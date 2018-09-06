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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип КазахстанКазахстан -:- Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.46 3.49 3.11
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
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Черчесов: «Сборная России стартует в новую эру»

сегодня, 13:34
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от выездного матча с командой Турции в Лиге Наций.

Мы не выбираем жеребьёвку и не можем на неё повлиять. Всегда с удовольствием приезжаем в Турцию и очень рады здесь находиться. А так, играли два контрольных матча. Будет непростой матч. Все матчи Турции, которые мы просматривали, команда провела на серьёзном уровне. Нам важно соответствовать и одержать победу, выступать с полной самоотдачей.

В чём отличия команды от той, что выступала на чемпионате мира? Много отличий. У нас много новых игроков, и подготовка — не три месяца. Мы верим в новых игроков, получается, стартуем в новую эру. А так, всё как раньше — есть флаг, есть страна, и мы должны соответствовать той планке, которую подняли.

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