частную собственность. Поэтому у них все пустыни застроены бесполезными спортобъектами. Но зачем России-то принимать участие в этой клоунаде?
Начать с самой репутации Катара как страны впадающей в жесточайшее средневековье. Например, только в 2006 году в Катаре был принят закон, разрешающий мужьям сколько угодно насиловать жен.
Кроме этого, в Катаре все равно никто не ходит на футбол, там скачки на верблюдах рулят, зачем там проводить выставочные матчи?
Катар подкупает многие спортивные федерации для проведения соревнований, в том числе доходит до таких нелепостей, как женский чемпионат мира по шахматам, где все шахматистки должны были играть затянутые с головы до ног в ткани и им нельзя было сделать шаг без сопровождения родственника-мужчины, куда отказались ехать два первых места мирового рейтинга. Но все это объясняется очень просто, в сущности, как и в России, так как все строительные компании принадлежат "друзьям чиновников" и они просто занимаются перегонянием госсредств в частную собственность. Поэтому у них все пустыни застроены бесполезными спортобъектами. Но зачем России-то принимать участие в этой клоунаде?
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Но желающих почему то нет?!?
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Но желающих почему то нет?!?
Представляете атракцион: свиньи верхом на конях?!
Представляете атракцион: свиньи верхом на конях?!