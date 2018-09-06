Погба: «Мои отношения с Моуриньо как у игрока и тренера»

сегодня, 16:36

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поведал о своих отношениях с главным тренером команды Жозе Моуриньо, а также ответил на вопрос о будущем.

Ранее сообщалось, что у футболиста и тренера крайне натянутые отношения.