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Ареоля показал лучший результат для вратарей сборной Франции за 10 лет

сегодня, 09:02
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля в матче Лиги Наций против Германии (0:0) шесть раз выручал свою команду, делая сэйвы.

Это лучший результат среди голкиперов «трехцветных» в одной игре за последние 10 лет.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:39
с такой игрой льориса на лавку посадит
mangox13
mangox13
сегодня в 09:25
Бенефис альфонса
Nazi
Nazi
сегодня в 09:21
Летал аж. Умница.
drug01
drug01
сегодня в 09:20
Так продолжать!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:06
Молодец Альфонс!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:05
Парень и впрямь сыграл превосходно!!!
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