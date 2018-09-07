Ареоля показал лучший результат для вратарей сборной Франции за 10 лет

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля в матче Лиги Наций против Германии (0:0) шесть раз выручал свою команду, делая сэйвы.
Это лучший результат среди голкиперов «трехцветных» в одной игре за последние 10 лет.
|Лига Наций 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Азербайджан
|-:-
|Косово
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Италия
|-:-
|Польша
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Турция
|-:-
|Россия
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Албания
|-:-
|Израиль
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Румыния
|-:-
|Черногория
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Фареры
|-:-
|Мальта
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Литва
|-:-
|Сербия
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Россия (до 21)
|-:-
|Египет (до 21)
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Шотландия
|-:-
|Бельгия
|-
|-
|-
Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля в матче Лиги Наций против Германии (0:0) шесть раз выручал свою команду, делая сэйвы.
Это лучший результат среди голкиперов «трехцветных» в одной игре за последние 10 лет.