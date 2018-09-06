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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип КазахстанКазахстан 0:2 Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 54’ Логотип АрменияАрмения 1:1 Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.44 3.64 3.03
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
21:45 сегодня Логотип ЛатвияЛатвия -:- Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 сегодня Логотип ГибралтарГибралтар -:- Логотип МакедонияМакедония - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип НидерландыНидерланды -:- Логотип ПеруПеру - - -
21:45 сегодня Логотип АвстрияАвстрия -:- Логотип ШвецияШвеция - - -
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Смородская - о Фернандеше: «Радовался бы, что вообще контракт предлагают»

сегодня, 19:10

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о полузащитнике команды Мануэле Фернандеше. Сообщалось, что «железнодорожники» планирует урезать зарплату футболисту на 40%.

На месте Фернандеша радовалась бы, что ему в таком, мягко говоря, не юном возрасте вообще контракт предлагают! Можно было бы еще больше сократить, а не только на 40%! Потому что совершенно непонятно, как станет играть возрастной футболист. Кроме того, у него очень непростой, проблемный характер. Сложный человек.

При мне Мануэл не выходил на поле только из-за характера? Что значит «при мне»? Я в состав игроков не ставила. Есть главный тренер, который решает, кто выходит. Но почему-то у Фернандеша со всеми специалистами возникали проблемы. Со всеми. Это его особенность. Нигде нормально, стабильно не выступал. Ругался в сборной Португалии. Понимаете? Повторю — проблемный человек, плохо уживается в коллективе. У меня есть подозрение, что если с ним продлят соглашение, то вообще перестанет играть.

В последнем туре чемпионата России Фернандеш забил гол «Краснодару» с пенальти. 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:49
Колосков, Газзаев, Смородская, смотрю, хорошо себя чувствуют. Один всей родне замки построил и все деньги РФС через свои счета гонял, другой из "Алании" 2 миллиарда вывел, третья на все посты устроила родственников с бешеными зарплатами и покупала игроков реальной ценой в миллион долларов за 5 (это официально, разница понятно где осталась). И интервью еще раздают)
Kerri
Kerri
сегодня в 19:47
Тетя Оля проявилась!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:42
А чё это тётя Оля так нервничает.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:35
Кто её вытащил опять в футбольную тему??? Спорт-Экспресс, ты охренел???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:30
«БАБА С ВОЗУ — КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ»
Как же без неё Локо легче жить стало! Она как страшный сон, возвращается из преисподней и вякает!!!
Анафема её и пусть забудет о Локо!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 19:14
Всплыла!Нашли у кого спросить....еще смешнее от Смо.. читать про характер,склочность и т.д.
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