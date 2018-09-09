Марлос: «Шевченко и Фонсека — два очень похожих тренера»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос рассказал о своих впечатлениях от работы в национальной команде под руководством Андрея Шевченко.
Считаю, что с каждым матчем всё больше понимаю требования тренеров и нахожу общий язык с партнерами, хотя это было несложно с самого начала. Мне было легко адаптироваться в сборной, поэтому и удалось сыграть так, как я обычно играю в «Шахтере».
Шевченко и Фонсека — два очень похожих тренера. У Фонсеки такая тактика, которую я никогда раньше не видел ни у одного специалиста, а стиль игры Шевченко напоминает такой футбол.
У тренера сборной есть особое футбольное чутье, он делает отличную работу. Мне комфортно находиться в его команде. Раньше он был моим кумиром как футболист, а теперь у него большие успехи в качестве тренера.
Сегодня украинцы встретятся со сборной Словении во 2-м туре Лиги Наций. Ранее команда обыграла Чехию (2:1), а Марлос отметился голевым пасом.
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Марлос: "Стиль игры сборной при Шевченко напоминает футбол Фонсеке"
Зинченко: "Шевченко даёт те же указания, что и Гвардиола"
Караваев "Построение игры в сборной такое же, как в Заре"
Ярмоленко: "Пелегринни учит тому же, что и Шевченко"
Коноплянка:" В Германии все играют, как наша сборная"
Цуриков: "Сборная Шевченко играет точь-в-точь как Александрия Шарана"
Сидорчук:" При Шевченко я узнал, что можно играть не на отбой, а тренировки это не только отжимания и кросс"
Удачи Шевченко!
Удачи Шевченко!