Александер-Арнольд - о Рамосе: «У каждого свои способы добиваться побед»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением об оборонце «Реала» Серхио Рамосе. Напомним, команды встретились в финале последнего розыгрыша Лиги чемпионов.
У каждого свои способы добиваться побед, а он в течение десяти лет доказывает, что является победителем. Как и его команда. Третья подряд победа в Лиге чемпионов говорит о многом.
Возможно, Рамос - лучший центрбек мира. Пускай он был нашим врагом в мае, его нужно уважать как футболиста.
все самое подлое гнилое и мерзкое во имя результата
в придачу не брезгует симуляциями.
В общем полный букет)
все самое подлое гнилое и мерзкое во имя результата
в придачу не брезгует симуляциями.
В общем полный букет)