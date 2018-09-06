Орлов: «Семак сказал руководству, что хорошо бы получить Маркизио»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит».

Именно во время матча со «Спартаком» решилась судьба приглашения Маркизио в «Зенит». Большое руководство клуба определилось: да, надо брать, потому что не хватает связующего игрока в центре поля. К сожалению, Нобоа надолго выбыл, и Семак сказал руководству, что хорошо бы получить Маркизио. С Клаудио давно велись переговоры, он был на связи, хотел перейти в «Зенит», но всё думали, есть ли смысл приглашать за немалые деньги футболиста, которому 32 года.

Сразу хочу отметить важный момент: Семак как футболист пришёл в «Зенит», когда ему было 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет играть Маркизио. Конечно, мы общаемся с Сергеем Богдановичем. Я начал говорить с ним о форме Маркизио, о его серьёзной травме, из-за которой он долго не играл в «Ювентусе». Но Семак мне сказал: «Это же профессионал на сто процентов, и он себя обязательно подготовит». Он играет в умный футбол, а «Зениту» этого как раз не хватает.