Роналдо – новая звезда «Вальядолида»

сегодня, 10:30

Тот случай, когда главная звезда клуба – его президент. «Соккер.ру» рассуждает о необычной сделке – легендарный Роналдо приобрел «Вальядолид».

Многие бывшие футболисты, известные и не очень, начинают тренерскую карьеру, другие становятся функционерами в клубах и федерациях, третьи – агентами. А некоторые сразу метят в президенты. И тут речь не о Джордже Веа, который в буквальном смысле стал президентом Либерии. На днях исполнилась мечта Роналдо о своем маленьком уютненьком клубе – легендарный бразилец купил испанский «Вальядолид» и стал его президентом. Не самое очевидное решение. Блажь? Давайте подумаем.

Роналдо давненько задумывался о покупке какого-нибудь футбольного клуба, о чем признавался своим друзьям в разговорах. Причем изначально речь шла не о каком-то клубе в Бразилии, который требует раскрутки, а именно о европейской команде. Выбор в пользу именно испанского клуба довольно очевиден, поскольку большую часть времени Роналдо проводит в этой стране, имея дом в Мадриде.

Переговоры о сделке начались еще в прошлом сезоне, когда «Вальядолид» выступал во втором дивизионе и был не то чтобы сильно близок к повышению в классе. Ему удалось подняться только посредством турнира плей-офф. Сложно сказать, какие цифры обсуждались тогда, и возросла ли сумма покупки, когда стало известно, что «Вальядолид» будет играть в элитном дивизионе. Известно лишь, что в итоге сумма составила 30 миллионов евро. За эти деньги Роналдо получил контрольный пакет акций – 51 процент. Также он занял пост президента «Вальядолида», а бывший владелец клуба Карлос Суарес остался в администрации на посту операционного директора.

Довольно разумный и плавный переход власти. Сам Суарес не был в силах в достаточной мере обеспечить «Вальядолиду» финансирование, у клуба было довольно много долгов, он занимался экономическим выживанием, что является участью многих испанских небольших клубов. Появление инвестиций от Роналдо пришлось очень кстати. При этом Роналдо, который на презентации говорил о своем богатом накопленном опыте, не стал сразу менять все руководство и взваливать на себя всю ответственность и дела.

Он оставил Суареса в руководстве, чтобы не возникало потрясений, чтобы Карлос уберег его от возможных управленческих ошибок, поскольку больше знает эту команду, этот клуб, особенности функционирования различных хитрых испанских регламентов: и спортивных, и экономических. Это важные нюансы – об этом невольно думаешь, глядя на то, как лихо испанская налоговая наседает на футболистов и тренеров, ловя их на осознанных или не очень нарушениях. Работа в Испании требует тонкого подхода.

Для чего же самому Роналдо «Вальядолид»? Можно распространять разные мнения. Вряд ли бразилец много лет был большим поклонником этого клуба, страстным фанатом, который спал и видел себя в «Вальядолиде». Об этом говорит хотя бы то, что перед покупкой этого клуба Роналдо предпринимал еще как минимум две попытки купить другие команды – «Хетафе» и «Тенерифе». Однако получил отказ от владельцев. То есть тут не в болельщицких пристрастиях дело. Можно допустить, что для Роналдо это просто игрушка, попытка попробовать себя большим менеджером. Тогда все рассуждения, в общем, ни к чему. Подождем, пока наиграется и продаст другому любителю футбола от бизнеса. Но интереснее поискать другие мотивы.

Сам бразилец точного ответа не дает. На презентации он ограничился общими словами, содержание которых можно было предугадать – дежурные фразы:

«На протяжении всей карьеры я получил большой опыт, который готовил меня к этому. Мы хотим сформировать лучшую по возможности команду и сделать прозрачным управление клубом. Во всех своих действиях мы будем руководствоваться социальными интересами».

Последняя фраза довольно интересная. Что Роналдо имел в виду? Вероятно, у бразильца есть некая необычная идея по развитию клуба, поэтому он выбрал такой более-менее экономичный вариант, при этом команда, выступающая в высшем дивизионе сильного чемпионата. Отличная площадка для экспериментов. «Вальядолид» и на виду, что подогревает интерес, но в то же время не требует каких-то огромных вложений, а от команды не ждут больших свершений. Если «Вальядолид» просто не вылетит из элиты и будет заниматься экспериментами Роналдо, болельщики все простят. Да и болельщицкая база не такая уж большая. Это весьма скромный клуб. Что, кстати, подтверждает идею о том, что Роналдо вряд ли думал о каком-то прорыве в плане маркетинга, спортивных достижений. Банально материально-техническая и фанатская база не позволит совершить прорыв.

Остается только думать о том, что Роналдо помышляет о развитии игроков, вероятно, в этой области у него те самые идеи, которые он хочет применить. Ну, либо возвращаемся к мысли про то, что большому бизнесмену захотелось получить новую игрушку. Роналдо все-таки не похож на человека, который просто так будет сорить 30 миллионами евро. Какой-никакой опыт в бизнесе у бразильца есть. Он вложил немало средств в развитие киберспорта в Бразилии, вкладывал деньги в автогонки. Но первым делом после завершения карьеры вошел в бизнес в области спортивного маркетинга, а также открыл агентскую компанию, представляющую интересы перспективных бразильских футболистов.

Возможно, в их раскрутке в Европе как раз не хватало такого клуба, как «Вальядолид», который может стать для них перевалочной базой, транзитным пунктом на пути в более сильные команды. Или же Роналдо хочет выращивать местных воспитанников «на продажу», хочет реализовать свою агентскую схему уже в Европе. Имея у себя в распоряжении целый клуб, это сделать проще. Основательный такой подход. В любом случае за «Вальядолидом» станет следить интереснее. Можно гадать, куда метнет клуб этот бразильский бизнесмен.