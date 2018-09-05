Роналду после победы в ЛЧ-2007/08 сразу пошел на тренировку

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Нуну Вивейруш, двоюродный брат нападающего Криштиану Роналду, рассказал, что португалец после победы в финале Лиги чемпионов-2007/08 в составе МЮ над «Челси» не пошел на вечеринку со всей остальной командой, а по возвращении в Манчестер сразу приступил к очередной тренировке.

Я жил с Криштиану в Манчестере в течение пяти лет, это незабываемое время. Наверное, все помнят финал Лиги чемпионов в 2008 году. Знаете, что сделал Роналду, когда команда в ту ночь вернулась в Манчестер? Он сразу пошел на тренировку. Он продолжал трудиться, став обладателем Лиги чемпионов. Такой вот он, настоящий сын Мадейры.

Роналду в том финале открыл счет с игры, однако в серии послематчевых пенальти свою попытку не реализовал.

Ранее итальянский специалист Карло Анчелотти, работавший с Роналду в «Реале», поведал, что Криштиану по ночам принимал ванны со льдом.