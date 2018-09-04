«Локомотив» не будет организовывать выезд фанатов в Стамбул в ЛЧ

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб не будет организовывать поездку для болельщиков в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» из соображений безопасности.
«Локомотив» не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул на матч Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем». Данные меры приняты по соображениям безопасности, однако любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно. Гостевая квота составит 2450 билетов.