Ареоля показал лучший результат для вратарей сборной Франции за 10 лет

сегодня, 09:02

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля в матче Лиги Наций против Германии (0:0) шесть раз выручал свою команду, делая сэйвы.

Это лучший результат среди голкиперов «трехцветных» в одной игре за последние 10 лет.