Погба: «Мои отношения с Моуриньо как у игрока и тренера»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поведал о своих отношениях с главным тренером команды Жозе Моуриньо, а также ответил на вопрос о будущем.
Ранее сообщалось, что у футболиста и тренера крайне натянутые отношения.
Мы с Моуриньо относимся друг к другу как тренер и игрок. Это остается неизменным. Я всегда выкладываюсь на 100 %, всегда хочу побеждать, всегда буду биться.
Мое будущее, как и будущее Моуриньо, в Манчестере. У меня еще долгосрочный контракт, так что я здесь. А в будущем, кто знает, что произойдет.