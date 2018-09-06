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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Черчесов: «Дзюба заслуживает выводить сборную как капитан»

сегодня, 13:40
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча первого тура группового этапа Лиги Наций рассказал о том, почему форвард Артем Дзюба будет выступать с капитанской повязкой.

Что касается Дзюбы, это логично, что он капитан. У нас Игоря Акинфеева сейчас нет, Смолова тоже, Самедов приостановил выступление за сборную. Артём – самый опытный футболист команды и заслуживает выводить её как капитан.

Ранее Черчесов поделился ожиданиями от выездного матча с командой Турции в Лиге Наций.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:44
А не покажи Дзюба "усы" на весь мир?
Кем бы он сейчас был?
Как всегда поленом?
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 14:27
ДЗЮБА ПРОСТО МОЛОРИК. ЖАЛЬ С СПАРТЯКОМ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ ГОЛ. НИЧЕГО ЩАС КОКОРИН ВЫЙДЕТ И МАММАНА, А ТАМ ЕЩЕ К ЯНВАРЮ САЛОМОНА ИЗ ЛУКОШКА ВЫТЯНУТ. АДСКАЯ СМЕСЬ БУДЕТ
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:01
Удачи сборной .
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