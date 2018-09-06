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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип КазахстанКазахстан 0:2 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 Матч завершен Логотип АрменияАрмения 2:1 Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 Идет второй тайм, 70’ Логотип ГерманияГермания 0:0 Логотип ФранцияФранция 2.43 3.68 3.01
21:45 71’ Логотип УэльсУэльс 4:1 Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 72’ Логотип СловенияСловения 1:2 Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 73’ Логотип НорвегияНорвегия 2:0 Логотип КипрКипр - - -
21:45 72’ Логотип ЛатвияЛатвия 0:0 Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 73’ Логотип ГибралтарГибралтар 0:2 Логотип МакедонияМакедония - - -
22:00 Идет второй тайм, 57’ Логотип ЧехияЧехия 1:1 Логотип УкраинаУкраина - - -
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21:45 71’ Логотип АвстрияАвстрия 2:0 Логотип ШвецияШвеция - - -
21:45 70’ Логотип ПортугалияПортугалия 1:1 Логотип ХорватияХорватия 2.6 3.13 3.01
21:45 68’ Логотип НидерландыНидерланды 1:1 Логотип ПеруПеру - - -
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Орлов: «Семак сказал руководству, что хорошо бы получить Маркизио»

сегодня, 22:15

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит».

Именно во время матча со «Спартаком» решилась судьба приглашения Маркизио в «Зенит». Большое руководство клуба определилось: да, надо брать, потому что не хватает связующего игрока в центре поля. К сожалению, Нобоа надолго выбыл, и Семак сказал руководству, что хорошо бы получить Маркизио. С Клаудио давно велись переговоры, он был на связи, хотел перейти в «Зенит», но всё думали, есть ли смысл приглашать за немалые деньги футболиста, которому 32 года.

Сразу хочу отметить важный момент: Семак как футболист пришёл в «Зенит», когда ему было 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет играть Маркизио. Конечно, мы общаемся с Сергеем Богдановичем. Я начал говорить с ним о форме Маркизио, о его серьёзной травме, из-за которой он долго не играл в «Ювентусе». Но Семак мне сказал: «Это же профессионал на сто процентов, и он себя обязательно подготовит». Он играет в умный футбол, а «Зениту» этого как раз не хватает.

Маркизио vs Глушаков. Хавбеки «Зенита» и «Спартака»

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:13
Орлов : ".....но всё думали, есть ли смысл приглашать за немалые деньги футболиста, которому 32 года."

Думали, думали.....и пригласили бесплатно...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:08
Он играет в умный футбол, а «Зениту» этого как раз не хватает.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А пока Зенит играл и играет в глупый футбол??? Эх , Гена, не умеешь ты умно выражаться, надо нового комментатора Питеру искать!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:53
Умный Маркизио в окружении дураков - это наказание какое-то!
Alista
Alista
сегодня в 22:40
ndedov:
То есть Семак мог и Месси назвать, вот промах то его!
Промах пока в твоем спартаке.
Alladins
Alladins
сегодня в 22:39
Ангел неБесГрешен:
Семак просто въехал, что никого приглашать не собираются и согласился и на такой вариант. В кои то веки конюшня потратилась больше, чем Зенит ;) МоскоФские бабули будут довольны...
Опять билеты на самолет подорожают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:37
Семак просто въехал, что никого приглашать не собираются и согласился и на такой вариант.
В кои то веки конюшня потратилась больше, чем Зенит ;)
МоскоФские бабули будут довольны...
Abverin
Abverin
сегодня в 22:32
Правильное решение и Семака и руководства.
Abverin
Abverin
сегодня в 22:32
ndedov:
То есть Семак мог и Месси назвать, вот промах то его!
Нет, нужно было промеску перехватить.
Озеров
Озеров
сегодня в 22:31
Семак еще на 87 минуте орал - "Пригласите Клавку, ГОРИМ".
ndedov
ndedov
сегодня в 22:29
То есть Семак мог и Месси назвать, вот промах то его!
Озеров
Озеров
сегодня в 22:29
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 22:28
    Короче, "большое руководство клуба" (новый термин у бакланов) поручило Орлову назначить стрелочником Серёжу, если Маркизио чё!
    Gunslinger
    Gunslinger
    сегодня в 22:19
    Ну и слава Богу!
    iNels
    iNels
    сегодня в 22:17
    "но всё думали, есть ли смысл приглашать за немалые деньги футболиста, которому 32 года"

    в россии начали задаваться такими вопросами? похвально)
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