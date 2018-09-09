«Барселона» установила рекорд по популярности на YouTube

«Барселона» удерживает лидерство по популярности на самом популярном видеохостинге YouTube. Официальный канал каталонцев в настоящее время набрал 5 млн и 179 тысяч подписчиков.
Далее следуют «Реал» (3 915 879), «Ювентус» (1 491 968), «Ливерпуль» (1 464 222), и «Манчестер Сити» (1 430 753).
Отметим, что самым популярным российским клубом на YouTube остается «Зенит».
https://www.youtube.com/watch?v=pNZENlMzeUw
Видимо, бесплатная замануха какая то имеется, гы-гы...
Видимо, бесплатная замануха какая то имеется, гы-гы...
https://youtu.be/uPR49pxmrKA
Не удивлюсь,если ко второму месту подбирается Манчестер Сити,возглавляемый Гвардиолой.
Не удивлюсь,если ко второму месту подбирается Манчестер Сити,возглавляемый Гвардиолой.
Сегодня это может быть платной услугой.
Сегодня это может быть платной услугой.