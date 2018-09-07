Модрич: «У меня хорошие отношения с Роналду. Он поздравил меня с наградой»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич после товарищеской игры с Португалией рассказал о том, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду поздравил Модрича с наградой лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА . Ранее наставник хорватской сборной Златко Далич назвал Роналду эгоистом, из-за того что тот не приехал на церемонию награждения.

У меня хорошие отношения с Роналду. Он прислал мне сообщение с поздравлением и написал, что надеется вскоре увидеться со мной.

Мы хорошо ладим с Криштиану и будем продолжать в том же духе, в этом плане ничего не изменится. Индивидуальные награды важны, но главнее всего команда.