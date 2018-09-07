Далич: «Я и не ожидал красивого футбола с нашей стороны»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги товарищеской встречи с командой Португалии (1:1).

Я и не ожидал красивого футбола с нашей стороны. Мы играли так хорошо, как могли. Это был первый матч после чемпионата мира, и он был непростым. Я это предвидел.

У португальцев очень хорошая, быстрая команда, мы сделали шесть замен по ходу игры.

Сейчас идёт подготовка к чемпионату Европы. Отбор игроков и их тренировка. Будем смотреть на что способна наша команда и отдельные футболисты.

Сегодня мы играли недостаточно агрессивно. Во втором тайме мы крепко держали оборону, но были абсолютно безвредны в атаке. Против Испании мы должны сыграть лучше.