Спортдиректор тульского «Арсенала»: «Атмосфера в команде позитивная»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков прокомментировал старт сезона для туляков. «Канониры» после шести туров занимают 12-е место.

Нельзя забывать о том, что в «Арсенале» работает новый главный тренер, у которого свои требования, свое видение игры. В такой ситуации всегда нужно время. Я нахожусь в команде и могу твердо сказать, что идет абсолютно нормальный рабочий процесс. Игроки привыкают к главному тренеру, Олег Кононов узнает возможности футболистов. Атмосфера в команде позитивная.

Если говорить о набранных очках и посмотреть в турнирную таблицу, то мы увидим, что между 13-м и 6-м местом разница сейчас составляет четыре очка. Плотность необычайно высокая. Два тура и все может кардинально поменяться. И думаю, такая ситуация будет продолжаться еще достаточно долго. Все будут отбирать очки друг у друга.