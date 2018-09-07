  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип АзербайджанАзербайджан -:- Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяНовости

Модрич: «У меня хорошие отношения с Роналду. Он поздравил меня с наградой»

сегодня, 02:31
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич после товарищеской игры с Португалией рассказал о том, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду поздравил Модрича с наградой лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА. Ранее наставник хорватской сборной Златко Далич назвал Роналду эгоистом, из-за того что тот не приехал на церемонию награждения.

У меня хорошие отношения с Роналду. Он прислал мне сообщение с поздравлением и написал, что надеется вскоре увидеться со мной.

Мы хорошо ладим с Криштиану и будем продолжать в том же духе, в этом плане ничего не изменится. Индивидуальные награды важны, но главнее всего команда. 

Я счастлив быть в списке лучших игроков [по версии ФИФА]. Победителя определят тренеры и футболисты, так что посмотрим.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бабб: «Ампаду мог сыграть и в тапочках. Сарри должен быть в восторге»
Сегодня, 05:55 0
Неймар: «Я выбран капитаном сборной, потому что многому научился»
Сегодня, 05:09 1
Гиггз: «Мои парни сыграли великолепно»
Сегодня, 04:23 1
О'Нил: «Уэльс просто разбил нашу команду»
Сегодня, 03:45 0
Дешам: «Франция ставила цель победить, но соперник был очень мотивирован»
Сегодня, 03:21 0
Лёв: «Мы сыграли хорошо, но реабилитироваться сможем только на Евро»
Сегодня, 02:55 1
Обсудить
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:34
ну поздравил и хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100