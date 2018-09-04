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«Локомотив» не будет организовывать выезд фанатов в Стамбул в ЛЧ

сегодня, 16:48
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18.09.2018 в 22:00 Не начался

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб не будет организовывать поездку для болельщиков в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» из соображений безопасности.

«Локомотив» не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул на матч Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем». Данные меры приняты по соображениям безопасности, однако любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно. Гостевая квота составит 2450 билетов.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:19
Правильно, лучше бы им этого не видеть...
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 17:20
Так почему не будет? 2450 мест - вполне приличная квота, вот и видно как клуб со своими фанами работает...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:07
Все поедут в майках Путина.
Alladins
Alladins
сегодня в 17:03
Abverin:
Чтобы не расстраивать?
Лучше такой футбол не видеть.
Abverin
Abverin
сегодня в 17:00
Чтобы не расстраивать?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:56
зря, нашим не чего не страшно
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