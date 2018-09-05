Владелец «Лидса» подарил футболку клуба Папе Римскому

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани подарил футболку клуба Папе Римскому Франциску.
Это эмоциональный и уникальный момент - встретиться с его святейшеством Папой Римским и вручить ему футболку «Лидса». У нас появился особенный болельщик.
Стоит отметить, что сам Папа Римский Франциск родом из Аргентины и с давних времен поддерживает местный «Сан-Лоренсо», а также сборную Аргентины.
«Лидс» после 6 туров Чемпионшипа занимает первое место в таблице, набрав 14 очков.
А казалось бы 21 век на дворе, в космос летаем, век научного прогресса...
А казалось бы 21 век на дворе, в космос летаем, век научного прогресса...