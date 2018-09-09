Клопп: «Робертсон - по натуре лидер»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о защитнике команды Эндрю Робертсоне, который в сентябре был назначен новым капитаном сборной Шотландии.

Эндрю - шикарный парень. Он очень умный и хороший человек. В будущем может стать лидером «Ливерпуля», без сомнений.

Робертсон совершил несколько большущих шагов вперед за последние полтора года, что мы работаем вместе. Это круто. Он все еще молод, но по натуре уже является лидером. В будущем проявит себя еще лучше.