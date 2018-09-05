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Роналду после победы в ЛЧ-2007/08 сразу пошел на тренировку

сегодня, 22:58

Нуну Вивейруш, двоюродный брат нападающего Криштиану Роналду, рассказал, что португалец после победы в финале Лиги чемпионов-2007/08 в составе МЮ над «Челси» не пошел на вечеринку со всей остальной командой, а по возвращении в Манчестер сразу приступил к очередной тренировке.

Я жил с Криштиану в Манчестере в течение пяти лет, это незабываемое время.

Наверное, все помнят финал Лиги чемпионов в 2008 году. Знаете, что сделал Роналду, когда команда в ту ночь вернулась в Манчестер? Он сразу пошел на тренировку. Он продолжал трудиться, став обладателем Лиги чемпионов. Такой вот он, настоящий сын Мадейры.

Роналду в том финале открыл счет с игры, однако в серии послематчевых пенальти свою попытку не реализовал. 

Ранее итальянский специалист Карло Анчелотти, работавший с Роналду в «Реале», поведал, что Криштиану по ночам принимал ванны со льдом.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 23:49
ну а вечерами он мечтал о закатах в Марокко, ведь на свой самолет, который унесет в те теплые обьятья... ой, края, еще денег не было.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 23:38
Оттачивал скиллы дайвинга.
kiendjin
kiendjin
сегодня в 23:29
Василиса потекла.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 23:25
Вот поэтому он лучший! Премер для всех каких высот можно достичь трудом! А кто будет ленивый как Месська лежать чипсы на диване жевать тот уже к 30 годам бегать не сможет а толко с тросточкой ковылять по полю.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 23:23
Кокорин бы пошел искать слабее себя
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 23:17
Его трудолюбию и целеустремленности просто нет равных
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 23:07
Ничего себе!)))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 23:04
Эххх, не подскользнись тогда Терри....
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