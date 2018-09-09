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Александер-Арнольд - о Рамосе: «У каждого свои способы добиваться побед»

сегодня, 12:42

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением об оборонце «Реала» Серхио Рамосе. Напомним, команды встретились в финале последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

У каждого свои способы добиваться побед, а он в течение десяти лет доказывает, что является победителем. Как и его команда. Третья подряд победа в Лиге чемпионов говорит о многом.

Возможно, Рамос - лучший центрбек мира. Пускай он был нашим врагом в мае, его нужно уважать как футболиста.

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin
сегодня в 13:24
Ну весь мир видет и знает что Рамос грязный и гнилой игрок на поле..Пике устал играть с гнильем и ушел, Но Энрике должен почистить ряды от этого сброда , верим..
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp
сегодня в 13:20
Left Boy Нытики находятся в Стретфорде, на Сэр Мэтт Басби Вэй. А Арнольд наоборот сказал, что Рамоса нужно уважать, даже если он сделал то, что сделал, но некоторые просто видимо не могут понять смысл написанного текста.
Left Boy
Left Boy
сегодня в 12:58
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 12:57
    Рамос по конспектам переводчика работает
    все самое подлое гнилое и мерзкое во имя результата
    в придачу не брезгует симуляциями.
    В общем полный букет)
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 12:54
    Не совсем корректно по отношению к Салаху.
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