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Погба: «Мои отношения с Моуриньо как у игрока и тренера»

сегодня, 16:36

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поведал о своих отношениях с главным тренером команды Жозе Моуриньо, а также ответил на вопрос о будущем. 

Ранее сообщалось, что у футболиста и тренера крайне натянутые отношения.

Мы с Моуриньо относимся друг к другу как тренер и игрок. Это остается неизменным. Я всегда выкладываюсь на 100 %, всегда хочу побеждать, всегда буду биться.

Мое будущее, как и будущее Моуриньо, в Манчестере. У меня еще долгосрочный контракт, так что я здесь. А в будущем, кто знает, что произойдет.

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