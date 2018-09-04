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Прядкин: «Мы можем проводить выставочные матчи за рубежом»

сегодня, 11:05

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что российские клубы могут проводить матчи за рубежом. 

Мы считаем, что мы можем проводить за рубежом не матчи текущего чемпионата России, а выставочные матчи. Например, Суперкубок России - это отдельный турнир.

Кстати, у нас уже есть предложения, мы недавно провели переговоры с Катаром. Буквально после окончания ЧМ-2018 я встречался с делегацией Катара во главе с президентом федерации, и мы обсуждали как раз выставочные матчи. Мы это в голове держим. Надо смотреть, насколько это эффективно будет у испанцев.

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Все комментарии
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 12:04
ОООООХХХХХ ЧТО ТО ЗАБОРИСТОЕ ПРЯДКИН КУРНУЛ.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:04
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:04
Я не понимаю, почему на государственном уровне допустимы такие заигрывания с Катаром, страной-пособником террористов, и какой в них смысл.

Начать с самой репутации Катара как страны впадающей в жесточайшее средневековье. Например, только в 2006 году в Катаре был принят закон, разрешающий мужьям сколько угодно насиловать жен.

Кроме этого, в Катаре все равно никто не ходит на футбол, там скачки на верблюдах рулят, зачем там проводить выставочные матчи?

Катар подкупает многие спортивные федерации для проведения соревнований, в том числе доходит до таких нелепостей, как женский чемпионат мира по шахматам, где все шахматистки должны были играть затянутые с головы до ног в ткани и им нельзя было сделать шаг без сопровождения родственника-мужчины, куда отказались ехать два первых места мирового рейтинга. Но все это объясняется очень просто, в сущности, как и в России, так как все строительные компании принадлежат "друзьям чиновников" и они просто занимаются перегонянием госсредств в частную собственность. Поэтому у них все пустыни застроены бесполезными спортобъектами. Но зачем России-то принимать участие в этой клоунаде?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 11:59
Кого выставлять-то?
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 11:48
В Дамаске или Луанде такие матчи зайдут на ура.
Palex
Palex
сегодня в 11:41
Хорошо себя чувствуешь?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:31
Уже вижу как толпы немытых штурмуют электричку на Катар. Просто на автобус денег нет,а по электричке можно бегать от кондукторов из вагона в вагон. А сзади,на дрезине,догоняет толпа с красно-белыми флагами ...)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:19
удав:
зачем суперкубок?давайте покажем лигу во всей красе -начнем с матча например Анжи - Енисей=)
ЭТОТ МАТЧ ДОСТОИН КАМП-НОУ ИЛИ УЭМБЛИ !
Samuelsen
Samuelsen
сегодня в 11:19
Смысл смотреть как будет у испанцев? Это нельзя сравнивать. У испанских команд полно фанатов за рубежом, наших же мало кто знает. У испанцев это будет эффективно, у нас нет.
удав
удав
сегодня в 11:14
зачем суперкубок?давайте покажем лигу во всей красе -начнем с матча например Анжи - Енисей=)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:13
Прядкин: «Мы можем проводить выставочные матчи за рубежом»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Но желающих почему то нет?!?
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 11:11
Это как цирк, типа? Ездить по городам и народ смешить?
Представляете атракцион: свиньи верхом на конях?!
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