  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 сегодня Логотип ГрузияГрузия -:- Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ПеруПеру 1.28 5.38 10
ГлавнаяНовости

«Барселона» установила рекорд по популярности на YouTube

сегодня, 12:54

«Барселона» удерживает лидерство по популярности на самом популярном видеохостинге YouTube. Официальный канал каталонцев в настоящее время набрал 5 млн и 179 тысяч подписчиков.

Далее следуют «Реал» (3 915 879), «Ювентус» (1 491 968), «Ливерпуль» (1 464 222), и «Манчестер Сити» (1 430 753).

Отметим, что самым популярным российским клубом на YouTube остается «Зенит».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сын Диего Симеоне забил свой первый гол за сборную Аргентины
Вчера, 09:00 1
Ареоля показал лучший результат для вратарей сборной Франции за 10 лет
07 сентября 9
Месси - рекордсмен по результативным передачам
03 сентября 55
Черышев забил первый гол после возвращения в «Валенсию»
02 сентября 6
Роналду - худший игрок в топ-5 чемпионатах по реализации моментов
02 сентября 162
В групповой стадии еврокубка впервые сыграет клуб из Люксембурга
30 августа 10
Обсудить
Все комментарии
Florentino Pérez Rodríguez
Florentino Pérez Rodríguez
сегодня в 13:52
Это же каталонские глоры. У нас контракт Марьяной Ро и Иван Гаем, они занимаются популяризацией нашего клуба, они также являются фанатами. Оставят каталонцев позади.
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 13:48
Ж҉ųɮнҍ:
Это показывает ли только одно - Барселона - самый глорский клуб, с огромным количеством болельщиков, которые научились кнопки на компе нажимать.
достал из архива аккаунтик?)
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:43
ну давайте фаны сливочных ...чите в ютюбе)))
фанат джигурды
фанат джигурды
сегодня в 13:42
Барселона уже давно очень популярна на ютубе
Ж҉ųɮнҍ
Ж҉ųɮнҍ
сегодня в 13:42
    John_Wick
    John_Wick
    сегодня в 13:33
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 13:32
      Разве не Спартак самый популярный на Руси? Рейтинг какой то неправильный.
      Видимо, бесплатная замануха какая то имеется, гы-гы...
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 13:29
      там дети в основном по 15-10 лет
      barc-f.
      barc-f.
      сегодня в 13:27
      Барс-ф установил рекорд по популярности на Соккер.ру.
      NGYRZ
      NGYRZ
      сегодня в 13:22
      Ascension
      Ascension
      сегодня в 13:12
      Помогите найти МЮ.
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      сегодня в 13:07
      Ахахах под троллинг попал:)
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      сегодня в 13:03
        Дмитрий Аександров
        Дмитрий Аександров
        сегодня в 13:03
        Не удивительно - "Барселона" один из лучших клубов мира.
        drug01
        drug01
        сегодня в 13:01
        Молодцы поздравляем
        kiendjin
        kiendjin
        сегодня в 13:01
        Это не достижение, по Роналду и Реалу, Ювентусу, можно щас оценить сколько в мире нетрадиционных болеет, вот это для данных демографии очень важно..
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн
        сегодня в 13:00
        Что совсем не удивительно.Люди наслаждаются игрой Барселоны.
        Не удивлюсь,если ко второму месту подбирается Манчестер Сити,возглавляемый Гвардиолой.
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        сегодня в 12:59
        Количество подписчиков не достижение.
        Сегодня это может быть платной услугой.
        ДСА
        ДСА
        сегодня в 12:57
        Это как Спартак в России, все п..ят, а клуб самый популярный.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100