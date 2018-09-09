Неймар сравнялся с Пеле по количеству матчей за сборную Бразилии

сегодня, 18:39

Нападающий сборной Бразилии Неймар сравнялся по количеству проведенных поединков за сборную с легендарным Пеле. Матч против США (2:0) стал для Неймара 91-м в футболке «Селесао». Именно столько же встреч провел за национальную команду и Пеле, сыграв свой последний матч за Бразилию в 30 лет.

Стоит отметить, что Неймар в свои 26 лет забил 58 голов в 91 матче, тогда как Пеле к 30 годам поражал ворота соперников 77 раз в том же 91 поединке.