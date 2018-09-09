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Марлос: «Шевченко и Фонсека — два очень похожих тренера»

сегодня, 10:43

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос рассказал о своих впечатлениях от работы в национальной команде под руководством Андрея Шевченко.

Считаю, что с каждым матчем всё больше понимаю требования тренеров и нахожу общий язык с партнерами, хотя это было несложно с самого начала. Мне было легко адаптироваться в сборной, поэтому и удалось сыграть так, как я обычно играю в «Шахтере». 

Шевченко и Фонсека — два очень похожих тренера. У Фонсеки такая тактика, которую я никогда раньше не видел ни у одного специалиста, а стиль игры Шевченко напоминает такой футбол. 

У тренера сборной есть особое футбольное чутье, он делает отличную работу. Мне комфортно находиться в его команде. Раньше он был моим кумиром как футболист, а теперь у него большие успехи в качестве тренера.

Сегодня украинцы встретятся со сборной Словении во 2-м туре Лиги Наций. Ранее команда обыграла Чехию (2:1), а Марлос отметился голевым пасом.

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Все комментарии
Sergus
Sergus
сегодня в 11:46
Шевченко с такой тактикой освободил Украину от ЧМ.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:11
Яремчук: "Тактика Шевченко очень похожа на тактику Реброва"

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вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 10:53
Жаль,что годы так стремительно летят. Шева из вчерашнего футболиста,легенды ДК и Милана,стал тренером.И шаг за шагом набирает.
Удачи Шевченко!
Left Boy
Left Boy
сегодня в 10:51
только шевченко физрук
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