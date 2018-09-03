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«Питерцы, где авоська голов?» Читатели «Соккер.ру» - о битве «Зенита» и «Спартака»

сегодня, 19:21

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» - самые обсуждаемые в России. «Соккер.ру» не упускает возможности зафиксировать реплики вокруг сражения претендентов на чемпионство.

Около 900 комментариев вы оставили непосредственно на странице матча «Зенит» - «Спартак». Проследим, как менялись настроения и мнения, какими были ожидания и совпали ли они с реальностью.

Wolf77785: только разгром, остальное для Зенита - поражение!

ЮГ РОССИИ: Примерное развитие событий в матче. Зенит забьет быстро два гола и начнется ватокатная игра.

sir-5: Футбола, похоже, не предвидится, будет беготня и костоломство. Пресса, руководство и соцсети «перекачали» игроков, и они вышли биться, а не играть. Если не успокоятся, то только искалечат друг друга, а зрелище только пострадает.

Воин666: Зенит не правильно играет, надо бить с 60 метров, а Максименко там уже сам разберётся.

EvgenyS: У Рассказова стальные нервы.

alfranza: Молодой Рассказов пока лучший! 

tolctoy: 100-процентный пенальти. Москалёв молчит. Дзюба травмирует Жиго, свисток молчит. Куплен судейка.

Absinthe3: Глушаков - инородное тело в составе спартачей. Надо менять.

Буллитт: Паредеса пора удалять.

За Ливерпуль: Семака снимать надо, не тянет он команду. Полный бардак в защите.

ЮГ РОССИИ: По пенальти 1:1.

stachel: Пенки, конечно, были и нам и пупсам. Но то, что Пищевик класснее это, по-моему, очевидно. И в атаке, и в обороне. Это хорошо видно по скорости и точности хождения мяча в атаке и четкости в обороне. Зениту откровенно не хватает персонального класса 5-6 игроков.

lexatver: Кто бы мог подумать, что Мельгарехо в обороне надежнее Комбарова.

Ksad: Не понимаю, эти команды физруки тренируют что ли? Где скорости и опасные моменты? Какой-то типичный РПЛ, толкотня и суета, скукота.

ROMA DROGBA: Судья – клоун, причем в обе стороны.

Locomotive Breath: Футболисты на второй тайм выйдут в боксёрских перчатках).

DEXEZ: Максименко хорошо играет позиционно, все удары прямо в руки ему. Или он как в мультике: «без труда и без науки, попади мне прямо в руки...»?

порт: С комментатором явно ТВ не угадало. Нудно и не профессионально.

морозз: Физически Зенит смотрится посильнее, футболисты Спартака традиционно выглядят уставшими под конец матча! Нет ракеты Промеса!

Ksad: Что несут комментаторы. Какая потрясающая игра? Может, я что-то не то смотрю. Тут я вижу только страсти и борьбу.

А теперь – самые взвешенные и, напротив, острые и яркие мнения, выраженные после финального свистка. 

karna-vera: Питерцы! Где авоська голов? Кто украл?)) 

Павел Серебреницкий: Кругом ругань, угомонитесь, Господа. Ругань - это признак слабости в аргументах. Играли обе команды средненько и грубо, но Спартак играл грубее. Судья судил плохо, два пенальти были, но он простил. Кто будет впереди – поживем, увидим. Другого футбола у нас нет, так что либо не смотрите, либо воспринимайте спокойно, что есть.

mangoх12: Раз никто не забил, значит, Гинер все купил!

Zimka: Матч огонь, судейство никакое в обе стороны.

d_fincher: Результат для Спартака неплохой. Выездная ничья с Зенитом - звучит в пользу Спартака. Тяжело, что Зенит своей грязной игрой травмировал лидера московской защиты, после этого игра, увы, стала менее надежной, и атака посыпалась. К тому же без Промеса. Но ничего. Передайте Спартаку, что я доволен)) А в Москве будем гонять Зенит. 

iNels: Спартак приятно удивил. Рассказов, Ломовицкий, Роша - столько обновлений и выстояли. Ну и судья понравился. не стал губить сухари команд двумя пенками в обе стороны. Все правильно сделал.

makkie: Закономерная ничья - моментов примерно поровну, судейских ошибок тоже. Спартак скорее приобрел одно очко, ибо с уходом Промеса атака стала слабее + травма Жиго. Умеем терпеть, выжидать - это плюс. Максименко очередной сухарь в чемпионате - пока лучший!

n272nm: Я бы сказал, что счет по игре, но не могу не отметить безобразное судейство. Я не знаю, сколько ... заплатили, чтобы судья не поставил пенальти 146% пенальти в ворота Спартака. Удар прямой ногой, шипами, в голову, в штрафной - это крепкая пятерка.

tuman960: Результат справедлив! Клуб сделал большую ошибку, назначив главным тренером Семака. В результате, есть футболисты на поле, а тренера нет НИГДЕ! Семак – средний тренер для клубов второй восьмёрки!

Kostya_Kostya: Интересная игра. Как мне кажется, да и по статистике Зенит был чуть ближе к победе. Но ничья скорее более справедливый итог. Как такового большого преимущества у нас не было. Хотелось бы видеть какие-то яркие комбинации в атаке. Защита часто тупит, приобретений не было, может, Маммана поможет? Жаль, что нули на табло, а могли бы команды как минимум 3 забить.

Владимир_Спартак: Закономерный результат. Порадовали молодые воспитанники Спартака, а также Мельгарехо.

старина: Спартак не победил по одной причине, нет толкового напа. И даже несмотря на это, судейка не дает чистейший пеналь на Педро Роше в первом тайме, а фол сзади на Жиго остается без внимания, хотя основной защитник выбыл из-за травмы. Ну да ладно, там же великий Дзюба нарушал, его нельзя наказывать. Рассказов неплох, Ломовицкому еще работать, Зобнин не очень свеж. Работаем дальше.

Порядочная свинья: Счет по игре. Стратегически это на руку Спартаку. Судья отработал нормально, не испортил игру. Показалось, что во втором тайме Спартак не стал рисковать (по-моему, напрасно) и решил довольствоваться малым, т.е. ничьей. В принципе, Зенит ничего особенного не показал, Спартак спокойно добыл ничью. Карреру тоже можно понять: Промес ушел, Жиго получил травму, да и с Мельгарехо были опасения. Потому и решили, что ничья тоже неплохо.

йинегве: Экспресс из 10 событий мне запороли, 9 зашли, а здесь нужен был всего то один гол на двоих! Короче,не надо на рпл ставить)))

бундер: Прекрасная игра, ни на секунду не было скучно. Команды молодцы. Радует, что Каррера стал доверять молодежи, в отличие от матча с Динамо, ошибок было минимум с их стороны. Все трое влились как родные. Мельгарехо раскрывается с лучшей стороны. Хоть Зенит в концовке и поддавил, и перехватил инициативу, вся их игра скатилась к навесам на двух столбов. Судейство спорное, в обе стороны много жёлтых не дали. Прекрасный матч.

Дима Головашич: Зенит снова нащупал свою игру. Связка Заболотный-Судья-Дзюба разрывает оппонентов.

dinoel: Судья - трус. Надо было ставить пенальти, были бы голы, игра совсем другая. Результативности нет из-за судей трусов.

Artemon9: Читаю комментарии и понимаю, что некоторые школьники завтра на уроках будут сонными.

Литейный 4: Худший матч Зенита в чемпионате. Таких середняков не смогли уделать. Гыгыгы

Не осталась без вашего внимания новость о том, что посещаемость матча «Зенит» - «Спартак» стала рекордной для встреч чемпионата России, проходивших вне Москвы. 

Colonist: Это на Спартак народ идет! Приятно!

makkie: Интересно, соберет ли еще Зенит хоть раз такую цифру в РПЛ с другими соперниками?

Литейный 4: 58 тысяч пришло посмотреть на разгром Спартака. Но Зенит не оправдал их надежды. Только пара тысяч спартачей ушли довольные результатом.

ВЦСПС: Было бы странно, если стадион города одной команды, в принципиальной игре собирал бы меньше зрителей.

Белорусский вокзал: На Зенит ходят 60 тыс, на Спартак в 2 раза меньше! А они ещё с пеной у рта хвастались своей посещаемостью 2 сезона назад. Теперь даже на Ростов больше ходят! Гы-гы

И, конечно же, омрачила встречу тяжелая травма ведущего защитника «Спартака» Самуэля Жиго. 

Igo0rek: Здоровья! 

311: Здоровья Жиголо. Кресты это всегда печально.

AmG1991: Скорейшего выздоровления Жиго! Врагу такого не пожелаешь!(

Snake Plissken: Здоровья.

AntiherQ1488: Очень печально. Скорейшего выздоровления.

makkie: Очень плохо, здоровья Жиго! Как здорово начал сезон, сходу усилил команду - и на тебе: кресты и полгода минимум без футбола(

spartach n1: Черт, то чего и боялись! Здоровья Жиго.

Kostya_Kostya: Хоть Спартак и наш соперник, но чисто по-человечески. Сами знаем, что такое терять основных игроков, недавно Нобоа потеряли, неизвестно ещё, что там с Дриусси. Здоровья ему!

ПерекатиПоле: Жиго здоровья, но глупо говорить что его сломал Дзюба. Таких толчков за игру сотни. У нас на крестах сидят Кокора, Маманна, Нобоа. Раньше в игре со Спартаком кресты рвал Данни.

Bayern Best: Очень жаль. Дай бог ему здоровья.

Расул Манаев: Здоровья и скорейшего возвращения на поле!!!

armeec_: и снова кресты. Когда смотрел матч и данные моменты с Жиго, сразу пролетела мысль про кресты. Здоровья ему, хоть и Спартач. У нас вон тоже парни с крестами на больничке.

Дед за ЦСКА: Жаль, однако, кресты, как оказалось, преследуют не только ЦСКА. Всем травмированным скорейшего выздоровления.

Риелтор с берегов Невы: Конечно, сочувствую игроку, его родным и близким, команде. Это контактная игра, может случиться с каждым. Игроку здоровья, Спартаку побед на международной арене.

Сергей Саныч: Жаль парня. Здоровья ему и скорейшего восстановления.

Прискорбно, но не для всех даже это повод вести себя по-человечески. Это относится и к гадким комментариям о состоянии здоровья Жиго, и к тем, кто желает неприятностей Дзюбе. Это грязь и стыд, господа. К счастью, они в меньшинстве.  

Alista: Скоро в Спартаке начнется эпидемия крестов, виноват физрук. 

galem72: Надеюсь, Дзюбе воздастся!

Abverin: Причем здесь Дзюба, если ... в него врезался?

Don trambon: Ташайка ю некст?)

ziborock: Бог не Микишка....Думаю Дзюбе еще аукнется толчок в спину!

Кресты и дисквалификации: Дзюба vs Жиго = Веллитон vs Акинфеев?

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 20:39
Чистяков опять пупсиков веселит.
Abverin
Abverin
сегодня в 20:37
Бредятина, а не статья.
Авторитетное мнение
Авторитетное мнение
сегодня в 20:28
Литейный 4:
Все ясно с тобой клоновод. Правда глаза колет и отмазы ищешь! Зенит в СССР был абсолютным рекордсменом, и сейчас рекордсмен по посещаемости. Свободен. Хрю вам хрю Гыгыгы
Я от тебя ничего другого и не ожидал. И про правду мне понравилось, улыбнулся. И правда кому-то она глаза колет. Наверное, тяжело принять, что питерская публика так хотела посмотреть на Спартак, что добавили места на стадионе. А местные игры Зенита и Динамо никогда и половины этого интереса к Спартаку не вызывали. Советский петербуржец знал на кого смотреть интересно, а на кого нет.
Хорошего вечера тебе, Стёпа.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:24
Авторитетное мнение:
Ты невнимательно читаешь, Степан. Вторая игра была через неделю после первой. А раз ради Спартака возвели дополнительные трибуны, то партия заполнила их и на вторую игру. 59-й год как-никак, распоряжения выполнялись безукоризненно. В любом случае, внимание зрителей привлекли две московские команды, а не игра собственного клуба.
Все ясно с тобой клоновод. Правда глаза колет и отмазы ищешь! Зенит в СССР был абсолютным рекордсменом, и сейчас рекордсмен по посещаемости. Свободен. Хрю вам хрю Гыгыгы
Авторитетное мнение
Авторитетное мнение
сегодня в 20:21
Литейный 4:
И на следующий матч с ЦСКА тоже Спартак набрал 110 тысяч на стадионе Кирова в Питере? Гыгыгыгы
Ты невнимательно читаешь, Степан. Вторая игра была через неделю после первой. А раз ради Спартака возвели дополнительные трибуны, то партия заполнила их и на вторую игру. 59-й год как-никак, распоряжения выполнялись безукоризненно.
В любом случае, внимание зрителей привлекли две московские команды, а не игра собственного клуба.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:19
Авторитетное мнение:
Первая из этих игр была со Спартаком, ради приезда которого на Кирова даже дополнительные трибуны сделали. Это не Зенит собрал, а Спартак своим приездом. Ну а вторая игра просто по инерции через неделю на том же месте смотрели на армейцев. На Зенит было смотреть не интересно, а вот приезда Спартака потребовал аж реконструкцию стадиона - вот что значит действительно народная команда.
И на следующий матч с ЦСКА тоже Спартак набрал 110 тысяч на стадионе Кирова в Питере? Гыгыгыгы
Авторитетное мнение
Авторитетное мнение
сегодня в 20:17
Литейный 4:
Лол. Зенит собирал дважды по 110 тысяч на Кирова. Вот это точно никому не снилось. Гыгыгы
Первая из этих игр была со Спартаком, ради приезда которого на Кирова даже дополнительные трибуны сделали. Это не Зенит собрал, а Спартак своим приездом. Ну а вторая игра просто по инерции через неделю на том же месте смотрели на армейцев.
На Зенит было смотреть не интересно, а вот приезда Спартака потребовал аж реконструкцию стадиона - вот что значит действительно народная команда.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 20:15
Литейный 4:
Лол. Зенит собирал дважды по 110 тысяч на Кирова. Вот это точно никому не снилось. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:03
saha100:
Спартак собирал на матчах лч с Реалом и арсеналом больше 80 тысяч. Вам в жизни не побить этот рекорд. Видимо половина на стадионе были наши болельщики. Поэтому и 60 тыщ
Лол. Зенит собирал дважды по 110 тысяч на Кирова. Вот это точно никому не снилось. Гыгыгы
отменный
отменный
сегодня в 20:01
sir-5 мудрый человек.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 20:01
Жиго: самое обидное что травму получил в матче против средней команды и средних игроков
saha100
saha100
сегодня в 19:48
Классно было в 2006-2007 годах. Ипли Зенит по полной
saha100
saha100
сегодня в 19:46
Спартак собирал на матчах лч с Реалом и арсеналом больше 80 тысяч. Вам в жизни не побить этот рекорд. Видимо половина на стадионе были наши болельщики. Поэтому и 60 тыщ
parallels
parallels
сегодня в 19:36
посещаемость реально огонь, и это при том, что минимальная цена на билет была 1300. абсолютный рекорд ЧР - 67 тыщ, на московском дерби в луже. в теории, наш стадион может вместить почти 70, если установить все временные трибуны, и переплюнуть рекорд.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:32
К чему эта подборка?
Можно такие подборки делать после каждой игры.
Sergus
Sergus
сегодня в 19:30
Чистяков опять чушь какую-то написал из набора чужих мнений, в основном, свиных.
Рoже Милла
Рoже Милла
сегодня в 19:30
Больше всего раздражает газпромовский СМИ-рупор, который из каждого утюга трубил, что Спартак не выигрывает в Питере уже целых 6 ЛЕТ! Но почему они не вспоминают что и Зенит не может выиграть у Спартака в Москве те же самые ШЕСТЬ ЛЕТ?
Беланов
Беланов
сегодня в 19:28
Я конечно понимаю, что это моя цитата и она великолепна как ни крути - но к чему она тут? Просто ради того чтобы быть?

Snake Plissken: Здоровья
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