Рауш: «Атмосфера на стадионе усложнит и без того непростой для нас матч»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш поделился ожиданиями от предстоящей гостевой игры с Турцией в рамках Лиги Наций.

Прекрасно знаю, что в Турции непросто играть приезжим командам. В этой стране выступает несколько моих знакомых из Германии, они рассказывали об этом. Кроме того, у них очень техничная и сильная сборная. Нам и так будет непросто, а за счёт атмосферы на выездном стадионе будет ещё сложнее. Будем готовиться — надо быть уверенными, что мы способны выиграть этот матч.