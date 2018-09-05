Владелец «Лидса» подарил футболку клуба Папе Римскому

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Владелец «Лидса» Андреа Радриццани подарил футболку клуба Папе Римскому Франциску.

Это эмоциональный и уникальный момент - встретиться с его святейшеством Папой Римским и вручить ему футболку «Лидса». У нас появился особенный болельщик.

Emotional and unique moment to meet his holiness @pontifex and donate an @lufc jersey... 🙏💛💙⚽ we have one special supporter pic.twitter.com/Z4hpbEXiGD — Andrea Radrizzani (@andrearadri) 5 сентября 2018 г.

Стоит отметить, что сам Папа Римский Франциск родом из Аргентины и с давних времен поддерживает местный «Сан-Лоренсо», а также сборную Аргентины.

«Лидс» после 6 туров Чемпионшипа занимает первое место в таблице, набрав 14 очков.