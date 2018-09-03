«Питерцы, где авоська голов?» Читатели «Соккер.ру» - о битве «Зенита» и «Спартака»

сегодня, 19:21

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» - самые обсуждаемые в России. «Соккер.ру» не упускает возможности зафиксировать реплики вокруг сражения претендентов на чемпионство.

Около 900 комментариев вы оставили непосредственно на странице матча «Зенит» - «Спартак». Проследим, как менялись настроения и мнения, какими были ожидания и совпали ли они с реальностью.

Wolf77785: только разгром, остальное для Зенита - поражение!

ЮГ РОССИИ: Примерное развитие событий в матче. Зенит забьет быстро два гола и начнется ватокатная игра.

sir-5: Футбола, похоже, не предвидится, будет беготня и костоломство. Пресса, руководство и соцсети «перекачали» игроков, и они вышли биться, а не играть. Если не успокоятся, то только искалечат друг друга, а зрелище только пострадает.

Воин666: Зенит не правильно играет, надо бить с 60 метров, а Максименко там уже сам разберётся.

EvgenyS: У Рассказова стальные нервы.

alfranza: Молодой Рассказов пока лучший!

tolctoy: 100-процентный пенальти. Москалёв молчит. Дзюба травмирует Жиго, свисток молчит. Куплен судейка.

Absinthe3: Глушаков - инородное тело в составе спартачей. Надо менять.

Буллитт: Паредеса пора удалять.

За Ливерпуль: Семака снимать надо, не тянет он команду. Полный бардак в защите.

ЮГ РОССИИ: По пенальти 1:1.

stachel: Пенки, конечно, были и нам и пупсам. Но то, что Пищевик класснее это, по-моему, очевидно. И в атаке, и в обороне. Это хорошо видно по скорости и точности хождения мяча в атаке и четкости в обороне. Зениту откровенно не хватает персонального класса 5-6 игроков.

lexatver: Кто бы мог подумать, что Мельгарехо в обороне надежнее Комбарова.

Ksad: Не понимаю, эти команды физруки тренируют что ли? Где скорости и опасные моменты? Какой-то типичный РПЛ , толкотня и суета, скукота.

ROMA DROGBA: Судья – клоун, причем в обе стороны.

Locomotive Breath: Футболисты на второй тайм выйдут в боксёрских перчатках).

DEXEZ: Максименко хорошо играет позиционно, все удары прямо в руки ему. Или он как в мультике: «без труда и без науки, попади мне прямо в руки...»?

порт: С комментатором явно ТВ не угадало. Нудно и не профессионально.

морозз: Физически Зенит смотрится посильнее, футболисты Спартака традиционно выглядят уставшими под конец матча! Нет ракеты Промеса!

Ksad: Что несут комментаторы. Какая потрясающая игра? Может, я что-то не то смотрю. Тут я вижу только страсти и борьбу.

А теперь – самые взвешенные и, напротив, острые и яркие мнения, выраженные после финального свистка.

karna-vera: Питерцы! Где авоська голов? Кто украл?))

Павел Серебреницкий: Кругом ругань, угомонитесь, Господа. Ругань - это признак слабости в аргументах. Играли обе команды средненько и грубо, но Спартак играл грубее. Судья судил плохо, два пенальти были, но он простил. Кто будет впереди – поживем, увидим. Другого футбола у нас нет, так что либо не смотрите, либо воспринимайте спокойно, что есть.

mangoх12: Раз никто не забил, значит, Гинер все купил!

Zimka: Матч огонь, судейство никакое в обе стороны.

d_fincher: Результат для Спартака неплохой. Выездная ничья с Зенитом - звучит в пользу Спартака. Тяжело, что Зенит своей грязной игрой травмировал лидера московской защиты, после этого игра, увы, стала менее надежной, и атака посыпалась. К тому же без Промеса. Но ничего. Передайте Спартаку, что я доволен)) А в Москве будем гонять Зенит.

iNels: Спартак приятно удивил. Рассказов, Ломовицкий, Роша - столько обновлений и выстояли. Ну и судья понравился. не стал губить сухари команд двумя пенками в обе стороны. Все правильно сделал.

makkie: Закономерная ничья - моментов примерно поровну, судейских ошибок тоже. Спартак скорее приобрел одно очко, ибо с уходом Промеса атака стала слабее + травма Жиго. Умеем терпеть, выжидать - это плюс. Максименко очередной сухарь в чемпионате - пока лучший!

n272nm: Я бы сказал, что счет по игре, но не могу не отметить безобразное судейство. Я не знаю, сколько ... заплатили, чтобы судья не поставил пенальти 146% пенальти в ворота Спартака. Удар прямой ногой, шипами, в голову, в штрафной - это крепкая пятерка.

tuman960: Результат справедлив! Клуб сделал большую ошибку, назначив главным тренером Семака. В результате, есть футболисты на поле, а тренера нет НИГДЕ! Семак – средний тренер для клубов второй восьмёрки!

Kostya_Kostya: Интересная игра. Как мне кажется, да и по статистике Зенит был чуть ближе к победе. Но ничья скорее более справедливый итог. Как такового большого преимущества у нас не было. Хотелось бы видеть какие-то яркие комбинации в атаке. Защита часто тупит, приобретений не было, может, Маммана поможет? Жаль, что нули на табло, а могли бы команды как минимум 3 забить.

Владимир_Спартак: Закономерный результат. Порадовали молодые воспитанники Спартака, а также Мельгарехо.

старина: Спартак не победил по одной причине, нет толкового напа. И даже несмотря на это, судейка не дает чистейший пеналь на Педро Роше в первом тайме, а фол сзади на Жиго остается без внимания, хотя основной защитник выбыл из-за травмы. Ну да ладно, там же великий Дзюба нарушал, его нельзя наказывать. Рассказов неплох, Ломовицкому еще работать, Зобнин не очень свеж. Работаем дальше.

Порядочная свинья: Счет по игре. Стратегически это на руку Спартаку. Судья отработал нормально, не испортил игру. Показалось, что во втором тайме Спартак не стал рисковать (по-моему, напрасно) и решил довольствоваться малым, т.е. ничьей. В принципе, Зенит ничего особенного не показал, Спартак спокойно добыл ничью. Карреру тоже можно понять: Промес ушел, Жиго получил травму, да и с Мельгарехо были опасения. Потому и решили, что ничья тоже неплохо.

йинегве: Экспресс из 10 событий мне запороли, 9 зашли, а здесь нужен был всего то один гол на двоих! Короче,не надо на рпл ставить)))

бундер: Прекрасная игра, ни на секунду не было скучно. Команды молодцы. Радует, что Каррера стал доверять молодежи, в отличие от матча с Динамо, ошибок было минимум с их стороны. Все трое влились как родные. Мельгарехо раскрывается с лучшей стороны. Хоть Зенит в концовке и поддавил, и перехватил инициативу, вся их игра скатилась к навесам на двух столбов. Судейство спорное, в обе стороны много жёлтых не дали. Прекрасный матч.

Дима Головашич: Зенит снова нащупал свою игру. Связка Заболотный-Судья-Дзюба разрывает оппонентов.

dinoel: Судья - трус. Надо было ставить пенальти, были бы голы, игра совсем другая. Результативности нет из-за судей трусов.

Artemon9: Читаю комментарии и понимаю, что некоторые школьники завтра на уроках будут сонными.

Литейный 4: Худший матч Зенита в чемпионате. Таких середняков не смогли уделать. Гыгыгы

Не осталась без вашего внимания новость о том, что посещаемость матча «Зенит» - «Спартак» стала рекордной для встреч чемпионата России, проходивших вне Москвы.

Colonist: Это на Спартак народ идет! Приятно!

makkie: Интересно, соберет ли еще Зенит хоть раз такую цифру в РПЛ с другими соперниками?

Литейный 4: 58 тысяч пришло посмотреть на разгром Спартака. Но Зенит не оправдал их надежды. Только пара тысяч спартачей ушли довольные результатом.

ВЦСПС: Было бы странно, если стадион города одной команды, в принципиальной игре собирал бы меньше зрителей.

Белорусский вокзал: На Зенит ходят 60 тыс, на Спартак в 2 раза меньше! А они ещё с пеной у рта хвастались своей посещаемостью 2 сезона назад. Теперь даже на Ростов больше ходят! Гы-гы

И, конечно же, омрачила встречу тяжелая травма ведущего защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Igo0rek: Здоровья!

311: Здоровья Жиголо. Кресты это всегда печально.

AmG1991: Скорейшего выздоровления Жиго! Врагу такого не пожелаешь!(

Snake Plissken: Здоровья.

AntiherQ1488: Очень печально. Скорейшего выздоровления.

makkie: Очень плохо, здоровья Жиго! Как здорово начал сезон, сходу усилил команду - и на тебе: кресты и полгода минимум без футбола(

spartach n1: Черт, то чего и боялись! Здоровья Жиго.

Kostya_Kostya: Хоть Спартак и наш соперник, но чисто по-человечески. Сами знаем, что такое терять основных игроков, недавно Нобоа потеряли, неизвестно ещё, что там с Дриусси. Здоровья ему!

ПерекатиПоле: Жиго здоровья, но глупо говорить что его сломал Дзюба. Таких толчков за игру сотни. У нас на крестах сидят Кокора, Маманна, Нобоа. Раньше в игре со Спартаком кресты рвал Данни.

Bayern Best: Очень жаль. Дай бог ему здоровья.

Расул Манаев: Здоровья и скорейшего возвращения на поле!!!

armeec_♞: и снова кресты. Когда смотрел матч и данные моменты с Жиго, сразу пролетела мысль про кресты. Здоровья ему, хоть и Спартач. У нас вон тоже парни с крестами на больничке.

Дед за ЦСКА : Жаль, однако, кресты, как оказалось, преследуют не только ЦСКА . Всем травмированным скорейшего выздоровления.

Риелтор с берегов Невы: Конечно, сочувствую игроку, его родным и близким, команде. Это контактная игра, может случиться с каждым. Игроку здоровья, Спартаку побед на международной арене.

Сергей Саныч: Жаль парня. Здоровья ему и скорейшего восстановления.

Прискорбно, но не для всех даже это повод вести себя по-человечески. Это относится и к гадким комментариям о состоянии здоровья Жиго, и к тем, кто желает неприятностей Дзюбе. Это грязь и стыд, господа. К счастью, они в меньшинстве.

Alista: Скоро в Спартаке начнется эпидемия крестов, виноват физрук.

galem72: Надеюсь, Дзюбе воздастся!

Abverin: Причем здесь Дзюба, если ... в него врезался?

Don trambon: Ташайка ю некст?)

ziborock: Бог не Микишка....Думаю Дзюбе еще аукнется толчок в спину!

Кресты и дисквалификации: Дзюба vs Жиго = Веллитон vs Акинфеев?