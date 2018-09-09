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Неймар сравнялся с Пеле по количеству матчей за сборную Бразилии

сегодня, 18:39
СШАЛоготип футбольный клуб США0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Неймар сравнялся по количеству проведенных поединков за сборную с легендарным Пеле. Матч против США (2:0) стал для Неймара 91-м в футболке «Селесао». Именно столько же встреч провел за национальную команду и Пеле, сыграв свой последний матч за Бразилию в 30 лет.

Стоит отметить, что Неймар в свои 26 лет забил 58 голов в 91 матче, тогда как Пеле к 30 годам поражал ворота соперников 77 раз в том же 91 поединке.

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Все комментарии
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
сегодня в 19:52
"Стоит отметить, что Неймар в свои 26 лет забил 58 голов в 91 матче, тогда как Пеле к 30 годам поражал ворота соперников 77 раз в том же 91 поединке."

Глупое сравнение. Тогда уж 26 летнего Неймара надо с 26 летним Пеле сравнивать, а не 30-летним. Бред. Кстати уверен что к 30 Неймар забьет за сборную больше голов, чем Пеле.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:47
Он догонит Пеле по забитым мячам еще до ЧМ-2022.
Kerri
Kerri
сегодня в 19:36
Можно только поздравить!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:14
Даже некорректно сравнивать легенду Пеле и Неймара...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:02
А голами за сборную или титулами не сравнялся?!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 18:56
КЭТиК:
Пустышка догнала гения.
А ты попробуй попасть в сборную Бразилии и забить 58 голов -а болтать как на Российских каналах могут все!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:54
Пустышка догнала гения.
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