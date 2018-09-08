Сын Диего Симеоне забил свой первый гол за сборную Аргентины

23-летний нападающий Джованни Симеоне помог сборной Аргентины разгромить Гватемалу в товарищеском матче. Этот гол стал дебютным для футболиста в футболке «альбиселесте», игравших сегодня в экспериментальном составе.
Напомним, что Джованни является сыном Диего Симеоне, главного тренера «Атлетико».
#NuevoDesafío De esta manera anotó @simeonegiovanni el 3-0 parcial en el final del primer tiempo. pic.twitter.com/zOsJwgUXdS— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 8 сентября 2018 г.
По-прежнему ходят слухи, что «матрасники» желают приобрести Джованни.