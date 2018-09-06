Смородская - о Фернандеше: «Радовался бы, что вообще контракт предлагают»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о полузащитнике команды Мануэле Фернандеше. Сообщалось, что «железнодорожники» планирует урезать зарплату футболисту на 40%.

На месте Фернандеша радовалась бы, что ему в таком, мягко говоря, не юном возрасте вообще контракт предлагают! Можно было бы еще больше сократить, а не только на 40%! Потому что совершенно непонятно, как станет играть возрастной футболист. Кроме того, у него очень непростой, проблемный характер. Сложный человек.

При мне Мануэл не выходил на поле только из-за характера? Что значит «при мне»? Я в состав игроков не ставила. Есть главный тренер, который решает, кто выходит. Но почему-то у Фернандеша со всеми специалистами возникали проблемы. Со всеми. Это его особенность. Нигде нормально, стабильно не выступал. Ругался в сборной Португалии. Понимаете? Повторю — проблемный человек, плохо уживается в коллективе. У меня есть подозрение, что если с ним продлят соглашение, то вообще перестанет играть.