Лёв: «Мы сыграли хорошо, но реабилитироваться сможем только на Евро»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв остался доволен игрой своей команды в матче 1-го тура Лиги Наций против Франции (0:0).

Был важен не только результат, но и качество нашей игры. Было важно показать нашу реакцию на то, что случилось ранее. И мне кажется, что команда преуспела. Мы могли забить несколько голов в ворота чемпионов мира.

Мы знали, что Франция будет вдесятером сидеть на своей половине, но было важно быть надёжными в обороне, чтобы не попасться на их контратаку. Это самая сильная их сторона, и мы хорошо с ней справились. Это будет отправной точкой для сборной Германии.

Было бы наивно полагать, что один матч сотрёт негатив чемпионата мира. Это долгий процесс, и мы сможем реабилитироваться только на следующем крупном турнире.