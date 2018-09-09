Александер-Арнольд - о Рамосе: «У каждого свои способы добиваться побед»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением об оборонце «Реала» Серхио Рамосе. Напомним, команды встретились в финале последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

У каждого свои способы добиваться побед, а он в течение десяти лет доказывает, что является победителем. Как и его команда. Третья подряд победа в Лиге чемпионов говорит о многом.

Возможно, Рамос - лучший центрбек мира. Пускай он был нашим врагом в мае, его нужно уважать как футболиста.