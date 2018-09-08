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Сын Диего Симеоне забил свой первый гол за сборную Аргентины

сегодня, 09:00
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ГватемалаГватемалаМатч завершен

23-летний нападающий Джованни Симеоне помог сборной Аргентины разгромить Гватемалу в товарищеском матче. Этот гол стал дебютным для футболиста в футболке «альбиселесте», игравших сегодня в экспериментальном составе.

Напомним, что Джованни является сыном Диего Симеоне, главного тренера «Атлетико».

По-прежнему ходят слухи, что «матрасники» желают приобрести Джованни. 

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:22
Видео как будто из 70х годов...качество слабое
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