Черчесов: «Дзюба заслуживает выводить сборную как капитан»

сегодня, 13:40

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча первого тура группового этапа Лиги Наций рассказал о том, почему форвард Артем Дзюба будет выступать с капитанской повязкой.

Что касается Дзюбы, это логично, что он капитан. У нас Игоря Акинфеева сейчас нет, Смолова тоже, Самедов приостановил выступление за сборную. Артём – самый опытный футболист команды и заслуживает выводить её как капитан.

Ранее Черчесов поделился ожиданиями от выездного матча с командой Турции в Лиге Наций.