  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

Владелец «Лидса» подарил футболку клуба Папе Римскому

сегодня, 20:11

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани подарил футболку клуба Папе Римскому Франциску.

Это эмоциональный и уникальный момент - встретиться с его святейшеством Папой Римским и вручить ему футболку «Лидса». У нас появился особенный болельщик.

Стоит отметить, что сам Папа Римский Франциск родом из Аргентины и с давних времен поддерживает местный «Сан-Лоренсо», а также сборную Аргентины.

«Лидс» после 6 туров Чемпионшипа занимает первое место в таблице, набрав 14 очков. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роналдо – новая звезда «Вальядолида»
Сегодня, 10:30Сергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опека6
Йоахим Лёв ввел комендантский час в сборной Германии
Вчера, 22:42 11
«Сампдория» и «Специа» помогут родственникам жертв обрушения моста в Генуе
Вчера, 22:37 1
Берлускони может вернуться в футбол, купив «Монцу»
Вчера, 21:27 2
Моуриньо получил год условного срока
Вчера, 14:56 77
Лемина оштрафован на 96 тыс. фунтов
Вчера, 14:24 2
Обсудить
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:44
"Его святейшество"...

А казалось бы 21 век на дворе, в космос летаем, век научного прогресса...
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 20:38
а грозовский получил футболку зенита и 14 лет...
iNels
iNels
сегодня в 20:13
папа рад. на тряпки порезать и сгодится в хозяйстве)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100