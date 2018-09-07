Дешам: «Франция ставила цель победить, но соперник был очень мотивирован»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги матча 1-го тура Лиги Наций против Германии (0:0).
Игра была довольно закрытой. Временами сильнее были мы, временами – они.
При владении мячом у нас были кое-какие технические ошибки, но все игроки были в оптимальной физической форме. Они приложили все усилия, чтобы сохранить ничью.
Мы ставили цель победить, но Германия была очень мотивирована после потрясения на ЧМ. Это хороший результат, мы восстановимся и через три дня снова приложим усилия, чтобы добыть очки.