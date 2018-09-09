Марлос: «Шевченко и Фонсека — два очень похожих тренера»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос рассказал о своих впечатлениях от работы в национальной команде под руководством Андрея Шевченко.

Считаю, что с каждым матчем всё больше понимаю требования тренеров и нахожу общий язык с партнерами, хотя это было несложно с самого начала. Мне было легко адаптироваться в сборной, поэтому и удалось сыграть так, как я обычно играю в «Шахтере».

Шевченко и Фонсека — два очень похожих тренера. У Фонсеки такая тактика, которую я никогда раньше не видел ни у одного специалиста, а стиль игры Шевченко напоминает такой футбол.

У тренера сборной есть особое футбольное чутье, он делает отличную работу. Мне комфортно находиться в его команде. Раньше он был моим кумиром как футболист, а теперь у него большие успехи в качестве тренера.