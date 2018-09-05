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В сборную Дании вызваны футзалисты из-за конфликта с основными игроками

сегодня, 23:45

В сборную Дании на сентябрьские матчи против Словакии и Уэльса были вызваны футзалисты и игроки второго порядка национальной команды из-за конфликта датской Федерации футбола с ведущими футболистами. Также в сборную вызваны представители из третьей и даже четвертой лиги страны.

Причиной конфликта стал вопрос имиджевых прав. Федерация заключила рекламные контракты с несколькими компаниями, что неприемлемо для футболистов, поскольку у них есть свои личные договоры.

В «обновленном» составе Дания уже успела проиграть Словакии в контрольной игре (0:3).

Напомним, что Дания дошла до 1/8 финала последнего чемпионата мира.

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